La SSC-CdMx detiene a un hombre en Álvaro Obregón por el feminicidio de su novia

Redacción/SinEmbargo

07/01/2026 - 12:59 am

La SSC-CdMx detiene a un sujeto por el presunto feminicidio de su pareja.

El presunto responsable de feminicidio, un hombre de 45 años, intentó huir del lugar de los hechos, pero fue detenido en aparente estado etílico, con un cuchillo, y manchas de sangre en la ropa.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CdMx) detuvo el martes a un sujeto por el feminicidio de su novia en la Alcaldía Álvaro Obregón. La víctima, diez años menor que el presunto agresor, fue atacada en el cuello con un cuchillo.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la esquina de Puerto de Loreto y Puerto Obregón, en la colonia Segunda Ampliación Piloto, lugar al que acudieron elementos de la SSC para detener al sujeto de 45 años de edad, tras atender el reporte de que la pareja comenzó a discutir antes del ataque.

"Vecinos señalaron que momentos antes escucharon gritos provenientes de uno de los cuartos del edificio y relataron que la mujer sostuvo una discusión con su pareja sentimental, quien presuntamente la amenazó con un cuchillo en el cuello", informó la Policía capitalina.

Tras ser alertados por el C2 Poniente, agentes del Sector Santa Fe hallaron al hombre, quien intentó escapar del lugar pero fue alcanzado metros adelante, en aparente estado etílico y con manchas de sangre en la ropa.

"Durante una revisión de seguridad, le hallaron un cuchillo con manchas hemáticas", detallaron las autoridades.

Además de las autoridades de seguridad, elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al domicilio en el que vivía la pareja en cuestión, pero sólo para confirmar que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Dado lo anterior, el presunto agresor fue trasladado al Ministerio Público, donde se determinará situación jurídica. En ese sentido, se inició una carpeta de investigación en su contra por el delito de feminicidio.

Posteriormente, el personal forense se presentó en el lugar de los hechos para realizar los peritajes correspondientes y retirar el cuerpo de la víctima.

