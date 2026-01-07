EU retiene a Diputada de Morena con 800 mil pesos; oposición de BC pide destituirla

Redacción/SinEmbargo

07/01/2026 - 5:30 pm

Alejandra Ang Hernández, Diputada local de Morena en Baja California, fue retenida durante aproximadamente cinco horas por autoridades de Estados Unidos (EU).

Artículos relacionados

Artículos relacionados

VIDEO: Alcalde petista presume gasto de 400 mil pesos en cerveza para fiesta patronal

VIDEOS ¬ Legisladores del PAN y Morena arman zafarrancho en el Congreso de la CdMx

ENTREVISTA ¬ Dejar ir a Manzo fue error de Morena, dice líder del Congreso michoacano

Álvaro Aldrete, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió la “remoción inmediata” de la legisladora morenista y anunció que presentará una denuncia penal en su contra por enriquecimiento ilícito.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- La oposición en Baja California (BC) exigió este miércoles que Alejandra Ang Hernández, Diputada local de Morena y presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del estado, sea destituida de su cargo luego de que se diera a conocer que fue retenida durante aproximadamente cinco horas por autoridades de Estados Unidos (EU) en la garita de Calexico, en Mexicali, tras detectar una cantidad de dinero no declarada en su automóvil.

De acuerdo con reportes periodísticos, el dinero habría sido localizado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) durante una inspección del vehículo. Algunas versiones señalan que el efectivo estaba oculto en distintas partes de la unidad, aunque la legisladora no confirmó la cantidad exacta que motivó la retención.

Luego de hacerse público el incidente, Ang Hernández emitió un comunicado en el que comentó que se trató de un “error” y sostuvo que los recursos son de procedencia lícita, que pertenecen a ella y a su esposo, César Castro, presidente del Consejo Estatal de Morena en BC y Regidor en Mexicali, de ahorros acumulados durante años de trabajo, así como de la venta de un automóvil: "Por error no resguardé en mi casa dinero en efectivo que se destinará para la compra de un vehículo".

En su mensaje, además, aclaró que su visa estadounidense no fue revocada. "Son recursos personales de mi esposo y su servidora, derivados de ahorros de años de trabajo y la venta de un automóvil. Estoy atendiendo el proceso administrativo para aclarar, documentar y recuperar el dinero de nuestra propiedad", agregó.

La oposición en Baja California pide la destitución de la Diputada de Morena que fue retenida en EU.
El Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California exigió que Hernández aclare el origen del dinero por el que fue detenida por las autoridades estadounidenses. Foto: PAN

Sin embargo, las explicaciones no convencieron a la oposición. Álvaro Aldrete, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió su “remoción inmediata” y anunció que presentará una denuncia penal en su contra por enriquecimiento ilícito.

“Ella y su esposo, para haber recaudado semejante cantidad de dinero tuvieron que haber dejado de gastar durante siete meses ni un sólo peso de su sueldo, para poder traer 800 mil pesos en efectivo y tratar de cruzarlos al otro lado, a sabiendas de que esto es un delito federal”, escribió en sus redes.

 Además, Joel Abraham Blas Ramos, asesor jurídico del partido tricolor, adelantó que solicitará formalmente información a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al Instituto Nacional de Migración su postura al respecto, al considerar que se le dio un trato preferente a la Diputada. El PRI también solicitará la declaración patrimonial de la funcionaria con el fin de verificar si existe alguna discrepancia fiscal.

EU retiene a Diputada de Morena con 800 mil pesos; "por error" no los dejó en su casa.
Comunicado de la legisladora morenista. Foto: Especial

En el mismo sentido, Lizbeth Mata Lozano, dirigente del PAN en Baja California, exigió directamente al Congreso local separar temporalmente a Ang Hernández de la Comisión mencionada con el objetivo de preservar la credibilidad y confianza de la población.

“Acción Nacional reitera que la transparencia no se acredita con declaraciones, sino con hechos verificables y rendición de cuentas real. Baja California exige servidores públicos que comprueben, respondan ante la Ley y actúen con honestidad”, sostuvo Lozano en un comunicado.

Daylín García, en la coordinación de Movimiento Ciudadano (MC) de Baja California, señaló que era ”urgente" la destitución de la Diputada de Morena “por congruencia institucional y para salvaguardar la credibilidad del Congreso”.

La detención de la morenista trascendió tras la cancelación de visados a políticos y funcionarios mexicanos por parte del gobierno de Estados Unidos, como el caso de la Gobernadora de BC, Marina del Pilar Ávila, cuyo permiso de entrada a EU fue revocado hace algunos meses, al igual que el de su entonces esposo, Carlos Torres.

Entre 2019 y 2021, Alejandra Ang Hernández trabajó como directora de Desarrollo Social Municipal de Mexicali, es decir, en el mismo periodo en que Del Pilar fungió como Alcaldesa.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

En el nombre de los cárteles… que vulneran a México

"Por tanto, y así lo ha demostrado desde que tomó posesión, Donald Trump encontrará la forma, sea...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Por una reforma electoral democrática

"La reforma que propone la 4T no sólo pretende imponerse desde arriba y no desde abajo, sino...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cámaras, regalo de Reyes

"Mientras las familias recorren calles y centros comerciales, niñas y niños esperan juguetes y la vida pública...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

MAGA 2026

"Al parecer, el actual gobierno de Estados Unidos ha optado por la ruta iliberal y belicista para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

+ Sección

Galileo

Un estudio de Oregón señala un hábito que aporta más años de vida que el ejercicio.

Un estudio señala qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Especialista explica por qué los niños están más irritables tras el Día de Reyes

Durante la temporada de frío, los ojos están sometidos a cambios ambientales muy bruscos que alteran su equilibrio natural. Aquí algunos tips para protegerlos.

¿Cómo puedes proteger tus ojos del frío esta temporada? Aquí te dejamos algunos tips

Investigadores de todo el mundo descubrieron que la capsaicina, una propiedad del chile, podría tener beneficios como extender la longevidad humana.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El hecho ocurrió durante una operación migratoria encabezada por el ICE en Minneapolis; el Alcalde Jacob Frey exigió a los agentes retirarse de las calles.
1

VIDEO MUY FUERTE ¬ Agente del ICE mata a mujer de disparo en operativo en Minneapolis

En un mensaje a la BMV, Grupo Televisa informó que Emilio Azcárraga Jean vendió una parte minoritaria de sus acciones a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia.
2

Azcárraga Jean, destronado por caso de corrupción, vende acciones adentro de Televisa

3

Trump le roba el petróleo a Venezuela y ahora lo obliga a comprar productos sólo a EU

The New Yorker relató que Trump autorizó una redada de la Delta Force en Caracas en una reunión con Rubio, Hegseth, Ratcliffe, Dan Caine y Stephen Miller.
4

Los “halcones” ganaron en Washington... y Trump se está volviendo más y más peligroso

DATOS ¬ La denuncia de EU contra Maduro por narco salpica al México de Fox y Calderón
5

DATOS ¬ La denuncia de EU contra Maduro por narco salpica al México de Fox y Calderón

Cabello Rondón también ha sido presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y vicepresidente.
6

"Dudar es traición": Diosdado encabeza resistencia chavista y enciende focos en EU

Alejandra Ang Hernández, Diputada local de Morena en Baja California, fue retenida durante aproximadamente cinco horas por autoridades de Estados Unidos (EU).
7

EU retiene a Diputada de Morena con 800 mil pesos; oposición de BC pide destituirla

En EU, el negocio de la pizza tiene un rival formidable: la comida mexicana y los restaurantes mexicanos, que han crecido en el cariño de los estadounidenses.
8

Las pizzerías ya no son los restaurantes favoritos de EU. Les ganó la comida mexicana

- La jefa de Gobierno dela Ciudad de México, Clara Brugada Molina, adelantó este miércoles que la modernización de la Línea 3 del Metro, la segunda línea más utilizada del Sistema de Transporte Colectivo (STC), comenzará en los próximos días en la estación Universidad con una inversión es 41 mil millones de pesos.
9

Brugada anuncia modernización de la Línea 3 del Metro; obras iniciarán en Universidad

El Departamento de Justicia de EU admitió que no existe el "Cártel de los Soles" en Venezuela. La decisión se da luego de que el gobierno secuestrara a Maduro.
10

EU acepta que no existe un “Cártel de los Soles”. Lo utilizó para secuestrar a Maduro

Un estudio de Oregón señala un hábito que aporta más años de vida que el ejercicio.
11

Un estudio señala qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Con México o con el imperio
12

Con México o con el imperio

El Gobierno de México dio a conocer que para este 2026 las Becas para el Bienestar tendrán una cobertura nacional que superará los 22 millones de estudiantes.
13

Becas para el Bienestar: ¿Qué monto entregará cada una en 2026? Checa cuánto te toca

Detienen a Eduardo N, colaborador de García Luna
14

Eduardo "N", excolaborador de García Luna, es detenido por peculado, anuncia la FGR

Estados Unidos (EU) confirmó este miércoles que fuerzas estadounidenses abordaron e incautaron dos petroleros sancionados vinculados a Venezuela.
15

VIDEOS ¬ EU toma por la fuerza 2 petroleros ligados a Venezuela; uno de ellos es ruso

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Cabello Rondón también ha sido presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y vicepresidente.
1

"Dudar es traición": Diosdado encabeza resistencia chavista y enciende focos en EU

Alejandra Ang Hernández, Diputada local de Morena en Baja California, fue retenida durante aproximadamente cinco horas por autoridades de Estados Unidos (EU).
2

EU retiene a Diputada de Morena con 800 mil pesos; oposición de BC pide destituirla

3

Trump le roba el petróleo a Venezuela y ahora lo obliga a comprar productos sólo a EU

El Gobierno de México dio a conocer que para este 2026 las Becas para el Bienestar tendrán una cobertura nacional que superará los 22 millones de estudiantes.
4

Becas para el Bienestar: ¿Qué monto entregará cada una en 2026? Checa cuánto te toca

Detienen a Eduardo N, colaborador de García Luna
5

Eduardo "N", excolaborador de García Luna, es detenido por peculado, anuncia la FGR

The New Yorker relató que Trump autorizó una redada de la Delta Force en Caracas en una reunión con Rubio, Hegseth, Ratcliffe, Dan Caine y Stephen Miller.
6

Los “halcones” ganaron en Washington... y Trump se está volviendo más y más peligroso

- La jefa de Gobierno dela Ciudad de México, Clara Brugada Molina, adelantó este miércoles que la modernización de la Línea 3 del Metro, la segunda línea más utilizada del Sistema de Transporte Colectivo (STC), comenzará en los próximos días en la estación Universidad con una inversión es 41 mil millones de pesos.
7

Brugada anuncia modernización de la Línea 3 del Metro; obras iniciarán en Universidad

Aspectos del rescate del Refugio Franciscano, esto luego de diversas denuncias por supuesto maltrato animal.
8

Gobierno de la CdMx rescata a 900 perros y gatos maltratados en Refugio Franciscano

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró siete días de luto por las víctimas mortales que hubo durante el ataque de Estados Unidos.
9

Venezuela decreta 7 días de luto nacional por muertos durante la intervención de EU

La Policía Nacional de España desmanteló, en la segunda parte de la "Operación Saga" junto la DEA, la organización criminal vinculada al Cártel de Sinaloa.
10

VIDEO ¬ Desmantelan una red del Cártel de Sinaloa en España; ocultaba droga en mármol

El hecho ocurrió durante una operación migratoria encabezada por el ICE en Minneapolis; el Alcalde Jacob Frey exigió a los agentes retirarse de las calles.
11

VIDEO MUY FUERTE ¬ Agente del ICE mata a mujer de disparo en operativo en Minneapolis

La OTAN dijo que la seguridad de un Estado miembro se basa en "la defensa colectiva", y que ese principio aplica en toda Europa, el Ártico y el Atlántico Norte.
12

La seguridad de un Estado miembro es colectiva y también aplica al Ártico, dice OTAN