Petro critica a EU por usar el inexistente Cártel de los Soles para atrapar a Maduro

El mandatario colombiano criticó al magnate republicano por ver a los libertarios de verdad como narcoterroristas por negarse a darles sus recursos naturales.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, criitcó este martes a Estados Unidos por usar el inexistente Cartel de los Soles para secuestrar a su homologo Nicolás Maduro y aseveró que lo que el Gobierno de Donald Trump busca es el petróleo de Venezuela.

Por medio de sus redes sociales, el mandatario sostuvo que no existe evidencia que confirme la operación de dicho grupo criminal dentro del narcotráfico venezolano, por lo que aseguró que la captura del Presidente no se vinculó a delitos de drogas, sino al control de recursos energéticos.

Con ello, el Jefe de Estado relacionó este escenario con la doctrina Monroe y con intereses de grandes grupos económicos ligados a la industria militar y tecnológica.

"Yo estoy lo dije, no hay evidencia alguna que exista en el narcotráfico un 'Cartel de los soles', lo que indica que secuestraron a Maduro para quedarse con el petróleo de Venezuela, siguiendo su doctrina Monroe, a la cual es leal el grupo megaoligárquico de los dueños fabricantes de los misiles y de la inteligencia artificial a través de la piratería de los datos de la gente, que aterrorizan con misiles. Es una alianza entre sionistas y estadounidenses porque ambos se creen el pueblo elegidos de dios, cuando Dios escogió la humanidad y la vida y no la muerte", escribió en su cuenta de X, antes de Twitter.

A su vez, consideró que el título del "forajido del narcotráfico" que le ha asignado Trump es un "reflejo de su cerebro senil", pues consideró que el republicano ve a los libertarios de verdad como narcoterroristas por no acceden a darle su petróleo ni carbón.

Bajo este contexto, el Presidente señaló que Colombia no cuenta con amplias reservas de petróleo ni gas, pero sí dispone de importantes yacimientos de carbón.

Asimismo, indicó que una explotación conjunta del carbón colombiano y el petróleo venezolano implicaría entregar grandes volúmenes de recursos naturales, por lo que añadió que dichas regiones, reconocidas por su biodiversidad, podrían convertirse en zonas de alta afectación ambiental.

"Colombia no tiene ni petróleo ni gas, pero si tiene carbón, si las reservas de carbón de Colombia son extraidas conjuntamente con las reservas de petróleo de Venezuela, los puntos más diversos, exuberantes del mundo, hermosos como el paraíso perdido, serán los grandes asesinos de la vida sin quererlo porque nos quieren volver colonias. Matar a la humanidad es matar a sus propios hijos. Estamos frente a ese espectáculo de la muerte como las corridas de toros de la Hispania romana.

En el mismo mensaje, se refirió a señalamientos hechos en su contra por líderes estadounidenses y los atribuyó a disputas por recursos, pues aseveró que las decisiones electorales en Estados Unidos influyen en la política energética y en la relación con América Latina.

"El pueblo de los EU es el que se debe responsabilizar ante el mundo y la humanidad por su voto que genera la extinción humana, incluído el pueblo de los EU, que pierde la oportunidad de aliarse con América Latina para descarbonizar el mundo, el mejor negocio de todos, porque salva la vida del planeta", escribió.

"Así que quienes votaron por Trump y aman a sus aliados, el club oligárquico, sin meterme en intimidades, deben saber que votaron por hombres codiciosos fuera de la ley. Algo así como elegir presidente a los pistoleros de los desiertos del oeste buscadores de oro", concluyó.