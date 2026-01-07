Lorena Josefina Pérez Romo presenta renuncia al OAJ; sólo estuvo 4 meses en su cargo

Redacción/SinEmbargo

07/01/2026 - 3:00 am

Lorena Josefina Pérez Romo renuncia al OAJ.

El OAJ fue creado tras la promulgación de la reforma judicial en 2024. Con la renuncia de Pérez Romo, el órgano apenas cuenta con un mínimo de integrantes para sesionar.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó el martes la renuncia de la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo, quien se despeñaba dentro del Órgano de Administración Judicial (OAJ), cuya instancia fue creada cuatro meses atrás.

Dado que se trató de la primera renuncia del OAJ, la SCJN se pronunció por el caso, ya que la magistrada formaba parte del grupo de tres integrantes designadas por el máximo tribunal de justicia en México, a diferencia de los otros dos nombramientos que le correspondieron al Ejecutivo federal y el Senado de la República.

En este sentido, la Suprema Corte será la encargada de nombrar a otra persona para cubrir la vacante de Lorena Josefina Pérez Romo, quien aún gozaba de un periodo de casi seis años.

Medios como La Jornada señalan que la renuncia de la magistrada está relacionada con una investigación sobre licitaciones resueltas por adjudicación directa en el Poder Judicial de la Federación (PJF). No obstante, la salida de Pérez Romo no se había comunicado de manera oficial hasta el martes.

Según el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, "las personas integrantes del Pleno del Órgano de Administración Judicial sólo podrán ser removidas en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

"En caso de defunción, renuncia o ausencia definitiva de alguna de las personas integrantes, la autoridad que le designó hará un nuevo nombramiento por el tiempo que reste al periodo de designación respectivo”, agrega el artículo.

Actualmente, Néstor Vargas Solano es el presidente del OAJ, cuyo órgano también está compuesto por José Alberto Gallegos Ramírez, Catalina Ramírez Hernández y Surit Berenice Romero. La renuncia de la magistrada dejó al Pleno de dicha instancia con mínimo de integrantes para sesionar.

Cabe recordar que el OAJ sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desde el 1 de septiembre de 2025, luego de la promulgación de la reforma judicial, el 15 de septiembre de 2024.

