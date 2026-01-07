VIDEO ¬ Desmantelan una red del Cártel de Sinaloa en España; ocultaba droga en mármol

La operación conjunta permitió detener a nueve personas y frenar envíos de droga desde México a Europa mediante empresas pantalla y métodos de ocultamiento.

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS).- La Policía Nacional de España desmanteló este miércoles, en la segunda parte de la "Operación Saga" junto con agentes de la DEA estadounidense, la organización criminal hispano-mexicana vinculada al Cártel de Sinaloa presuntamente responsable del principal punto de abastecimiento de metanfetaminas de Europa ocultas en piedras de mármol.

Han sido detenidas nueve personas, entre ellas un miembro del Cártel de Sinaloa escondido en un piso de Madrid que recibía dos mil 500 euros mensuales a cambio de su silencio, así como el propietario de una empresa de mármol al que le encontraron cerca de tres millones de euros en un búnker bajo el suelo de una de sus naves, según informó la Policía Nacional.

Se trata de la segunda parte de la "Operación Saga" que dio como resultado la segunda mayor intervención de metanfetaminas de Europa. Los nueve detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, comenzó en el año 2023 con la primera fase de la "Operación Saga", que supuso la intervención de mil 800 kilos de metanfetamina.

Estatua con destino Tenerife

Resultó ser la segunda mayor aprehensión de metanfetamina de toda Europa desmantelando el principal punto de abastecimiento de drogas de síntesis en territorio europeo que operaba desde Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante.

Tras este golpe, los agentes tuvieron conocimiento de que nuevos miembros de la organización asentados tanto en España como en México estaban intentando reestructurarse económicamente.

De esta forma, en julio del 2024 se detectó que esta red criminal envió 40 kilos de metanfetamina ocultos en la base de una estatua de más de un metro y medio de altura con destino Tenerife. Se procedió inmediatamente al arresto del receptor, que resultó ser un histórico narcotracante de la isla.

Enlace oculto en un piso

Paralelamente, el pasado mes de septiembre, se consiguió identificar y localizar a un miembro del Cártel de Sinaloa escondido en un piso del que apenas salía y al que le pagaban un sueldo de dos mil 500 euros al mes a cambio de su silencio, puesto que había participado en la introducción y custodia de los mil 800 kilos de metanfetaminas intervenidos en Alicante en la "Operación Saga".

También se interceptó una partida de 38 kilogramos de mariguana que la organización había enviado a Finlandia. Gracias a la colaboración con la Aduana de dicho país se pudo detener al receptor que se había desplazado allí exclusivamente para hacerse cargo del estupefaciente. Tras varias averiguaciones lograron dos detenciones importantes. Una de ellas la de un empresario que había hecho uso de su empresa legal de mármol para introducir la sustancia referida oculta en piedras importadas de México.