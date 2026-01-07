Tomás Calvillo Unna
La nostalgia de la tinta y sus apuntes
"La guerra mundial ya está; el territorio en disputa es el de la mente, tiempo y espacio, dislocados y un anacrónico proceso político, que ignora la propia dimensión del conocimiento humano, el cual advierte, que el planeta tierra (nuestra casa común) que habitamos, es un pequeño punto azul en la magnificencia del mismo universo".
I
La luna llena se posa
sobre la palabra
en el pozo del universo.
Su luz del silencio
devela la sabia herencia
del eterno retorno.
Acaso así nos señala
el quebranto lineal de la razón,
su estricta contabilidad
en su rigidez que olvida:
la resurrección,
el Ave Fénix
que acompaña siempre
nuestro caminar.
II
Tal vez
en el fondo de las cosas
se estremece
el anhelo del corazón,
cuando deja de ser juez;
y acoge la inmensidad
oculta de la diáspora
que cada uno lleva.
Esa ausencia
en su búsqueda,
hace retornar
el sorpresivo gozo
de todo reencuentro:
nada inicia, nada termina.
III
En la terraza de los años,
para quien es vigía de sí mismo,
se contempla el collar de perlas
de un amor sin principio, ni fin.
IV
La oración es un canto
que nos acompaña;
la maravillosa paz
cuando la comprensión impera;
al sabernos,
criaturas danzando
en el misterio.
Rendija
(1) El orden internacional que se desmorona inició con la bomba atómica, que puso fin a la Segunda Guerra mundial. Estados Unidos emergió, como el país que encabezó la derrota del régimen nazi y la aniquilación del Japón imperial. El Presidente Trump representa, a la última generación política que asume el poder sintiéndose heredero directo, de esa preeminencia. Recordar la guerra con Irak y en América Latina de los años 70, los golpes militares en Brasil, Argentina, Chile, que no fueron resultado de la Doctrina Monroe, no, era la expresión de la afamada Guerra Fría. Hoy estamos ante algo más complejo y más peligroso sin duda, que rebasa las personalidades autoritarias e histriónicas, que nunca faltan y que involucran ciertamente a países poderosos militarmente; pero también a organizaciones criminales internacionales (donde nuestro país, es desgraciadamente un ejemplo de ello) y a grandes corporativos que imperan en las redes digitales.
La guerra mundial ya está; el territorio en disputa es el de la mente, tiempo y espacio, dislocados y un anacrónico proceso político, que ignora la propia dimensión del conocimiento humano, el cual advierte, que el planeta tierra (nuestra casa común) que habitamos, es un pequeño punto azul en la magnificencia del mismo universo. Esa percepción debería ser suficiente para enderezar la actual crisis civilizatoria; no es una metáfora, es la conciencia de nuestra ínfima pequeñez en la herencia biológica y espiritual de la grandeza de la vida misma.
La brutalidad impera por doquier, esperemos que el afamado tejido social se expanda, sin la carga de identidades criminales que se arropan en toda clase de disfraces políticos ideológicos, apegados a violencia y dinero. Por lo pronto, la tormenta ya arribó.
(2) La mutación de la semejanza (IA), es la dilatación impuesta por el ego en el laberinto de las imágenes. Los atajos que buscamos para comprender nuestros ciclos de vida y muerte, suelen perderse en la ilusión del poder. Las arrugas de la luz de la vida son un pliegue de tiempo en la inmensidad. Ahí la eternidad envejece en el seno de la existencia. Atrapados en los algoritmos de los deseos, la partida de los seres queridos, nos deja la paradoja del peso de la ausencia.
MÁS EN Opinión
Mario Campa
El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
""Mientras el imperialismo ande suelto sin correa, estas cinco tesis iniciales habrán de enriquecerse..."
Óscar de la Borbolla
500 columnas y mi balance
""En estos últimos diez años y tras 500 reflexiones casi me siento solo en ese pacto. Y es que yo mis..."
Adela Navarro Bello
En el nombre de los cárteles… que vulneran a México
""Por tanto, y así lo ha demostrado desde que tomó posesión, Donald Trump encontrará la forma, sea ví..."