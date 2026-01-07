Gusano barrenador llega a Michoacán. Sader detecta primer caso y activa protocolos

Redacción/SinEmbargo

06/01/2026 - 9:47 pm

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de Michoacán confirmó este martes el primer caso de gusano barrenador del ganado (GBG) en la entidad

Artículos relacionados

Artículos relacionados

GALILEO ¬ Por qué el gusano barrenador amenaza a México y qué lo hace tan peligroso

Sader detecta caso aislado de gusano barrenador en Tamaulipas, zona fronteriza con EU

El Edomex activa vigilancia por gusano barrenador; confirman primer caso en una cabra

El caso en Michoacán se suma al reciente registrado el pasado 2 de enero en el Estado de México, donde Senasica informó que la infestación fue atendida de manera inmediata.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de Michoacán confirmó este martes el primer caso de gusano barrenador del ganado (GBG) en la entidad, detectado en el municipio de Villa Madero, por lo que anunció se activaron y reforzaron los protocolos sanitarios para evitar su propagación.

El hallazgo fue validado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), luego de que un médico veterinario zootecnista notificara la presencia de miasis en un toro descornado, localizado en un predio de la comunidad de El Gatal. El animal afectado permanece bajo tratamiento y vigilancia médica.

"Senasica verificó que los demás animales de las diferentes especies que se encontraban en la zona estuvieran sanos y libres de infestación", indicó la Institución en su cuena de Facebook.

Autoridades estatales subrayaron que se trata de un evento aislado. No obstante, el Grupo Estatal de Emergencia de Sanidad Animal (GEESA) desplegó personal técnico especializado para reforzar la vigilancia epidemiológica, realizar rastreos sanitarios y coordinar acciones con instancias estatales y federales.

"Estos grupos están conformados por personal técnico oficial y privado previamente capacitado para dar respuesta a una emergencia sanitaria, se realizan rastreos epidemiológicos y búsqueda activa de casos sospechosos en coordinación con autoridades estatales y federales", detalló la Sader Michoacán.

A través de redes sociales, las autoridades llamaron a los ganaderos a revisar de manera constante las heridas en su ganado y a reportar de inmediato cualquier caso sospechoso, a fin de contener oportunamente la plaga.

La confirmación en Michoacán se suma a un caso reciente registrado el pasado 2 de enero en el Estado de México, donde Senasica informó que la infestación fue atendida de manera inmediata en un rancho del municipio de Tlatlaya, sin que se detectaran más animales afectados tras la aplicación de tratamientos preventivos.

De acuerdo con Senasica, a través de la Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales (CPA) se inspeccionaron y atendieron 509 bovinos, 36 equinos, 35 cerdos, 19 animales domésticos (perros y gatos), y hasta el momento no se han detectado moscas del gusano barrenador en otros municipios de Michoacán, lo que disminuye el riesgo de propagación.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Por una reforma electoral democrática

"La reforma que propone la 4T no sólo pretende imponerse desde arriba y no desde abajo, sino...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cámaras, regalo de Reyes

"Mientras las familias recorren calles y centros comerciales, niñas y niños esperan juguetes y la vida pública...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

MAGA 2026

"Al parecer, el actual gobierno de Estados Unidos ha optado por la ruta iliberal y belicista para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Rubén Martín

En Venezuela arranca otro ciclo imperialista de EU

"Con independencia de la simpatía o antipatía que se tuviera con Maduro y el régimen chavista, se...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

+ Sección

Galileo

Durante la temporada de frío, los ojos están sometidos a cambios ambientales muy bruscos que alteran su equilibrio natural. Aquí algunos tips para protegerlos.

¿Cómo puedes proteger tus ojos del frío esta temporada? Aquí te dejamos algunos tips

La capsaicina, propiedad del chile, tiene beneficios para la salud.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
En un mensaje a la BMV, Grupo Televisa informó que Emilio Azcárraga Jean vendió una parte minoritaria de sus acciones a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia.
1

Azcárraga Jean, destronado por caso de corrupción, vende acciones adentro de Televisa

El Departamento de Justicia de EU admitió que no existe el "Cártel de los Soles" en Venezuela. La decisión se da luego de que el gobierno secuestrara a Maduro.
2

EU acepta que no existe un “Cártel de los Soles”. Lo utilizó para secuestrar a Maduro

La CIA recomendó mantener a Delcy Rodríguez en el poder en Venezuela, y no a María Corina Machado.
3

La CIA descartó a Corina Machado y le recomendó a Trump dejar a Delcy en Venezuela

En EU, el negocio de la pizza tiene un rival formidable: la comida mexicana y los restaurantes mexicanos, que han crecido en el cariño de los estadounidenses.
4

Las pizzerías ya no son los restaurantes favoritos de EU. Les ganó la comida mexicana

Trump lanza amenazas a México otra vez. Dice que Sheinbaum tiene “miedo a cárteles"
5

RADICALES ¬ Trump inaugura era con secuestro a Maduro y coloca a México bajo amenaza

Trump anunció que EU recibirá petróleo de Venezuela.
6

Trump: Venezuela dará a EU, de inmediato, hasta 50 millones de barriles de petróleo

Miller, un alto asesor de Trump y uno de los principales “halcones” en Washington, dijo ayer que Groenlandia “le pertenece legítimamente a Estados Unidos”.
7

“Nadie va a luchar militarmente contra EU por Groenlandia”, advierte Stephen Miller

Donald Trump acusó a Nicolás Maduro de haber matado a “millones de personas” y de mantener una “cámara de tortura” en pleno centro de Caracas, Venezuela.
8

Trump acusa a Nicolás Maduro de haber matado a millones y de tener cámara de tortura

Rosca de Reyes Costco
9

¿Cuánto subió el precio de la Rosca de Reyes de Costco?

Jalisco es la entidad con el mayor número de personas desaparecidas en el país, con 15 mil 531 casos
10

Cinco adolescentes desparecen en Jalisco; la FGE ya realiza operativo de búsqueda

Delcy Rodríguez a amenazas de Trump: "Mi destino no lo decide sino Dios".
11

"Mi destino no lo decide sino Dios", responde Delcy Rodríguez a Trump sobre Venezuela

Con México o con el imperio
12

Con México o con el imperio

Académicos de Canadá analizan escenarios
13

Académicos en Canadá analizan escenarios bélicos ante posible “anexión forzada” de EU

14

Los aliados de Trump arrastran sospechas de narco: Noboa, Hernández, Uribe, Bukele...

15

Chevron envía al menos 11 buques petroleros a puertos venezolanos, reporta Bloomberg

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Pilares CdMx abre vacantes: Aquí los requisitos y el salario que ofrece el programa

Académicos de Canadá analizan escenarios
2

Académicos en Canadá analizan escenarios bélicos ante posible “anexión forzada” de EU

Trump lanza amenazas a México otra vez. Dice que Sheinbaum tiene “miedo a cárteles"
3

RADICALES ¬ Trump inaugura era con secuestro a Maduro y coloca a México bajo amenaza

4

Chevron envía al menos 11 buques petroleros a puertos venezolanos, reporta Bloomberg

La CIA recomendó mantener a Delcy Rodríguez en el poder en Venezuela, y no a María Corina Machado.
5

La CIA descartó a Corina Machado y le recomendó a Trump dejar a Delcy en Venezuela

Jalisco es la entidad con el mayor número de personas desaparecidas en el país, con 15 mil 531 casos
6

Cinco adolescentes desparecen en Jalisco; la FGE ya realiza operativo de búsqueda

7

#Anuario2025 ¬ Gobernadores en la mira: Adán, los Duarte, Cabeza, Alfaro, Evelyn...

Trump anunció que EU recibirá petróleo de Venezuela.
8

Trump: Venezuela dará a EU, de inmediato, hasta 50 millones de barriles de petróleo

Delcy Rodríguez a amenazas de Trump: "Mi destino no lo decide sino Dios".
9

"Mi destino no lo decide sino Dios", responde Delcy Rodríguez a Trump sobre Venezuela

El mandatario colombiano criticó al magnate republicano por ver a los libertarios de verdad como narcoterroristas por negarse a darles sus recursos naturales. Foto: Cuartoscuro
10

Petro critica a EU por usar el inexistente Cártel de los Soles para atrapar a Maduro

El Presidente de EU, Donald Trump, abrió la puerta a posibles reembolsos para las empresas que reconstruyan la infraestructura petrolera de Venezuela.
11

Trump promete reembolsos a petroleras que reconstruyan infraestructura en Venezuela

El Secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, dio nuevos detalles sobre la operación militar en Venezuela y afirmó que Maduro se dio cuenta “tres minutos antes”.
12

Hegseth revela que 200 agentes especiales de EU participaron en secuestro de Maduro