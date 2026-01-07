EU retiene a Diputada de Morena con 800 mil pesos; oposición de BC pide destituirla

Álvaro Aldrete, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió la “remoción inmediata” de la legisladora morenista y anunció que presentará una denuncia penal en su contra por enriquecimiento ilícito.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- La oposición en Baja California (BC) exigió este miércoles que Alejandra Ang Hernández, Diputada local de Morena y presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del estado, sea destituida de su cargo luego de que se diera a conocer que fue retenida durante aproximadamente cinco horas por autoridades de Estados Unidos (EU) en la garita de Calexico, en Mexicali, tras detectar una cantidad de dinero no declarada en su automóvil.

De acuerdo con reportes periodísticos, el dinero habría sido localizado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) durante una inspección del vehículo. Algunas versiones señalan que el efectivo estaba oculto en distintas partes de la unidad, aunque la legisladora no confirmó la cantidad exacta que motivó la retención.

Luego de hacerse público el incidente, Ang Hernández emitió un comunicado en el que comentó que se trató de un “error” y sostuvo que los recursos son de procedencia lícita, que pertenecen a ella y a su esposo, César Castro, presidente del Consejo Estatal de Morena en BC y Regidor en Mexicali, de ahorros acumulados durante años de trabajo, así como de la venta de un automóvil: "Por error no resguardé en mi casa dinero en efectivo que se destinará para la compra de un vehículo".

En su mensaje, además, aclaró que su visa estadounidense no fue revocada. "Son recursos personales de mi esposo y su servidora, derivados de ahorros de años de trabajo y la venta de un automóvil. Estoy atendiendo el proceso administrativo para aclarar, documentar y recuperar el dinero de nuestra propiedad", agregó.

Sin embargo, las explicaciones no convencieron a la oposición. Álvaro Aldrete, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió su “remoción inmediata” y anunció que presentará una denuncia penal en su contra por enriquecimiento ilícito.

“Ella y su esposo, para haber recaudado semejante cantidad de dinero tuvieron que haber dejado de gastar durante siete meses ni un sólo peso de su sueldo, para poder traer 800 mil pesos en efectivo y tratar de cruzarlos al otro lado, a sabiendas de que esto es un delito federal”, escribió en sus redes.

Además, Joel Abraham Blas Ramos, asesor jurídico del partido tricolor, adelantó que solicitará formalmente información a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al Instituto Nacional de Migración su postura al respecto, al considerar que se le dio un trato preferente a la Diputada. El PRI también solicitará la declaración patrimonial de la funcionaria con el fin de verificar si existe alguna discrepancia fiscal.

En el mismo sentido, Lizbeth Mata Lozano, dirigente del PAN en Baja California, exigió directamente al Congreso local separar temporalmente a Ang Hernández de la Comisión mencionada con el objetivo de preservar la credibilidad y confianza de la población.

“Acción Nacional reitera que la transparencia no se acredita con declaraciones, sino con hechos verificables y rendición de cuentas real. Baja California exige servidores públicos que comprueben, respondan ante la Ley y actúen con honestidad”, sostuvo Lozano en un comunicado.

Daylín García, en la coordinación de Movimiento Ciudadano (MC) de Baja California, señaló que era ”urgente" la destitución de la Diputada de Morena “por congruencia institucional y para salvaguardar la credibilidad del Congreso”.

La detención de la morenista trascendió tras la cancelación de visados a políticos y funcionarios mexicanos por parte del gobierno de Estados Unidos, como el caso de la Gobernadora de BC, Marina del Pilar Ávila, cuyo permiso de entrada a EU fue revocado hace algunos meses, al igual que el de su entonces esposo, Carlos Torres.

Entre 2019 y 2021, Alejandra Ang Hernández trabajó como directora de Desarrollo Social Municipal de Mexicali, es decir, en el mismo periodo en que Del Pilar fungió como Alcaldesa.