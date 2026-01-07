EU retiene a Diputada de Morena con 800 mil pesos; "por error" no los dejó en su casa

Redacción/SinEmbargo

07/01/2026 - 1:21 pm

Retienen en EU a Diputada de Morena por dinero no declarado.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

VIDEO: Alcalde petista presume gasto de 400 mil pesos en cerveza para fiesta patronal

VIDEOS ¬ Legisladores del PAN y Morena arman zafarrancho en el Congreso de la CdMx

ENTREVISTA ¬ Dejar ir a Manzo fue error de Morena, dice líder del Congreso michoacano

La legisladora morenista aseguró que el dinero retenido en la frontera es de procedencia lícita y que se trató de un error administrativo.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- Alejandra Ang Hernández, Diputada local de Morena en Baja California (BC) y presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del estado, fue retenida durante aproximadamente cinco horas por autoridades de Estados Unidos (EU) en la garita de Calexico, en Mexicali, tras detectar una cantidad de dinero no declarada en su automóvil.

De acuerdo con reportes periodísticos, el dinero habría sido localizado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) durante una inspección del vehículo.

Algunas versiones señalan que el efectivo estaba oculto en distintas partes de la unidad, aunque la legisladora no ha confirmado públicamente la cantidad exacta que motivó la retención.

Luego de hacerse público el incidente, Ang Hernández emitió un comunicado en el que aseguró que se trató de un “error” y sostuvo que los recursos son de procedencia lícita: "No resguardé en mi casa dinero en efectivo que se destinará para la compra de un vehículo".

EU retiene a Diputada de Morena con 800 mil pesos; "por error" no los dejó en su casa.
Comunicado de la legisladora morenista. Foto: Especial

En su mensaje, expuso que el dinero estaba destinado a la compra de un vehículo y que no fue resguardado previamente en su domicilio. Además, aclaró que su visa estadounidense no fue revocada.

La legisladora local señaló que los recursos pertenecen a ella y a su esposo, César Castro, presidente del Consejo Estatal de Morena en BC y regidor en Mexicali, y que provienen de ahorros acumulados durante años de trabajo, así como de la venta de un automóvil.

"Son recursos personales de mi esposo y su servidora, derivados de ahorros de años de trabajo y la venta de un automóvil. Estoy atendiendo el proceso administrativo para aclarar, documentar y recuperar el dinero de nuestra propiedad", sostuvo.

El hecho trascendió tras la cancelación de visados a políticos y funcionarios mexicanos por parte del gobierno de Estados Unidos, como el caso de la Gobernadora de BC, Marina del Pilar Ávila, cuyo permiso de entrada a EU fue revocado hace algunos meses, al igual que el de su entonces esposo, Carlos Torres.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

En el nombre de los cárteles… que vulneran a México

"Por tanto, y así lo ha demostrado desde que tomó posesión, Donald Trump encontrará la forma, sea...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Por una reforma electoral democrática

"La reforma que propone la 4T no sólo pretende imponerse desde arriba y no desde abajo, sino...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cámaras, regalo de Reyes

"Mientras las familias recorren calles y centros comerciales, niñas y niños esperan juguetes y la vida pública...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

MAGA 2026

"Al parecer, el actual gobierno de Estados Unidos ha optado por la ruta iliberal y belicista para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

+ Sección

Galileo

Un estudio de Oregón señala un hábito que aporta más años de vida que el ejercicio.

Un estudio señala qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Especialista explica porque los niños están más irritables tras el Día de Reyes

Durante la temporada de frío, los ojos están sometidos a cambios ambientales muy bruscos que alteran su equilibrio natural. Aquí algunos tips para protegerlos.

¿Cómo puedes proteger tus ojos del frío esta temporada? Aquí te dejamos algunos tips

Investigadores de todo el mundo descubrieron que la capsaicina, una propiedad del chile, podría tener beneficios como extender la longevidad humana.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
En un mensaje a la BMV, Grupo Televisa informó que Emilio Azcárraga Jean vendió una parte minoritaria de sus acciones a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia.
1

Azcárraga Jean, destronado por caso de corrupción, vende acciones adentro de Televisa

DATOS ¬ La denuncia de EU contra Maduro por narco salpica al México de Fox y Calderón
2

DATOS ¬ La denuncia de EU contra Maduro por narco salpica al México de Fox y Calderón

EU incauta un buque petrolero en Venezuela.
3

VIDEOS ¬ EU toma por la fuerza 2 petroleros ligados a Venezuela; uno de ellos es ruso

El Departamento de Justicia de EU admitió que no existe el "Cártel de los Soles" en Venezuela. La decisión se da luego de que el gobierno secuestrara a Maduro.
4

EU acepta que no existe un “Cártel de los Soles”. Lo utilizó para secuestrar a Maduro

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó al Juez Alvin Hellerstein que reconozca la inmunidad de Nicolás Maduro como Jefe de Estado.
5

El Fiscal de Venezuela exige a Juez de EU reconocer la inmunidad de Nicolás Maduro

El Secretario de Energía de EU adelantó que su país controlará "indefinidamente" la venta de petróleo de Venezuela; ya se negocia con el gobierno interino.
6

EU asumirá "indefinidamente" venta de petróleo de Venezuela; estabilizará producción

Sheinbaum comparte coincidencias en la Reforma Electoral.
7

Claudia adelanta coincidencias para Reforma Electoral: menos presupuesto y diputados

En EU, el negocio de la pizza tiene un rival formidable: la comida mexicana y los restaurantes mexicanos, que han crecido en el cariño de los estadounidenses.
8

Las pizzerías ya no son los restaurantes favoritos de EU. Les ganó la comida mexicana

Académicos de Canadá analizan escenarios
9

Académicos en Canadá analizan escenarios bélicos ante posible “anexión forzada” de EU

Un estudio de Oregón señala un hábito que aporta más años de vida que el ejercicio.
10

Un estudio señala qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Las tesis del imperialismo de Trump.
11

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

12

Pilares CdMx abre vacantes: Aquí los requisitos y el salario que ofrece el programa

El Ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, abogó por adoptar una respuesta conjunta desde Europa a las palabras de Donald Trump sobre Groenlandia.
13

Francia aboga por "respuesta conjunta" de Europa ante amenazas de Trump a Groenlandia

Hoy No Circula
14

Hoy No Circula: evita multas y corralón este jueves 8 de enero

La OTAN dijo que la seguridad de un Estado miembro se basa en "la defensa colectiva", y que ese principio aplica en toda Europa, el Ártico y el Atlántico Norte.
15

La seguridad de un Estado miembro es colectiva y también aplica al Ártico, dice OTAN

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Retienen en EU a Diputada de Morena por dinero no declarado.
1

EU retiene a Diputada de Morena con 800 mil pesos; "por error" no los dejó en su casa

La OTAN dijo que la seguridad de un Estado miembro se basa en "la defensa colectiva", y que ese principio aplica en toda Europa, el Ártico y el Atlántico Norte.
2

La seguridad de un Estado miembro es colectiva y también aplica al Ártico, dice OTAN

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó al Juez Alvin Hellerstein que reconozca la inmunidad de Nicolás Maduro como Jefe de Estado.
3

El Fiscal de Venezuela exige a Juez de EU reconocer la inmunidad de Nicolás Maduro

Sheinbaum comparte coincidencias en la Reforma Electoral.
4

Claudia adelanta coincidencias para Reforma Electoral: menos presupuesto y diputados

El Secretario de Energía de EU adelantó que su país controlará "indefinidamente" la venta de petróleo de Venezuela; ya se negocia con el gobierno interino.
5

EU asumirá "indefinidamente" venta de petróleo de Venezuela; estabilizará producción

Sheinbaum reiteró que la relación con EU es con principios, siendo firmes, de cooperación, pero sin ceder la soberanía.
6

Buscamos cooperación con EU bajo principios firmes y sin ceder en soberanía, dice CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, será Embajador en Reino Unido.
7

Sheinbaum anuncia que Gertz será Embajador de México en Reino Unido tras dejar la FGR

El Ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, abogó por adoptar una respuesta conjunta desde Europa a las palabras de Donald Trump sobre Groenlandia.
8

Francia aboga por "respuesta conjunta" de Europa ante amenazas de Trump a Groenlandia

EU incauta un buque petrolero en Venezuela.
9

VIDEOS ¬ EU toma por la fuerza 2 petroleros ligados a Venezuela; uno de ellos es ruso

Marco Rubio se reúne con autoridades de Argentina y Ecuador.
10

Rubio se reúne con autoridades de Argentina y Ecuador tras intervención en Venezuela

Mujer feminista interrumpe reunión de la OEA.
11

Feminista interrumpe reunión de la OEA; acusa a EU de robar el petróleo de Venezuela

La SSC-CdMx detiene a un sujeto por el presunto feminicidio de su pareja.
12

La SSC-CdMx detiene a un hombre en Álvaro Obregón por el feminicidio de su novia