Azcárraga Jean, destronado por caso de corrupción, vende acciones adentro de Televisa

En un mensaje a la BMV, Grupo Televisa informó que Emilio Azcárraga Jean vendió una parte minoritaria de sus acciones de la compañía a Bernardo Gómez y a Alfonso de Angoitia.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).– Grupo Televisa dio a conocer este martes que Emilio Azcárraga Jean –que dejó la presidencia del consorcio televisivo por un caso de corrupción– vendió una parte minoritaria de acciones de la compañía a los empresarios Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega.

En una nota enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo Televisa S.A.B anunció "que los señores Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega, notificaron a la compañía que celebraron un convenio conforme al cual los señores Gómez y De Angoitia acordaron comprar al señor Azcárraga, en partes iguales, una parte minoritaria de las acciones de la compañía consistentes en 26,332,332,804 acciones Serie ‘A’".

"El cierre de la transacción antes mencionada está sujeto al cumplimiento de condiciones y aprobaciones habituales para este tipo de operaciones, incluyendo, entre otras, la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio", completa el comunicado. Sin embargo, no se dieron más detalles.

A esto se suma que, en octubre del año pasado, el empresario Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa, con lo que se convirtió en uno de los principales accionistas.

La salida de la presidencia

En octubre de 2024, Grupo Televisa anunció a sus inversionistas y a la BMV que Emilio Azcárraga Jean dejaba de presidir el consorcio televisivo para atender una demanda de corrupción ante la justicia estadounidense.

La “licencia”, como se menciona en el comunicado oficial, es de carácter inmediato, por lo que, por primera vez desde su fundación –en 1930 por parte de Emilio Azcárraga Vidaurreta–, el poderoso grupo no será liderado por un miembro de la familia Azcárraga.

Azcárraga Jean es hijo del famoso Emilio Azcárraga Milmo, mejor conocido como “El Tigre”, quien murió el 16 de abril de 1997, además de nieto del fundador Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien falleció el 23 de septiembre de 1972.

De acuerdo con el comunicado de Grupo Televisa a sus socios, Azcárraga Jean propuso su salida de la presidencia ejecutiva, misma que fue aprobada por el Consejo de Administración de la televisora. El motivo compete a una investigación que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos realiza a la televisora tras el caso de corrupción relacionado con la FIFA.

Televisa y el FIFA Gate

Uno de los escándalos más recientes de Televisa fue el llamado FIFA Gate, donde la empresa fue condenada a pagar 95 millones de dólares, luego que fuera demandada por un inversor estadounidense por sobornar a funcionarios de la FIFA para obtener los derechos de transmisión de la Copa del Mundo en 2018, 2022, 2026 y 2030.

Aunque el escándalo data 2017, hasta ahora la televisora informó a sus inversionistas sobre la investigación de la cual es objeto y las posibles repercusiones financieras. Esto provocó la salida de Emilio Azcárraga Jean del mando de Televisa a finales de 2024.

Según la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, durante un proceso judicial, un testigo alegó que una subsidiaria de la empresa habría realizado pagos indebidos a oficiales de la FIFA.

En 2023, la compañía mexicana de medios acordó pagar 95 millones de dólares para resolver una demanda colectiva de accionistas. Según los demandantes, citados por el medio Investing, las acusaciones de soborno habían afectado el valor de las acciones de Televisa, ya que habrían inflado artificialmente el valor de sus ADR que se negocian en Estados Unidos. Televisa ha rechazado estas acusaciones, manteniendo su posición de no haber incurrido en ninguna práctica irregular.

Fitch le baja calificaciones

Luego, en diciembre, la calificadora Fitch Ratings le dio un palo a Grupo Televisa al rebajar sus calificaciones a "basura". La televisora ha perdido también el grado de inversión, ante su caída en ingresos y la expectativa de que tenga una mayor pérdida de suscriptores en Sky, en un momento en la televisión por cable ha cedido su reinado a los canales de streaming.

Fitch Ratings bajó a "AA(mex)" desde "AA+(mex)" las calificaciones nacionales de largo plazo, de los instrumentos de deuda y de la emisión de certificados bursátiles (CB) de Grupo Televisa. Al mismo tiempo, bajó a "BB+" desde "BBB-" las calificaciones internacionales de riesgo emisor (IDR; issuer default rating) de largo plazo en monedas extranjera y local, y de los instrumentos de deuda. La perspectiva de las calificaciones de largo plazo es "estable".

La baja en las calificaciones, explicó la calificadora, "refleja una generación de ingresos y del indicador EBITDA en 2025 menores de lo esperado, resultado de pérdidas de suscriptores mayores que las anticipadas, principalmente en el segmento Sky, en medio de una competencia que se intensifica en México y de tendencias globales negativas en el modelo de negocio de TV de paga en el largo plazo".

"También incorpora un nivel alto de apalancamiento bruto por encima de la sensibilidad negativa, así como un menor flujo de fondos libre (FFL) esperado, debido a que la compañía invierte en su red para mejorar la experiencia del cliente y reducir la deserción", añadió Fitch.

La calificadora prevé que los ingresos de Televisa continúen disminuyendo en 2025 y 2026, con ingresos para el cierre de 2025 de aproximadamente 59 mil millones de pesos, una disminución interanual del 5.1 por ciento en términos comparables.

Además, proyectan un EBITDA –un indicador financiero que muestra el beneficio de la empresa antes de restar los intereses que tiene que pagar por la deuda contraída, impuestos, depreciaciones por deterioro y la amortización de las inversiones realizadas– de aproximadamente 20 mil 400 millones de pesos para el cierre de 2025, un 5.7 por ciento menor que para el cierre de 2024.

Fitch adjudica estas cifras principalmente al aumento de la pérdida de suscriptores en Sky, mientras que los suscriptores de cable crecieron modestamente en 2025 desde su mínimo del tercer trimestre de 2024. La calificadora cree que Televisa "probablemente necesitará aumentar el gasto de capital para continuar modernizando su red y evitar mayores pérdidas de suscriptores". Un mayor gasto de capital podría ponerle más presión a la compañía.