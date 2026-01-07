El ISSSTE inaugura nueva Unidad de Medicina Familiar en Playa del Carmen

El ISSSTE inauguró la Unidad de Medicina Familiar "Playa del Carmen", con inversión de más de 14 millones de pesos y capacidad para atender a 14 mil derechohabientes.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, y la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, inauguraron este martes la Unidad de Medicina Familiar "Playa del Carmen" mediante enlace a la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Sigue creciendo la infraestructura de salud del ISSSTE en todo el país y en este Estado, también. Hoy inauguramos la Unidad de Medicina Familiar de Playa del Carmen, Quintana Roo. (...) Esta unidad va a atender a 14 mil derechohabientes y es una unidad que se inaugura con una farmacia al 100 por ciento”, destacó Guadarrama.

Martí Batres detalló que la nueva unidad, ubicada en una superficie de terreno de 10 mil 462 metros cuadrados, sustituye a un Consultorio de Atención Familiar (CAF) y estará equipada con dos salas de medicina familiar, una sala de atención dental, una sala de curaciones, archivo clínico, almacén, sala de espera, sanitarios, cuarto de máquinas, así como con farmacia abastecida con 188 claves de medicamentos.

✨ Hoy celebramos con orgullo a quienes son el corazón de la atención en salud: las enfermeras y los enfermeros del #ISSSTE. ♥️ Desde Playa del Carmen, Quintana Roo 📍, donde inauguramos una nueva Unidad de Medicina Familiar, el director general, @martibatres, reconoció la… pic.twitter.com/yHz3AAW6zP — ISSSTE (@ISSSTE_mx) January 6, 2026

“Las 188 claves de medicamentos están aquí al servicio de la derechohabiencia. (...) Está lista para atender inmediatamente, es decir, inauguramos e inmediatamente se pone en funcionamiento y en servicio”, remarcó.

El funcionario detalló que la nueva Unidad de Medicina Familiar “Playa del Carmen” contará con el mejor equipamiento para fortalecer el trato digno a las y los derechohabientes de la región, por lo que los consultorios tienen negatoscopio, mesa de exploración y baumanómetros; mientras que la sala de atención odontológica cuenta con equipo de rayos X portátil y máquina de esterilización de material dental.

El director general del ISSSTE informó que la apertura de esta nueva unidad de primer nivel se suma a la conversión de la Clínica Hospital (CH) de Chetumal, en un Hospital General, así como a la remodelación de la UMF “Hecelchakán”, Campeche, y a la construcción de la UMF “Tixkokob”, Yucatán.

¡ 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗮𝗿𝗺𝗲𝗻, 𝗤𝘂𝗶𝗻𝘁𝗮𝗻𝗮 𝗥𝗼𝗼, 𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 𝗨𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗰𝗶𝗻𝗮 𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿 𝗱𝗲𝗹 @ISSSTE_mx ! En la conferencia mañanera de la Presidenta @Claudiashein informé que la Unidad que inauguramos hoy con la gobernadora… pic.twitter.com/jLUNiR4Ctt — Martí Batres (@martibatres) January 6, 2026

Por su parte, la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, celebró la apertura de esta nueva unidad y agradeció la atención que ha brindado el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum al Estado que representa.

“Estoy en el corazón de la Riviera Maya, en Playa del Carmen, con nuestro amigo Martí Batres, que está al frente del ISSSTE, con buenas noticias para Quintana Roo. (...) 26 años esperó Playa del Carmen para que este día fuera realidad. Presidenta, muchísimas gracias por esta inversión, por tu cariño, por apoyar este Estado y a las y los derechohabientes del ISSSTE”, expresó.