AICM reabre zonas de terminales 1 y 2 tras remodelación. Aquí te decimos cuáles son

La remodelación del aeropuerto capitalino reporta un avance del 35 por ciento; durante el mes de enero se entregarán más áreas que estarán listas.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- El Grupo Aeroportuario Marina informó que fueron reabiertas varias zonas de las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en las que se concluyeron los trabajos de remodelación, iniciados en el año 2025.

A través de un comunicado, recalcó que gracias a las remodelaciones, la terminal aérea está en mejores condiciones para recibir a miles de personas que arribarán al país al finalizar la temporada invernal.

Cabe mencionar que la remodelación en el AICM reporta un avance global del 35 por ciento. Además, durante el mes de enero se entregarán otras zonas, como la fachada de la Terminal 1, entre las puertas uno a tres, así como una nueva área de comida rápida.

¿Qué áreas del AICM fueron reabiertas a usuarios tras remodelación?

En la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la CdMx se intervinieron zonas ubicadas en el área internacional; los frentes de trabajo que se reabrieron son:

La sala de última espera 20.

Las bandas de reclamo de equipaje 10, 11 y 12, en las que se reciben las maletas provenientes de Centroamérica y Sudamérica.

El pasillo que conduce de las bandas de equipaje al recinto migratorio.

También se reanudó el servicio en el Puesto de Inspección de Pasajeros “Golfo”. En este espacio se duplicaron las líneas de inspección de cuatro a ocho, lo que permitirá reducir los tiempos para revisar el equipaje. A su vez, se incluyó una línea especial para atender a personas con alguna discapacidad.

El AICM recalcó que en estas áreas de la Terminal 1 se reciben anualmente cerca de ocho millones de turistas, equivalente al 18 por ciento del total de pasajeros que utilizan el aeropuerto capitalino.

En el caso de la Terminal 2, se reabrieron las áreas en las que se ubican nueve de las 12 bandas de reclamo de equipaje, cinco para vuelos nacionales y cuatro internacionales. En estos espacios se reciben alrededor de 12 millones de pasajeros cada año.

Es importante señalar que en todos los espacios remodelados se reemplazaron instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, pisos, plafones y señalética, además de que se renovó el aspecto de muros y columnas.