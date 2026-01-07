Becas para el Bienestar: ¿Qué monto entregará cada una en 2026? Checa cuánto te toca

En 2026, los apoyos educativos federales aumentarán recursos y beneficiarios, con montos específicos por nivel.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- El Gobierno de México dio a conocer que para este 2026 las Becas para el Bienestar tendrán una cobertura nacional que superará los 22 millones de estudiantes. Los apoyos se otorgarán desde la educación básica hasta el nivel superior.

De acuerdo con las autoridades, los programas contarán con un presupuesto superior a 178 mil millones de pesos (mdp), destinado a las tres becas vigentes existentes: la Beca Rita Cetina para educación básica, la Beca Benito Juárez para el nivel medio superior y la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para educación superior.

La inversión representa un crecimiento acumulado de 216 por ciento respecto a 2019, con lo cual se ampliará la cobertura en todo el país, a fin de apoyar la permanencia escolar.

📢Becas Bienestar 2026

🔹 Rita Cetina Primaria: $2,500 anuales por alumno.

🔹 Rita Cetina Secundaria: $1,900 bimestrales por familia + $700 por cada estudiante adicional.

🔹 Benito Juárez Media Superior: $1,900 bimestrales.

🔹 Jóvenes Escribiendo el Futuro: $5,800 bimestrales. pic.twitter.com/wOD0pE4S1c — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) January 3, 2026

¿Cuánto pagarán las Becas para el Bienestar en 2026?

Este año, la Beca Rita Cetina llegará a primaria como un apoyo económico para la compra de útiles y uniformes. El programa entregará un pago anual de dos mil 500 pesos por estudiante.

Para quienes cursen secundaria, la Beca Rita Cetina otorgará mil 900 pesos bimestrales (excepto el bimestre julio-agosto) y en el caso de las familias que tengan a dos o más hijos en este nivel, 700 pesos por cada estudiante adicional.

Las y los alumnos de primaria o preescolar que reciben desde 2025 o antes la beca que estaba dirigida a familias de escasos recursos continuarán recibiendo el apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales.

👩‍💻 Si vas a solicitar la Beca “Rita Cetina” para niñas y niños de 4°, 5° y 6° de primaria, haz el registro preferentemente desde una computadora: carga más rápido, es más fácil llenar la información y disminuyes errores al subir tus documentos. pic.twitter.com/LuXLTle3kd — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) January 6, 2026

La Beca Benito Juárez se da a todas y todos los estudiantes de preparatoria o bachillerato con pagos bimestrales de mil 900 pesos, salvo en el bimestre del periodo vacacional de verano.

A su vez, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro continuará llegando de manera focalizada a estudiantes de instituciones prioritarias y a quienes más requieran el apoyo económico, que en este caso es de cinco mil 800 pesos bimestrales, entregados en cinco bimestres del año.

En todos los casos, los pagos llegan a las y los estudiantes y familias de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

📚 Alumnas y alumnos beneficiarios de la Beca “Rita Cetina” en primaria recibirán un apoyo único anual de $2,500 por estudiante, de 1° a 6°.

La entrega se realiza a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. pic.twitter.com/UKdbCzmqqr — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) January 5, 2026

Cabe mencionar que al cierre de 2025, las tres becas sumaron 13 millones de becarios y una inversión superior a 128 mil millones de pesos. Entre ellos, más de ocho millones recibieron la Beca Rita Cetina; cuatro millones, la Benito Juárez; y más de 409 mil estudiantes fueron apoyados con Jóvenes Escribiendo el Futuro.

El crecimiento previsto para 2026 consolida a las Becas para el Bienestar como un pilar fundamental del apoyo escolar en México, garantizando que ninguna niña, niño o joven se quede atrás en la senda educativa.