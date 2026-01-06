Juez da prisión preventiva a “El Sagitario”, operador de "El Chapo Isidro", y 3 más

Redacción/SinEmbargo

06/01/2026 - 5:05 pm

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva oficiosa contra Pedro Inzunza Noriega, alias "El Sagitario" o "El Señor de la Silla".

Identificado como operador del grupo de los Beltrán Leyva, "El Sagitario" fue enviado a prisión preventiva junto con tres presuntos colaboradores tras el aseguramiento de armas y narcóticos.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva oficiosa contra Pedro Inzunza Noriega, alias "El Sagitario" o "El Señor de la Silla", y tres personas más por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, tras su detención en un cateo realizado en Culiacán, Sinaloa.

La medida cautelar fue dictada luego de que un Juez federal calificara de legal la detención de Pedro "N", Miguel "N", Gaudencio "N" y Juan "N", quienes fueron capturados el 31 de diciembre como resultado de trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad, en un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la FGR.

Durante el cateo, las autoridades aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores y narcóticos, lo que dio pie a que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), imputara a los detenidos por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio.

En la audiencia inicial, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el Juez impuso la prisión preventiva oficiosa mientras se determina la situación jurídica de los imputados.

Los cuatro quedaron internados en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, Altiplano, en el Estado de México (Edomex).

¿Quién es "El Sagitario"?

De acuerdo con información de autoridades federales y reportes periodísticos, Pedro Inzunza Noriega es identificado como operador de confianza y segundo al mando de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, líder de una de las facciones remanentes del cártel de los Beltrán Leyva, tras su fragmentación.

Las investigaciones lo ubican como una figura clave en la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína, así como en la administración de laboratorios de drogas sintéticas y la coordinación de rutas de trasiego internacional que abarcarían México, Centroamérica y Estados Unidos.

También se le vincula con Pedro Inzunza Coronel, alias “El Pichón”, su hijo, quien habría asumido parte del control operativo de la organización criminal y fue abatido por la Marina en noviembre de 2025.

Dan prisión preventiva a “El Sagitario” y tres presuntos integrantes del cártel de los Beltrán Leyva.
La FGR informó que los cuatro imputados permanecerán en prisión preventiva. Foto: FGR

Autoridades estadounidenses lo señalan por narcotráfico y lavado de dinero, y lo consideran un objetivo relevante dentro de la estructura criminal del noroeste del país.

Finalmente, la FGR indicó que a las personas mencionadas se les presume inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme, conforme a lo establecido por la Ley.

