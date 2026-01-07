Claudia adelanta coincidencias para Reforma Electoral: menos presupuesto y diputados

Aunque la iniciativa de Reforma Electoral aún no está terminada, la mandataria federal reconoció que ya existen acuerdos en temas relevantes para el país.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este martes que la iniciativa de Reforma Electoral todavía está en proceso de elaboración y que en los próximos días continuará el trabajo con legisladores para definir plazos de discusión, pero destacó que ya existen coincidencias claras en algunos puntos.

La mandataria federal explicó que entre los planteamientos presentados en los foros ciudadanos y en el primer borrador de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral se identificaron propuestas similares en tres temas: reducir el financiamiento público a los partidos políticos, disminuir los costos de organización de las elecciones y revisar la integración de la Cámara de Diputados.

Sobre este último punto, detalló que hubo propuestas para eliminar los legisladores plurinominales y dejar únicamente los 300 diputados de mayoría relativa. No obstante, aclaró debe analizarse cómo garantizar la representación de las minorías en el Congreso, pues consideró que ese aspecto no puede quedar fuera de la discusión.

"La otra es reducir el número de diputados, pero no está claro hasta qué número y la conformación. [Falta] cómo resolver el problema de los plurinominales, con los que la gente no está de acuerdo", compartió la titular del Poder Ejecutivo.

“En fin, todavía hay algunos temas qué debatir. Es que hubo muchas opiniones. Desde quien dice que debe haber 300 diputados y diputadas nada más, de acuerdo con su representación de mayoría, hasta la representación de las minorías”, añadió.

La Presidenta recordó que la iniciativa aún no está concluida y que en los próximos días se presentarán también los resultados de encuestas que reflejan el interés de los ciudadanos en reducir los gastos en materia electoral.

Finalmente, adelantó que la próxima semana sostendrá reuniones con los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado para definir los plazos de entrega y debate de la propuesta, que deberá presentarse al Congreso antes del 15 de enero.