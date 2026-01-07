Gobierno de la CdMx rescata a 936 perros y gatos maltratados en Refugio Franciscano

De manera preliminar, se rescataron a 759 perros y 39 gatos; presentan huellas de maltrato o crueldad y serán llevados a albergues en la capital.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).– El Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) anunció este miércoles que ha realizado el rescate de 936 animales del Refugio Franciscano, una asociación civil. Se trata de cientos de perros y gatos que presentan huellas de maltrato o crueldad que serán resguardados en albergues a lo largo y ancho de la capital mexicana.

Están identificados de manera preliminar 936 animales, de los cuales al menos hay 759 perros y 39 gatos, que presentan huellas de maltrato o crueldad.

Los animales serán trasladados a tres lugares seguros del Gobierno de la CdMx: el albergue canino en el Ajusco, a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina; la Brigada de Vigilancia Animal, a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; y el Hospital Veterinario de la CdMx.

#Importante | En coordinación con la @FiscaliaCDMX y la @PAOTmx, 200 elementos de la #BrigadaDeVigilanciaAnimal, de Tránsito y de la Policía Metropolitana de la @SSC_CDMX, participan en el operativo de rescate y resguardo de los animales que se encuentran en un predio ubicado en… pic.twitter.com/5flWpGhuhv — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) January 7, 2026

Luego de que personal de las Secretarías de Gobierno de la CdMx, y Seguridad Ciudadana (SSC-CdMx), así como de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) y de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) cumplimentaran una orden judicial para resguardar a 936 animales del Refugio Franciscano A. C., la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que respetarán la decisión judicial sobre la propiedad del inmueble, pues lo prioritario es salvaguardar la integridad de los animales.

“Derivado de una orden judicial, el día de hoy el Gobierno de la Ciudad ha decidido rescatar a todos los animales que se encuentran en este refugio para ser trasladados a un lugar seguro donde se garantice, en todo momento, su cuidado, protección, alimento y bienestar”, dijo Brugada en rueda de prensa.

El responsable jurídico del gobierno capitalino, Jesús Salazar Velázquez, señaló que esta decisión derivó de la situación en el Refugio Franciscano para animales, donde se han corroborado las malas condiciones, el hacinamiento y maltrato a los seres sintientes.

Explicó que los animales serán trasladados a tres espacios a cargo de Secretaría de Medio Ambiente, ubicados en el Ajusco, Alcaldía Tlalpan; y precisó que los animales que se encuentren en estado de salud crítica, de ser necesario, se trasladarán al Hospital Veterinario y a clínicas del Gobierno de la ciudad y privadas.

Brugada anunció por su parte la presentación de una iniciativa de ley que regule los refugios y albergues para animales en la CdMx como parte del compromiso de su administración para garantizar el bienestar de los seres sintientes.

“Reiteramos que esta Ciudad de México es una ciudad animalista, solidaria, que respeta la vida en todas sus formas. Estamos comprometidos con ello, reconocemos, como lo hace la Constitución de la Ciudad de México, a los animales como seres sintientes”, expresó Brugada Molina.

La titular de la Fiscalía capitalina, Bertha Alcalde Luján, informó que la investigación inició formalmente en diciembre de 2015 a partir de múltiples denuncias ciudadanas relacionadas a condiciones en las que se encontraban perros y gatos al interior del inmueble conocido como Refugio Franciscano, mismas que derivaron en inspecciones ministeriales y periciales, así como en dictámenes en materia de medicina veterinaria forense y en el cateo ejecutado este miércoles.

Señaló la Fiscal de la CdMx que se tiene un conteo preliminar de 936 animales identificados, de los cuales, conforme a los dictámenes técnicos, 798 presentan afectaciones compatibles con maltrato o crueldad. El grupo se conforma por 759 perros y 39 de gatos; 20 ya se encontraban hospitalizados debido a la gravedad de su estado de salud y 21 más habían fallecido.

"Se constató un número de animales muy superior a la capacidad real de las instalaciones. Los espacios eran insuficientes, lo que impedía el descanso adecuado y la movilidad mínima de los animales; las condiciones de alojamiento también son deficientes, se documenta la falta de ventilación, ausencia de luz natural, jaulas sin techo con protección contra la intemperie, acumulación constante de heces y orina, presencia de fauna nociva, entre otras", aseguró Alcalde Luján.

La Fiscal capitalina aseguró que la investigación continúa, mientras que el gobierno central asumirá el resguardo temporal de los seres sintientes que fueron rescatados.

Por su parte, Pablo Vázquez, titular de la SSC-CdMx, precisó que, una vez cumplimentado el ordenamiento judicial, efectivos de la Brigada de Vigilancia Animal, perteneciente a la dependencia a su cargo, ya se encontraban en el lugar con transportadores y demás instrumentos necesarios para asegurar cuidadosa y efectivamente a los animales y trasladarlos a los distintos centros donde serán recibidos, incluidas las instalaciones de la propia corporación especializada en el bienestar de los seres sintientes, que va a recibir a algunos de los de los perros para su atención.

El jefe de la policía capitalina aseguró que se va a “supervisar que en todo momento los animales reciban la atención que merecen”, principalmente los que tienen una salud más deteriorada, y que se hará todo lo posible para restituir su estado de salud y se sigan los procesos conforme a derecho.