VIDEO ¬ EU toma por la fuerza un petrolero ruso que llevaba crudo desde Venezuela

El buque detenido estaba sancionado por autoridades estadounidenses y había sido rastreado en el Atlántico por la Guardia Costera antes de su incautación.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- Estados Unidos (EU) confirmó este miércoles la incautación en el Atlántico Norte de un buque petrolero de bandera rusa vinculado al comercio de crudo de Venezuela, tras más de dos semanas de seguimiento naval.

La operación fue realizada por la Guardia Costera estadounidense con respaldo del ejército y bajo una orden judicial federal, informó el Mando Europeo de las Fuerzas Armadas de EU.

El Secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, aseguró que la acción forma parte del bloqueo impuesto por Washington al petróleo venezolano sancionado.

"El bloqueo al petróleo venezolano sancionado e ilícito continúa en pleno efecto, en cualquier parte del mundo", publicó en X.

The blockade of sanctioned and illicit Venezuelan oil remains in FULL EFFECT — anywhere in the world. https://t.co/iTPUWqrFiB — Pete Hegseth (@PeteHegseth) January 7, 2026

De acuerdo con el Mando Europeo de Estados Unidos (US-Eucom), el buque Marinera, identificado en registros estadounidenses como M/V Bella 1, fue abordado y detenido en aguas del Atlántico Norte tras ser rastreado por el United States Coast Guard Cutter (USCGC) Munro.

La incautación se realizó por presuntas violaciones al régimen de sanciones de Estados Unidos (EU), en coordinación con los departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y Guerra.

"Esta incautación respalda la Proclamación del Presidente de los Estados Unidos contra las embarcaciones sancionadas que amenazan la seguridad y la estabilidad del hemisferio occidental", sostuvo la US-Eucom.

En una operación paralela en el mar Caribe, la Guardia Costera de EU interceptó otro buque petrolero, identificado como Sophia, que navegaba bajo una bandera falsa de Camerún. Tras la intercepción, la embarcación también fue escoltada hasta territorio estadounidense, según las autoridades.