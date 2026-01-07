Gobierno de la CdMx rescata a 900 perros y gatos maltratados en Refugio Franciscano

De manera preliminar, se rescataron a 936 animales en el Refugio Franciscano: hay 759 perros y 39 gatos; presentan huellas de maltrato o crueldad y serán llevados a albergues en la CdMx.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).– El Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) anunció este miércoles que ha realizado el rescate de 936 animales del Refugio Franciscano, una asociación civil: se trata de cientos de perros y gatos que presentan huellas de maltrato o crueldad que serán resguardados en albergues a lo largo y ancho de la capital mexicana.

Están identificados de manera preliminar 936 animales, de los cuales al menos hay 759 perros y 39 gatos, que presentan huellas de maltrato o crueldad.

Los animales serán trasladados a tres lugares seguros del Gobierno de la CdMx: el albergue canino en el Ajusco, a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina; la Brigada de Vigilancia Animal, a cargo de la Secretaria de Seguridad Ciudadana; y el Hospital Veterinario de la CdMx.