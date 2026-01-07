EU retiene a Diputada de Morena con 800 mil pesos; "por error" no los dejó en su casa.

La legisladora morenista aseguró que el dinero retenido en la frontera es de procedencia lícita y que se trató de un error administrativo.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- Alejandra Ang Hernández, Diputada local de Morena en Baja California (BC) y presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del estado, fue retenida durante aproximadamente cinco horas por autoridades de Estados Unidos (EU) en la garita de Calexico, en Mexicali, tras detectar una cantidad de dinero no declarada en su automóvil.

De acuerdo con reportes periodísticos, el dinero habría sido localizado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) durante una inspección del vehículo.

Algunas versiones señalan que el efectivo estaba oculto en distintas partes de la unidad, aunque la legisladora no ha confirmado públicamente la cantidad exacta que motivó la retención.

Luego de hacerse público el incidente, Ang Hernández emitió un comunicado en el que aseguró que se trató de un “error” y sostuvo que los recursos son de procedencia lícita: "No resguardé en mi casa dinero en efectivo que se destinará para la compra de un vehículo".

En su mensaje, expuso que el dinero estaba destinado a la compra de un vehículo y que no fue resguardado previamente en su domicilio. Además, aclaró que su visa estadounidense no fue revocada.

La legisladora local señaló que los recursos pertenecen a ella y a su esposo, César Castro, presidente del Consejo Estatal de Morena en BC y regidor en Mexicali, y que provienen de ahorros acumulados durante años de trabajo, así como de la venta de un automóvil.

"Son recursos personales de mi esposo y su servidora, derivados de ahorros de años de trabajo y la venta de un automóvil. Estoy atendiendo el proceso administrativo para aclarar, documentar y recuperar el dinero de nuestra propiedad", sostuvo.

El hecho trascendió tras la cancelación de visados a políticos y funcionarios mexicanos por parte del gobierno de Estados Unidos, como el caso de la Gobernadora de BC, Marina del Pilar Ávila, cuyo permiso de entrada a EU fue revocado hace algunos meses, al igual que el de su entonces esposo, Carlos Torres.