La obra Mr. Gwyn llegará al Teatro Helénico para mirar al otro y reconectar

En el libro de Alessandro Baricco un escritor renuncia a su obra, cuando se encuentra en lo más alto, para mirar al otro con atención radical.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- La obra de Mr. Gwyn llegará al Teatro Helénico bajo la dirección de Alonso Íñiguez; esta adaptación de Juan Cabello, a partir de la novela homónima del escritor italiano Alessando Baricco, llevará al los asistentes a una experiencia de alta concentración emocional.

La puesta en escena cuenta con las actuaciones de Mauricio García Lozano, Angélica Bauter, Arturo Reyes, Alejandro Morales, Lucero Trejo, Assira Abbate, Ana Sofía Gatica, Jacobo Lieberman, Abraham Jurado y Luis Ra Acosta; además de los cuerpos artísticos: Silvia Herida, Alejandro Arreola, La Nars, Marina Ortíz y Enrique Cervantes.

¿De qué trata Mr. Gwyn?

"Es una obra sobre la capacidad de atención y sobre el mirar", explicó Mauricio García Lozano, quien da vida a Jasper Gwyn, en entrevista a SinEmbargo. Para el también director y profesor, "el teatro es el espacio donde se mira y se deja uno mirar".

"La obra va precisamente de eso, de un cuate que decide dejar de escribir de un momento a otro, ya no quiere escribir más porque siente que que todo el sistema, digamos, que mediatiza la intelectualidad y la literatura lo rebasa y no le gusta, lo siente frívolo y decide hacer retratos, pero como él no sabe pintar, decide escribir los retratos y para eso decide poner un estudio y pedirle a los modelos que vayan, que se desnuden, que se dejen ver durante más de 30 días y al final de esos 30 y tantos días él les entrega unas cuantas páginas en las que escribe lo que él recibe de esa contemplación y en principio ese retrato captura su esencia", contó García Lozano.

Mirar al otro para descubrirse

En el texto de Alessandro Baricco un escritor renuncia a su obra y decide detenerse para mirar al otro con una atención radical, lo que invita a la reflexión y en la puesta en escena busca captar ese aspecto, uno que resulta relevante en un mundo en el que parece que todo va muy a prisa.

"Es una proposición, la verdad, que yo siento muy transgresiva de parte de Alessandro Baricco, el increíble autor de esta novela que aparte está adaptada increíblemente bien por Juan Cabello al teatro. Creo que revoluciona un poquito la tendencia de los tiempos, porque ahorita lo que menos tenemos es tiempo para a mirar con atención, todo es inmediato, todo es un scroll, rápido, entonces, como que sentarnos en el teatro a reflexionar sobre la importancia de de mirar es importante en este momento", apuntó el actor.

Jasper Gwyn es un personaje interesante que "se obliga a descubrir un sistema o un método donde a través de mirar al otro, también se mira a sí mismo y se descubre a sí mismo".

De acuerdo con Mauricio, el director Alonso Iñíguez, no tiene miedo de hacer participe al público que va a ver la obra, de incluirlo en ese proceso de contemplación. "Se toma el tiempo de una vez que llegamos a las sesiones de retratos de que el tiempo pase y de que el público junto con el señor Gwyn podamos ver a todos esos modelos pasando desnudos, ahí frente a nosotros ... estar sin ninguna otra cosa más que la belleza de unos ojos mirando a un cuerpo durante cierto tiempo, de pronto el tiempo escénico también se vuelve muy hipnótico en este montaje".

Relajarse y dejarse sorprender

Mauricio es claro al compartir que la esencia de su vocación reside en actuar, "si dirijo, si doy clases es básicamente porque creo que la actuación es lo que hace al ritual".

Al actuar, él descubre la importancia de estar relajado, ser sincero y ser empatizar con sus compañeros, "sobre todo dejarse sorprender en sí" y en esta ocasión está más dispuesto a estar "con el corazón abierto" para sus compañeros.

Un gran equipo

La dirección está a cargo de Alonso Íñiguez; David Castillo se encuentra en la producción ejecutiva; Mauricio Ascencio en el diseño de escenografía, iluminación y vestuario; Jacobo Lieberman en el diseño sonoro; José Manuel Majul en la asistencia de dirección; Carlos Alexis en la asistencia de producción; Alfonso Olguín en la asistencia del diseño sonoro; Héctor Ortega en el diseño de cartel, gráficos y fotografía; Alberto Robinson en la gerencia de producción; PinPoint en la difusión; Marco Guevara en la gerencia administrativa, y Humareda, Bauter and Partners y 25 producciones en la producción general.

¿Dónde y cuándo?

La obra Mr. Gwyn se presentará en el Teatro Helénico (Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, 01020 Ciudad de México) del 15 de enero al 15 de febrero de 2026, con funciones los jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 horas, y domingos a las 18:00 horas en el Teatro Helénico.

Los boletos se pueden adquirir en taquillas o en la página web. El costo de la entrada es de 410 pesos.Si se compra en preventa (válida hasta el 12 de enero) se puede adquirir con el 50 por ciento de descuento.