La obra Mr. Gwyn llegará al Teatro Helénico para mirar al otro y reconectar

Nancy Chávez

11/01/2026 - 6:35 am

Mr. Gwyn obra de teatro

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Una relación tóxica, caos, un motel y el peso del pasado en la obra Loco amor

La película mexicana Tekenchu: El ritual de los nahuales debuta en Rotterdam

¿Te gusta el surrealismo? Esta exposición de Rodney Smith parece salida de un sueño

En el libro de Alessandro Baricco un escritor renuncia a su obra, cuando se encuentra en lo más alto, para mirar al otro con atención radical.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- La obra de Mr. Gwyn llegará al Teatro Helénico bajo la dirección de Alonso Íñiguez; esta adaptación de Juan Cabello, a partir de la novela homónima del escritor italiano Alessando Baricco, llevará al los asistentes a una experiencia de alta concentración emocional.

La puesta en escena cuenta con las actuaciones de Mauricio García Lozano, Angélica Bauter, Arturo Reyes, Alejandro Morales, Lucero Trejo, Assira Abbate, Ana Sofía Gatica, Jacobo Lieberman, Abraham Jurado y Luis Ra Acosta; además de los cuerpos artísticos: Silvia Herida, Alejandro Arreola, La Nars, Marina Ortíz y Enrique Cervantes.

¿De qué trata Mr. Gwyn?

"Es una obra sobre la capacidad de atención y sobre el mirar", explicó Mauricio García Lozano, quien da vida a Jasper Gwyn, en entrevista a SinEmbargo. Para el también director y profesor, "el teatro es el espacio donde se mira y se deja uno mirar".

"La obra va precisamente de eso, de un cuate que decide dejar de escribir de un momento a otro, ya no quiere escribir más porque siente que que todo el sistema, digamos, que mediatiza la intelectualidad y la literatura lo rebasa y no le gusta, lo siente frívolo y decide hacer retratos, pero como él no sabe pintar, decide escribir los retratos y para eso decide poner un estudio y pedirle a los modelos que vayan, que se desnuden, que se dejen ver durante más de 30 días y al final de esos 30 y tantos días él les entrega unas cuantas páginas en las que escribe lo que él recibe de esa contemplación y en principio ese retrato captura su esencia", contó García Lozano.

Mauricio García Lozano
Mauricio García Lozano dará vida a Jasper Gwyn. Foto: Héctor Ortega

Mirar al otro para descubrirse

En el texto de Alessandro Baricco un escritor renuncia a su obra y decide detenerse para mirar al otro con una atención radical, lo que invita a la reflexión y en la puesta en escena busca captar ese aspecto, uno que resulta relevante en un mundo en el que parece que todo va muy a prisa.

"Es una proposición, la verdad, que yo siento muy transgresiva de parte de Alessandro Baricco, el increíble autor de esta novela que aparte está adaptada increíblemente bien por Juan Cabello al teatro. Creo que revoluciona un poquito la tendencia de los tiempos, porque ahorita lo que menos tenemos es tiempo para a mirar con atención, todo es inmediato, todo es un scroll, rápido, entonces, como que sentarnos en el teatro a reflexionar sobre la importancia de de mirar es importante en este momento", apuntó el actor.

Jasper Gwyn es un personaje interesante que "se obliga a descubrir un sistema o un método donde a través de mirar al otro, también se mira a sí mismo y se descubre a sí mismo".

De acuerdo con Mauricio, el director Alonso Iñíguez, no tiene miedo de hacer participe al público que va a ver la obra, de incluirlo en ese proceso de contemplación. "Se toma el tiempo de una vez que llegamos a las sesiones de retratos de que el tiempo pase y de que el público junto con el señor Gwyn podamos ver a todos esos modelos pasando desnudos, ahí frente a nosotros ... estar sin ninguna otra cosa más que la belleza de unos ojos mirando a un cuerpo durante cierto tiempo, de pronto el tiempo escénico también se vuelve muy hipnótico en este montaje".

Mr. Gwyn obra de teatro
Mr. Gwyn se presentará del 15 de enero al 15 de febrero de 2026. Foto: Héctor Ortega

Relajarse y dejarse sorprender

Mauricio es claro al compartir que la esencia de su vocación reside en actuar, "si dirijo, si doy clases es básicamente porque creo que la actuación es lo que hace al ritual".

Al actuar, él descubre la importancia de estar relajado, ser sincero y ser empatizar con sus compañeros, "sobre todo dejarse sorprender en sí" y en esta ocasión está más dispuesto a estar "con el corazón abierto" para sus compañeros.

Un gran equipo

La dirección está a cargo de Alonso Íñiguez; David Castillo se encuentra en la producción ejecutiva; Mauricio Ascencio en el diseño de escenografía, iluminación y vestuario; Jacobo Lieberman en el diseño sonoro; José Manuel Majul en la asistencia de dirección; Carlos Alexis en la asistencia de producción; Alfonso Olguín en la asistencia del diseño sonoro; Héctor Ortega en el diseño de cartel, gráficos y fotografía; Alberto Robinson en la gerencia de producción; PinPoint en la difusión; Marco Guevara en la gerencia administrativa, y Humareda, Bauter and Partners y 25 producciones en la producción general.

Mr. Gwyn obra de teatro
La obra cuenta con un gran elenco.Foto: Héctor Ortega

¿Dónde y cuándo?

La obra Mr. Gwyn se presentará en el Teatro Helénico (Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, 01020 Ciudad de México) del 15 de enero al 15 de febrero de 2026, con funciones los jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 horas, y domingos a las 18:00 horas en el Teatro Helénico.

Los boletos se pueden adquirir en taquillas o en la página web. El costo de la entrada es de 410 pesos.Si se compra en preventa (válida hasta el 12 de enero) se puede adquirir con el 50 por ciento de descuento.

Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Imperialismo sin complejos

"La nueva política internacional de Estados Unidos ahora ya no pretenderá encubrir sus ambiciones de poder y...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Siempre hemos estado desinformados

"A decir de mi amigo escéptico, la humanidad siempre ha sido manipulada por los poderosos en cualquier...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La nueva pandemia, el mal gusto

"Así como el buen gusto puede heredarse, el mal gusto y la vulgaridad se han vuelto ideales...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Las palabras, puentes a lo inexplorado

"Las palabras, entonces, como puentes hacia lo inexplorado, siguen siendo ambivalentes: pueden abrir horizontes de belleza y...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Anonimato
Por Muna D. Buchahin

Anonimato

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

Maduro contra el azufre
Por Juan Carlos Monedero

Maduro contra el azufre

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

+ Sección

Galileo

Un estudio indica que los patrones de sueño, en particular la estabilidad de los ritmos circadianos, pueden influir en el riesgo de desarrollar demencia.

Estudio revela que dormir mal puede provocar demencia en personas de la tercera edad

Tras las celebraciones navideñas, las infecciones respiratorias vuelven a ganar protagonismo. Los expertos recomiendan buenos hábitos para sanar más rápido.

Caldos, tecitos, reposo, agua... cómo los remedios caseros funcionan contra la gripe

El orgasmo femenino puede provocar distintos fenómenos.

El orgasmo femenino puede provocar risa, llanto o dolor de pies, según un estudio

Investigadores de Estados Unidos y Canadá han descubierto que la cucaracha alemana produce endotoxinas que intensifican las reacciones alérgicas en humanos.

¿Plaga de cucarachas en casa? ¡Cuidado! Sus toxinas pueden provocar asma infantil

La UNAM desarrolla chip que replica al hígado humano para evaluar medicamentos

Experto indica que los aparatos electrónicos liberan sustancias tóxicas para las personas.

Experto explica por qué es importante apagar los aparatos electrónicos tras usarlos

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

El ejercicio puede reducir los síntomas de depresión en un grado similar al de la terapia psicológica, según investigadores de la Universidad de Lancashire.

El ejercicio podría reducir la depresión tanto como tomar terapia, según un estudio

El estrés crónico es un factor que incide en nuestra salud mental y emocional; puede afectar la toma de decisiones y provocar enfermedades a largo plazo.

Especialista explica por qué el estrés te desgasta y cómo aprender a sobrellevarlo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

La secretaria de Grecia Quiroz queda en libertad. Autoridades no aclaran su detención

Mal gusto
2

La nueva pandemia, el mal gusto

Hoy No Circula Sabatino
3

Hoy No Circula Sabatino 10 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

Sobrevivir a un ataque de Trump.
4

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Congreso exige la liberación de mexicanos detenidos en "Alcatraz de los Caimanes".
5

Los socios de Morena (PT-Verde) y la elección de 2027 complican la Reforma Electoral

Registro de celulares será obligatorio para mantener activo el servicio
6

Registro de celulares en México: ¿Cómo dar de alta tu número con tu CURP o INE?

La UNAM confirmó el hackeo de cinco de sus sistemas informáticos.
7

La UNAM abandonó su seguridad digital. Ahora un hackeo desnuda sus irregularidades

Cientos de miles marchan en EU contra el ICE
8

VIDEOS ¬ Sábado de ira en EU: cientos de miles toman las calles en contra del ICE

Corina ilusionó en vano a Trump: el Nobel no se comparte, le dice el instituto
9

Corina ilusionó en vano a Trump: el Nobel no se puede compartir, le dice el instituto

Motos se han convertido en uno de los medios de transporte más usados.
10

Motos: la selva de las dos ruedas

La Presidenta Sheinbaum reiteró que México no será subordinado de EU y aseguró que "la independencia y soberanía de la patria” no están a negociación.
11

Sheinbaum reitera que México no se subordinará ante EU; "somos países iguales", dice

Formas de consultar tu saldo
12

Banco del Bienestar: conoce las formas de consultar tu saldo en tiempo real este 2026

El cantante colombiano Yeison Jiménez muere junto a 5 personas en un accidente aéreo
13

El cantante colombiano Yeison Jiménez muere junto a 5 personas en un accidente aéreo

14

FOTOS y VIDEOS ¬ Un incendio en Condesa causa alarma en la CdMx; no hay heridos

Detienen a presunto agresor sexual por caso ocurrido en Hospital Infantil de Ciudad Victoria.
15

FGJ detiene a exboxeador "La Rana" por violación en Hospital Infantil de Tamaulipas

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Mr. Gwyn obra de teatro
1

La obra Mr. Gwyn llegará al Teatro Helénico para mirar al otro y reconectar

Congreso exige la liberación de mexicanos detenidos en "Alcatraz de los Caimanes".
2

Los socios de Morena (PT-Verde) y la elección de 2027 complican la Reforma Electoral

La Presidenta Sheinbaum reiteró que México no será subordinado de EU y aseguró que "la independencia y soberanía de la patria” no están a negociación.
3

Sheinbaum reitera que México no se subordinará ante EU; "somos países iguales", dice

Bob Weir, fundador de The Grateful Dead, fallece a los 78 años
4

Bob Weir, cofundador de Grateful Dead y leyenda del rock psicodélico, muere a los 78

Marco Rubio afirmó que para lograr estabilizar a Venezuela y conseguir su recuperación económica, se requieren tres fases implementadas por el gobierno de EU.
5

Marco Rubio afirma que EU implementará un plan de 3 fases para estabilizar Venezuela

Trump afirmó que Irán "busca la libertad" y dijo que EU está dispuesto a ayudar, en el marco de las protestas durante las que han muerto decenas de civiles.
6

Irán quiere libertad y EU puede ayudar: Trump; gobierno iraní denuncia sus amenazas

Cientos de miles marchan en EU contra el ICE
7

VIDEOS ¬ Sábado de ira en EU: cientos de miles toman las calles en contra del ICE

8

FOTOS y VIDEOS ¬ Un incendio en Condesa causa alarma en la CdMx; no hay heridos

La Secretaría de la Vivienda de la CdMx informó que el edificio afectado por la explosión en la Alcaldía Coyoacán se encuentra inhabitable por el momento.
9

La CdMx ayudará a 24 familias tras explosión en Coyoacán; el edificio es inhabitable

Corina ilusionó en vano a Trump: el Nobel no se comparte, le dice el instituto
10

Corina ilusionó en vano a Trump: el Nobel no se puede compartir, le dice el instituto

EU y sus aliados ejecutaron “ataques a gran escala” contra múltiples objetivos de ISIS en Siria, en represalia por un ataque contra militares estadounidenses.
11

EU ejecuta nueva serie de "ataques a gran escala" contra objetivos de ISIS en Siria

Trump firmó una orden ejecutiva para evitar que los recursos de Venezuela, incluyendo los ingresos petroleros, que están bajo resguardo de EU sean embargados.
12

Trump firma orden para evitar embargo a los recursos de Venezuela resguardados por EU