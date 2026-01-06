Hoy No Circula miércoles 7 de enero: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex?

Los conductores que no cumplan con este programa de restricción vehicular podrán ser sancionados con una multa y hasta el envío de su automóvil al corralón.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- El programa de restricción vehicular conocido como Hoy No Circula publicó cuáles serán los automóviles que están obligados a descansar este miércoles 7 de enero de 2025 en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante mencionar que este proyecto se actualiza todos los días, por lo que es fundamental mantenerse informado y así evitar sanciones como multas económicas y corralón para los vehículos.

El Hoy No Circula funcionará de la siguiente manera:

Holograma : 1 y 2.

: 1 y 2. Engomado : Rojo.

: Rojo. Terminación de la placa : 3 y 4.

: 3 y 4. Horario de aplicación: 5:00 a 22:00 horas.

Para saber cuáles son los días en que no circula un automóvil en particular, ingresa a este link oficial del Gobierno de la Ciudad de México. Sólo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa.

El Hoy No Circula se encuentra vigente en toda la Ciudad de México, así como en los municipios mexiquenses que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, de Toluca y de Santiago Tianguistenco.

Cuáles son las multas por infringir el Hoy No Circula

Las personas que no cumplan con el Hoy No Circula serán sancionados, según la entidad donde hayan cometido la falta.

En la Ciudad de México la sanción incluye una multa de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), alrededor de tres mil 400 pesos, así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.

Mientras que en el Estado de México el castigo es únicamente el pago de multa equivalente a 20 UMAs, poco más de dos mil 200 pesos.

Cabe mencionar que la UMA se actualiza cada año y, aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) aún no ha dado a conocer la cifra para este 2026, la vigente del año pasado asciende a los 113.14 pesos.

Se espera que en las siguientes semanas el Inegi actualice la UMA y, en consecuencia, incrementen el pago de las multas por incumplir el Hoy No Circula.

Cómo funciona el Doble Hoy No Circula

El principal motivo de la aplicación del Hoy No Circula es reducir el parque vehicular, para que disminuya el tráfico y a su vez la contaminación. Sin embargo, en muchas ocasiones esto no es suficiente y la mala calidad del aire prospera en el centro del país.

Es en estos escenarios que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa una alerta por contingencia ambiental que incluye una serie de medidas para reducir la contaminación.

Entre estas medidas destaca la ampliación del programa de restricción vehicular con el Doble Hoy No Circula, donde la CaMe añade más vehículos a la prohibición, incluidos aquellos que regularmente pueden circular, como los automóviles con Holograma de Verificación "0" y "00".

Si los malos índices de la calidad del aire se mantienen, el Doble Hoy No Circula se extiende. Pero si se logra disminuir la contaminación, este medida extraordinaria se suspende.

Qué autos están exentos del Hoy No Circula

Hay una lista de vehículos que no están obligados a seguir el Hoy No Circula y son los siguientes:

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Eléctricos.

Híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

Con matrícula de demostración y/o traslado.

Cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Que porten Holograma “EXENTO”.

Que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.

Con Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.

Que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

Con Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Que porten placas para personas con discapacidad.

Con Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.

Que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría.

Con en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

