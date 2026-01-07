VIDEO MUY FUERTE ¬ Agente del ICE mata a mujer de disparo en operativo en Minneapolis

Redacción/SinEmbargo

07/01/2026 - 1:33 pm

El agente de ICE disparó contra la camioneta y mató a una mujer en un operativo migratorio en Minneapolis.

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

El hecho ocurrió durante una operación migratoria encabezada por el ICE en Minneapolis; el Alcalde Jacob Frey exigió a los agentes retirarse de las calles.

Información en desarrollo

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).– Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) disparó a muerte a una mujer que iba en un automóvil, durante una operación migratoria en Minneapolis. La mujer ha muerto, confirmaron las autoridades, en medio de las intensas redadas que el Gobierno de Donald Trump lleva a cabo contra migrantes en diversas ciudades de Estados Unidos (EU).

Así lo confirmó un portavoz de la ciudad, quien indicó que el hecho ocurrió cerca de la calle 34 Este y la avenida Portland, pidiendo a la ciudadanía evitar la zona.

El Alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, exigió que los agentes ICE “abandonen la ciudad inmediatamente” y afirmó que “la presencia de agentes federales está causando caos” en Minneapolis. "Apoyamos firmemente a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados”, señaló en sus redes sociales.

 

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, acusó a "alborotadores" de provocar el incidente, cuando los oficiales del ICE en Minneapolis realizaban "operativos selectivos".

"Alborotadores comenzaron a bloquear a los agentes. Una de estas violentas alborotadoras armó su vehículo e intentó atropellar a nuestros agentes del orden público con la intención de matarlos, un acto de terrorismo doméstico", afirmó. "Un oficial del ICE, temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad pública, realizó disparos defensivos".

A pesar de las afirmaciones de McLaughlin, un video compartido por Aaron Reichlin-Melnick, del American Immigration Council, no muestra a la conductora intentando atropellar a agentes migratorios.

“Aquí hay un video de un testigo presencial del tiroteo”, dice Reichlin-Melnick. “Si bien no captura el momento exacto (el tiroteo está bloqueado por el auto), la afirmación de [McLaughlin] de que intentó atropellar a un oficial ya parece ser manifiestamente falsa”.

En otro video se mira a los agentes intentando abrir la puerta del vehículo, mientras la conductora continúa, aunque no frente a los agentes, uno de ellos dispara al menos en tres ocasiones.

Desde diciembre, el DHS y sus agencias, como ICE, realizan operativos migratorios en Minneapolis, Minnesota, que incluso han derivado en una demanda de la Unión Estadounidense por la Libertades Civiles (ACLU), debido a presuntos abusos de agentes, como detener a observadores de operativos.

–Con información de La Opinión.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

