Gusano barrenador llega a Michoacán. Sader detecta primer caso y activa protocolos

El caso en Michoacán se suma al reciente registrado el pasado 2 de enero en el Estado de México, donde Senasica informó que la infestación fue atendida de manera inmediata.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de Michoacán confirmó este martes el primer caso de gusano barrenador del ganado (GBG) en la entidad, detectado en el municipio de Villa Madero, por lo que anunció se activaron y reforzaron los protocolos sanitarios para evitar su propagación.

El hallazgo fue validado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), luego de que un médico veterinario zootecnista notificara la presencia de miasis en un toro descornado, localizado en un predio de la comunidad de El Gatal. El animal afectado permanece bajo tratamiento y vigilancia médica.

"Senasica verificó que los demás animales de las diferentes especies que se encontraban en la zona estuvieran sanos y libres de infestación", indicó la Institución en su cuena de Facebook.

🚨 La @sadermich informa un caso aislado de gusano barrenador en Villa Madero, único en Michoacán. ✅ Confirmado por @SENASICA

🐄 Animal atendido y bajo vigilancia

👨‍🔬 Refuerzan acciones sanitarias 📢 Ganaderos: revisar heridas y reportar casos. pic.twitter.com/j6PZCSpHne — Sader Michoacán (@SaderMich) January 6, 2026

Autoridades estatales subrayaron que se trata de un evento aislado. No obstante, el Grupo Estatal de Emergencia de Sanidad Animal (GEESA) desplegó personal técnico especializado para reforzar la vigilancia epidemiológica, realizar rastreos sanitarios y coordinar acciones con instancias estatales y federales.

"Estos grupos están conformados por personal técnico oficial y privado previamente capacitado para dar respuesta a una emergencia sanitaria, se realizan rastreos epidemiológicos y búsqueda activa de casos sospechosos en coordinación con autoridades estatales y federales", detalló la Sader Michoacán.

A través de redes sociales, las autoridades llamaron a los ganaderos a revisar de manera constante las heridas en su ganado y a reportar de inmediato cualquier caso sospechoso, a fin de contener oportunamente la plaga.

La confirmación en Michoacán se suma a un caso reciente registrado el pasado 2 de enero en el Estado de México, donde Senasica informó que la infestación fue atendida de manera inmediata en un rancho del municipio de Tlatlaya, sin que se detectaran más animales afectados tras la aplicación de tratamientos preventivos.

De acuerdo con Senasica, a través de la Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales (CPA) se inspeccionaron y atendieron 509 bovinos, 36 equinos, 35 cerdos, 19 animales domésticos (perros y gatos), y hasta el momento no se han detectado moscas del gusano barrenador en otros municipios de Michoacán, lo que disminuye el riesgo de propagación.