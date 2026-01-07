Sheinbaum anuncia que Gertz será Embajador de México en Reino Unido tras dejar la FGR

Sugeyry Romina Gándara

07/01/2026 - 9:04 am

Después de haber salido de la FGR para ocupar la Embajada de "un país amigo", la mandataria federal reveló que el próximo destino de Gertz Manero será Reino Unido, donde se desempeñará como representante diplomático de México.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó la mañana de este miércoles que el extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, será enviado a la Embajada de Reino Unido, país que ya otorgó el beneplácito para que el exfuncionario —quien destacó por la falta de resultados al frente de la dependencia— asuma el cargo diplomático.

“Ya fue aprobado el beneplácito, a Gran Bretaña, a Inglaterra”, respondió al ser cuestionada sobre el tema durante la conferencia de prensa matutina.

Acto seguido, los reporteros que cubren la fuente en Palacio Nacional reaccionaron con discretos gestos y sonidos de asombro, aunque no favorables. La reacción se dio porque cuando Gertz Manero renunció a la Fiscalía e informó que el motivo era una oferta para ocupar una Embajada, trascendió en ese momento que el destino sería Alemania.

Ahora, al confirmarse que se trata del Reino Unido, el anuncio llamó la atención, pues es un país con un alto costo de vida, carácter cosmopolita y una representación diplomática considerada entre las más codiciadas.

"¿Premio?", preguntó una reportera desde atrás, que no tenía el micrófono. La Presidenta, al parecer, no escuchó el cuestionamiento, ya que no hubo respuesta. Luego, vino un breve silencio.

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

