EU asesina a 55 personas en rapto de Maduro: 23 militares venezolanos y a 32 cubanos

Venezuela y Cuba dieron a conocer el listado de los militares fallecidos durante el asalto a Caracas que culminó con la sustracción del Jefe de Estado de Venezuela.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- Al menos 55 militares venezolanos y cubanos murieron durante la operación militar de Estados Unidos (EU) que derivó en el secuestro del Presidente de Venezuela Nicolás Maduro en Caracas el pasado sábado, de acuerdo con cifras oficiales actualizadas este martes por ambos países.

Esta tarde la Habana publicó una lista con los nombres de los 32 militares cubanos que murieron en Caracas, bajas que se suman a las de los 23 uniformados caídos de Venezuela, según las esquelas fúnebres publicadas por el ejército de dicho país.

Autoridades estadounidenses informaron que al menos 24 elementos de las fuerzas de seguridad venezolanas fallecieron durante el operativo, cuyo objetivo fue trasladar a Maduro a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico.

Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, perpetrado contra la hermana República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados Unidos, perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia 32 cubanos. #HonorYGloria pic.twitter.com/ySWpwkBCzv — Partido Comunista de Cuba (@PartidoPCC) January 6, 2026

En cambio, el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que el saldo total asciende a “decenas” de funcionarios y civiles muertos, y anunció la apertura de una investigación por lo que calificó como un “crimen de guerra”.

Hasta el momento se desconoce el saldo de civiles fallecidos, pero la prensa internacional confirmó la muerte de una mujer de 80 años en los bombardeos.

Una asociación civil de médicos en Venezuela estima un saldo total de 70 muertos y 90 heridos.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron secuestrados la madrugada del sábado durante una intervención militar que encabezó el gobierno de Donald Trump en Venezuela, denominada Operación Resolución Absoluta, en la que participaron las fuerzas armadas estadounidenses con un gran despliegue por tierra y aire.

La maniobra, descrita como "discreta" y "precisa" por Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos (EU), tomó dos décadas de planeación y un amplio trabajo de inteligencia.

Frente al país sudamericano ahora queda Delcy Rodríguez, quien juró este lunes como Presidenta encargada de Venezuela ante el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.