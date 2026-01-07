Cinco adolescentes desaparecen en Jalisco; la FGE ya realiza operativo de búsqueda

Redacción/SinEmbargo

06/01/2026 - 7:26 pm

Jalisco es la entidad con el mayor número de personas desaparecidas en el país, con 15 mil 531 casos

Las autoridades detallaron que los menores desaparecieron entre el 3 y el 4 de enero en la misma colonia, pero aun no han precisado si se conocían entre sí.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco activó este martes un operativo de búsqueda en la región de la Ribera de Chapala, para dar con el paradero de cinco adolescentes que fueron reportados como desparecidos desde el fin de semana.

Según las fichas de búsqueda, emitidas por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de la entidad, los cinco jóvenes son: Alexánder Ortega Vázquez, Andy Gael Castro Rodríguez y Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández, los tres de 14 años; así como Luis Fernando González Ramírez y Cristopher Abraham Flores Gómez, ambos de 15 años.

Los menores de edad fueron vistos por última vez en la colonia Buenavista, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, zona metropolitana de Guadalajara.

El operativo desplegado por la Fiscalía incluye recorridos terrestres en comunidades, revisión de cámaras de videovigilancia públicas y privadas así como patrullajes en municipios vecinos.

Cristopher Abraham Flores Rodríguez tiene 15 años edad.
Cristopher Abraham Flores Rodríguez tiene 15 años edad y es uno de los cinco adolescentes que desaparecieron este fin de semana. Foto: Comisión Estatal de Búsqueda.

De acuerdo con la información oficial, las desapariciones no ocurrieron el mismo día, aunque todas se registraron en la misma colonia. Castro Rodríguez y  González Ramírez fueron vistos por última vez el 3 de enero, mientras que  Ortega Vázquez, Jaramillo Hernández y Flores Gómez desaparecieron el 4 de enero.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si los adolescentes se conocían entre sí; sin embargo, analizan las coincidencias en edad, zona de residencia y fechas de desaparición como parte de las líneas de investigación.

La Comisión Estatal de Búsqueda hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir a la localización de los menores, y recordó que los reportes pueden realizarse de forma anónima al teléfono 33 3145 6314 o al correo [email protected].

Luis Fernando González Ramírez tiene 15 años
Luis Fernando González Ramírez tiene 15 años y está desaparecido desde el 3 de enero. Foto: Comisión Estatal de Búsqueda

Mientras continúan las labores de búsqueda, familiares y organizaciones locales han comenzado a difundir las fichas en redes sociales con la esperanza de obtener información que permita dar con su paradero.

Jalisco es la entidad con el mayor número de personas desaparecidas en el país, con 15 mil 531 casos, de un total nacional de 132 mil 563 contabilizados hasta 2025, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda.

