La Presidenta ve lejana una posible intervención de EU en México; privilegia diálogo

Sugeyry Romina Gándara

06/01/2026 - 10:53 am

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ve lejana la posibilidad de que se cumplan las amenazas de Trump, en el sentido de que EU debe hacer algo con México.

Ante las declaraciones de Trump respecto a que debe hacer algo con México para frenar el tráfico de drogas hacia EU, Sheinbaum afirmó que privilegiará el diálogo con el mandatario estadounidense.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que ve lejana la posibilidad de que se pudieran cumplir las advertencias de Donald Trump, en el sentido de que algo tendría que hacer Estados Unidos (EU) con México respecto al crimen organizado y para frenar el tráfico de drogas.

En un contexto en el que Estados Unidos ya cumplió las amenazas que hacía contra Venezuela al intervenir ese país para extraer y secuestrar a su Presidente, Nicolás Maduro, las declaraciones que ha realizado el mandatario estadounidense —quien desde su campaña ha acusado a México de no hacer lo suficiente en el combate contra los cárteles y ha señalado que el Gobierno, encabezado por la Presidenta Sheinbaum, está petrificado frente al narco— han tomado mayor fuerza frente a ello.

Ante este escenario, la mandataria reflexionó sobre qué se debería hacer frente a la tensión que se ha generado en América y en el mundo tras la irrupción estadounidense en la soberanía venezolana, y consideró que, más allá de ponerse a realizar de inmediato planes de seguridad, lo importante, y lo que hace su Gobierno, es privilegiar el diálogo.

 

"¿Qué es lo que hay que hacer en estas circunstancias? Porque uno podría decir 'vamos a hacer un plan de seguridad nacional'. Es comunicarse, es el diálogo, Nosotros privilegiamos el diálogo por encima de todo, tenemos nuestra posición, tenemos nuestros principios, pero buscamos el diálogo con el Gobierno de Estados Unidos siempre y afortunadamente tenemos una muy buena comunicación", dijo la mandataria.

La mandataria recalcó que hay temas en los que el Gobierno mexicano no está de acuerdo y otros con los que la administración estadounidense no concuerda, pero siempre hay buena comunicación, la cuál es coordinada por el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el Secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio.

Además, insistió en que buscar el diálogo con el Gobierno de Trump no quiere decir que está de acuerdo con sus planteamientos, sino que es una herramienta para buscar la coordinación y avanzar en la cooperación sin ser sumisos.

"No es un asunto de que seamos sumisos, ¡no!, frente a una declaración así del Presidente Trump lo que decimos es 'a ver pues, más comunicación del Secretario de Relaciones Exteriores con el Secretario del Departamento de Estado, con el Departamento de Seguridad'", apuntó Sheinbaum.

–¿Ve lejano que pudiera cumplir las declaraciones? –preguntó la reportera.

–Sí, respondió la mandataria.

Momentos antes, la mandataria ya había sido cuestionada nuevamente sobre qué implicaciones tiene que Estados Unidos haya declarado al fentanilo como arma de destrucción masiva, la mandataria indicó que eso le da más elementos, pero eso no quiere decir va a ocurrir.

 

”Digamos que les da más elementos, pero eso no quiere decir que vaya a ocurrir. Nosotros, cuando nombraron a la delincuencia organizada como terrorismo, nosotros incorporamos un artículo, unos párrafos en el Artículo 40 de la Constitución para la defensa de la soberanía y también en el Artículo 19”, dijo

Asimismo, más adelante la mandataria reiteró: "En México resolvemos los mexicanos, no necesitamos a nadie del exterior".

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

