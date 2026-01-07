La nostalgia de la tinta y sus apuntes

I

La luna llena se posa

sobre la palabra

en el pozo del universo.

Su luz del silencio

devela la sabia herencia

del eterno retorno.

Acaso así nos señala

el quebranto lineal de la razón,

su estricta contabilidad

en su rigidez que olvida:

la resurrección,

el Ave Fénix

que acompaña siempre

nuestro caminar.

II

Tal vez

en el fondo de las cosas

se estremece

el anhelo del corazón,

cuando deja de ser juez;

y acoge la inmensidad

oculta de la diáspora

que cada uno lleva.

Esa ausencia

en su búsqueda,

hace retornar

el sorpresivo gozo

de todo reencuentro:

nada inicia, nada termina.

III

En la terraza de los años,

para quien es vigía de sí mismo,

se contempla el collar de perlas

de un amor sin principio, ni fin.

IV

La oración es un canto

que nos acompaña;

la maravillosa paz

cuando la comprensión impera;

al sabernos,

criaturas danzando

en el misterio.

Rendija

(1) El orden internacional que se desmorona inició con la bomba atómica, que puso fin a la Segunda Guerra mundial. Estados Unidos emergió, como el país que encabezó la derrota del régimen nazi y la aniquilación del Japón imperial. El Presidente Trump representa, a la última generación política que asume el poder sintiéndose heredero directo, de esa preeminencia. Recordar la guerra con Irak y en América Latina de los años 70, los golpes militares en Brasil, Argentina, Chile, que no fueron resultado de la Doctrina Monroe, no, era la expresión de la afamada Guerra Fría. Hoy estamos ante algo más complejo y más peligroso sin duda, que rebasa las personalidades autoritarias e histriónicas, que nunca faltan y que involucran ciertamente a países poderosos militarmente; pero también a organizaciones criminales internacionales (donde nuestro país, es desgraciadamente un ejemplo de ello) y a grandes corporativos que imperan en las redes digitales.

La guerra mundial ya está; el territorio en disputa es el de la mente, tiempo y espacio, dislocados y un anacrónico proceso político, que ignora la propia dimensión del conocimiento humano, el cual advierte, que el planeta tierra (nuestra casa común) que habitamos, es un pequeño punto azul en la magnificencia del mismo universo. Esa percepción debería ser suficiente para enderezar la actual crisis civilizatoria; no es una metáfora, es la conciencia de nuestra ínfima pequeñez en la herencia biológica y espiritual de la grandeza de la vida misma.

La brutalidad impera por doquier, esperemos que el afamado tejido social se expanda, sin la carga de identidades criminales que se arropan en toda clase de disfraces políticos ideológicos, apegados a violencia y dinero. Por lo pronto, la tormenta ya arribó.

(2) La mutación de la semejanza (IA), es la dilatación impuesta por el ego en el laberinto de las imágenes. Los atajos que buscamos para comprender nuestros ciclos de vida y muerte, suelen perderse en la ilusión del poder. Las arrugas de la luz de la vida son un pliegue de tiempo en la inmensidad. Ahí la eternidad envejece en el seno de la existencia. Atrapados en los algoritmos de los deseos, la partida de los seres queridos, nos deja la paradoja del peso de la ausencia.