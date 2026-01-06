Hegseth revela que 200 agentes especiales de EU participaron en secuestro de Maduro

La Opinión

06/01/2026 - 4:11 pm

El Secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, dio nuevos detalles sobre la operación militar en Venezuela y afirmó que Maduro se dio cuenta “tres minutos antes”.

El Secretario de Guerra de EU reveló que casi 200 efectivos de Operaciones Especiales participaron en el secuestro de Nicolás Maduro, ejecutado el sábado en Venezuela y sin bajas estadounidenses.

Por Erika Hernández

Los Ángeles, 6 de enero (LaOpinión).- El Secretario de Guerra de Estados Unidos (EU), Pete Hegseth, ofreció nuevos detalles sobre la operación militar ejecutada en Venezuela, y afirmó que Nicolás Maduro y su esposa no tuvieron conocimiento de la incursión estadounidense sino hasta “tres minutos antes” de la llegada de las tropas.

Nicolás Maduro conoció a unos estadounidenses excepcionales que llevaban gafas de visión nocturna hace tres noches”, dijo Hegseth el lunes durante un acto con marineros en Newport News, Virginia. “No supo que venían hasta tres minutos antes de su llegada. De hecho, su esposa dijo: ‘Creo que oigo aviones afuera’”.

Hegseth sostuvo que el éxito de la operación se debió al estricto cumplimiento de cada eslabón de la cadena operativa. “No lo sabían. ¿Saben por qué? Porque cada parte de esa cadena cumplía con su función y lo hacía impecablemente, protegiendo la seguridad operativa y con un compromiso con una sola cosa: la misión”, afirmó.

Casi 200 efectivos en la redada en Caracas

El funcionario reveló por primera vez la magnitud del despliegue terrestre utilizado en la operación. Según explicó, casi 200 efectivos de Operaciones Especiales participaron en la redada realizada al amanecer del sábado en Caracas, donde fueron capturados Maduro y su esposa Cilia Flores.

Hasta ahora, sólo se había confirmado la participación de más de 150 aeronaves en la operación, sin precisar cuántas tropas habían sido desplegadas en tierra. Hegseth indicó que se trató de “casi 200 de nuestros mejores estadounidenses” que ingresaron “al centro de Caracas” para capturar a “un individuo acusado y buscado por la justicia estadounidense”.

Sin bajas estadounidenses y con hermetismo oficial

El Secretario de Guerra destacó que la operación se ejecutó “en apoyo a la aplicación de la Ley” y sin que se registrara la muerte de ningún ciudadano estadounidense. No quedó claro si la cifra mencionada por Hegseth corresponde únicamente a las fuerzas que operaron en tierra o si incluye también a personal involucrado en el componente aéreo de la misión.

Funcionarios del Pentágono señalaron posteriormente que no tenían información adicional que agregar a las declaraciones ofrecidas por Hegseth, manteniendo el hermetismo en torno a los detalles de la operación.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

