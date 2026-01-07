Buscamos cooperación con EU bajo principios firmes y sin ceder en soberanía, dice CSP

Sheinbaum indicó que la relación con EU no tiene "ningún secreto", pues se trata de cooperación sin ceder soberanía, así como firmeza en los principios; siempre seremos vecinos, recuerda.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este miércoles su fórmula para llevar adelante la relación entre México y Estados Unidos (EU) en medio de la crisis por el secuestro del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y las amenazas del Presidente Donald Trump de ir más allá, incluido nuestro país.

"Con principios, siendo firmes en lo que creemos, y al mismo tiempo, entendiendo, primero, que somos vecinos y siempre vamos a ser vecinos, no nos vamos a ir a ningún lado ni ellos ni nosotros", indicó Sheinbaum en conferencia de prensa matutina.

"Somos socios comerciales, 40 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, claro que buscamos una cooperación, una coordinación, con principios firmes, sin ceder en lo que consideramos que no se puede ceder, como nuestra soberanía. No hay mucho secreto en eso", destacó.

Ya el martes, Sheinbaum indicó que ve lejana la posibilidad de que se pudieran cumplir las advertencias de Trump, en el sentido de que algo tendría que hacer EU con México respecto al crimen organizado y para frenar el tráfico de drogas.

"¿Qué es lo que hay que hacer en estas circunstancias? Porque uno podría decir: 'Vamos a hacer un plan de seguridad nacional'. Es comunicarse, es el diálogo. Nosotros privilegiamos el diálogo por encima de todo. Tenemos nuestra posición, tenemos nuestros principios, pero buscamos el diálogo con el gobierno de Estados Unidos siempre y afortunadamente tenemos una muy buena comunicación", dijo.

Sheinbaum Pardo recalcó que hay temas en los que el Gobierno mexicano no está de acuerdo y otros con los que la administración estadounidense no concuerda, pero siempre hay buena comunicación, la cual es coordinada por el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el Secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio.

Además, insistió en que buscar el diálogo con el gobierno de Trump no quiere decir que está de acuerdo con sus planteamientos, sino que es una herramienta para buscar la coordinación y avanzar en la cooperación sin ser sumisos.

EU no debería decidir por el petróleo de otros países

Sheinbaum también cuestionó este miércoles la posible decisión de EU de obligar a Venezuela a no enviar petroleo a países como Rusia o China.

"Cada país tiene la soberanía para poder decidir qué hace con sus recursos naturales, no creo que deba ser un país que decida sobre otra por más pequeña o más problemática que sea, es parte de la política exterior de México, y además es nuestra convicción", dijo desde Palacio Nacional.

"Cada país es soberano, y la soberanía tiene que ver con sus recursos naturales, más allá de la visión de otro país. Si queremos hacer del continente una potencia económica con integración, la vía tiene que ser no la fuerza sino la cooperación para el desarrollo. Le convendría mucho a toda América", agregó la Presidenta.

Ya el lunes Sheinbaum había remarcado que el continente americano no le pertenece a ninguna potencia. "El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman", dijo en ese momento.