Hoy No Circula viernes 9 de enero: los autos que descansan en CDMX y Edomex

Rodrigo Gutiérrez González

08/01/2026 - 12:30 pm

Hoy No Circula CDMX Edomex

Esta restricción vehicular se define con el último dígito de la placa, el color del engomado, el holograma y el día de la semana.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- El Hoy No Circula dio a conocer cuáles son los automóviles que no pueden circular en la Ciudad de México y el Estado de México este viernes 9 de enero de 2026.

Este programa de restricción vehicular tiene como objetivo reducir el tráfico y con ellos disminuir los índices de contaminación.

Los conductores que hagan caso omiso a esta prohibición podrán ser sancionados con multa y sus vehículos enviados al corralón.

Así aplicará el Hoy No Circula para este viernes:

  • Holograma: 1 y 2.
  • Engomado: Azul.
  • Terminación de la placa: 9 y 0.
  • Horario: 5:00 a 22:00 horas.

Si quieres saber en qué días no circula tu vehículo, ingresa a este link oficial de la Sedema. Solo necesitas el número de holograma y el último dígito de tu placa. Mientras que para cualquier duda sobre la aplicación del programa de Hoy No Circula, puedes ingresar a la página oficial del Gobierno del Estado de México en este link.

Hoy No Circula
Calendario semanal del Hoy No Circula. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

Qué autos no aplica el Hoy No Circula

Hay una lista de vehículos que no están obligados a seguir el Hoy No Circula y son los siguientes:

  • Tractores agrícolas.
  • Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.
  • Motocicletas.
  • Con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.
  • Eléctricos.
  • Híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.
  • Con matrícula de auto antiguo y/o clásico.
  • Con matrícula de demostración y/o traslado.
  • Cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
  • Que porten Holograma “EXENTO”.
  • Que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.
  • Con Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.
  • Que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.
  • Con Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.
  • Que porten placas para personas con discapacidad.
  • Con Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.
  • Que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría.
  • Con en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

Estas son las multas por infringir el Hoy No Circula

Nuevas Multas Hoy No Circula
Nuevo año, nuevas multas, incluyendo el Hoy No Circula. Foto: Imagen Ilustrativa Sin Embargo.

Las personas que no cumplan con el Hoy No Circula serán sancionados, según la entidad donde hayan cometido la falta.

En la Ciudad de México la sanción incluye una multa de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, desde los dos mil 200 pesos y hasta los tres mil 400 pesos, así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.

Mientras que en el Estado de México el castigo es únicamente el pago de multa equivalente a 20 UMAs, poco más de dos mil 200 pesos.

Es importante mencionar que estos montos se calcularon según la UMA vigente a la fecha que es de 113.14 pesos. Esta unidad de medida se actualiza cada año y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) aún no ha dado a conocer la cifra para este 2026.

Se espera que en las siguientes semanas el Inegi actualice la UMA y, en consecuencia, incrementen el pago de las multas por incumplir el Hoy No Circula.

Rodrigo Gutiérrez González

