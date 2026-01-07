Gobierno de la CdMx rescata a 936 perros y gatos maltratados en Refugio Franciscano

Redacción/SinEmbargo

07/01/2026 - 2:59 pm

Aspectos del rescate del Refugio Franciscano, esto luego de diversas denuncias por supuesto maltrato animal.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Es peligroso dormir con la mascota? Claves para el bienestar de perros y personas

Cuando rescatar rebasa limites y la acumulación sin control lleva a fatiga compasiva

Perros y gatos se matan entre ellos: acusan bestialidad en albergue de Ciudad Juárez

De manera preliminar, se rescataron a 759 perros y 39 gatos; presentan huellas de maltrato o crueldad y serán llevados a albergues en la capital.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).– El Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) anunció este miércoles que ha realizado el rescate de 936 animales del Refugio Franciscano, una asociación civil. Se trata de cientos de perros y gatos que presentan huellas de maltrato o crueldad que serán resguardados en albergues a lo largo y ancho de la capital mexicana.

Están identificados de manera preliminar 936 animales, de los cuales al menos hay 759 perros y 39 gatos, que presentan huellas de maltrato o crueldad.

Los animales serán trasladados a tres lugares seguros del Gobierno de la CdMx: el albergue canino en el Ajusco, a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina; la Brigada de Vigilancia Animal, a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; y el Hospital Veterinario de la CdMx.

Luego de que personal de las Secretarías de Gobierno de la CdMx, y Seguridad Ciudadana (SSC-CdMx), así como de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) y de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) cumplimentaran una orden judicial para resguardar a 936 animales del Refugio Franciscano A. C., la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que respetarán la decisión judicial sobre la propiedad del inmueble, pues lo prioritario es salvaguardar la integridad de los animales.

“Derivado de una orden judicial, el día de hoy el Gobierno de la Ciudad ha decidido rescatar a todos los animales que se encuentran en este refugio para ser trasladados a un lugar seguro donde se garantice, en todo momento, su cuidado, protección, alimento y bienestar”, dijo Brugada en rueda de prensa.

Cientos de perros y gatos fueron rescatados del Refugio Franciscano, en la CdMx.
Cientos de perros y gatos fueron rescatados del Refugio Franciscano, en la CdMx. Foto: Gobierno de la CdMx

El responsable jurídico del gobierno capitalino, Jesús Salazar Velázquez, señaló que esta decisión derivó de la situación en el Refugio Franciscano para animales, donde se han corroborado las malas condiciones, el hacinamiento y maltrato a los seres sintientes.

Explicó que los animales serán trasladados a tres espacios a cargo de Secretaría de Medio Ambiente, ubicados en el Ajusco, Alcaldía Tlalpan; y precisó que los animales que se encuentren en estado de salud crítica, de ser necesario, se trasladarán al Hospital Veterinario y a clínicas del Gobierno de la ciudad y privadas.

Los animales serán trasladados a diversos albergues y hospitales.
Los animales serán trasladados a diversos albergues y hospitales. Foto: Gobierno de la CdMx

Brugada anunció por su parte la presentación de una iniciativa de ley que regule los refugios y albergues para animales en la CdMx como parte del compromiso de su administración para garantizar el bienestar de los seres sintientes.

“Reiteramos que esta Ciudad de México es una ciudad animalista, solidaria, que respeta la vida en todas sus formas. Estamos comprometidos con ello, reconocemos, como lo hace la Constitución de la Ciudad de México, a los animales como seres sintientes”, expresó Brugada Molina.

La titular de la Fiscalía capitalina, Bertha Alcalde Luján, informó que la investigación inició formalmente en diciembre de 2015 a partir de múltiples denuncias ciudadanas relacionadas a condiciones en las que se encontraban perros y gatos al interior del inmueble conocido como Refugio Franciscano, mismas que derivaron en inspecciones ministeriales y periciales, así como en dictámenes en materia de medicina veterinaria forense y en el cateo ejecutado este miércoles.

El operativo para rescatar a los animales se llevó a cabo este miércoles.
El operativo para rescatar a los animales se llevó a cabo este miércoles. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

Señaló la Fiscal de la CdMx que se tiene un conteo preliminar de 936 animales identificados, de los cuales, conforme a los dictámenes técnicos, 798 presentan afectaciones compatibles con maltrato o crueldad. El grupo se conforma por 759 perros y 39 de gatos; 20 ya se encontraban hospitalizados debido a la gravedad de su estado de salud y 21 más habían fallecido.

"Se constató un número de animales muy superior a la capacidad real de las instalaciones. Los espacios eran insuficientes, lo que impedía el descanso adecuado y la movilidad mínima de los animales; las condiciones de alojamiento también son deficientes, se documenta la falta de ventilación, ausencia de luz natural, jaulas sin techo con protección contra la intemperie, acumulación constante de heces y orina, presencia de fauna nociva, entre otras", aseguró Alcalde Luján.

La Fiscal capitalina aseguró que la investigación continúa, mientras que el gobierno central asumirá el resguardo temporal de los seres sintientes que fueron rescatados.

Los animales mostraban signos de maltrato o descuido.
Los animales mostraban signos de maltrato o descuido. Foto: Gobierno de la CdMx

Por su parte, Pablo Vázquez, titular de la SSC-CdMx, precisó que, una vez cumplimentado el ordenamiento judicial, efectivos de la Brigada de Vigilancia Animal, perteneciente a la dependencia a su cargo, ya se encontraban en el lugar con transportadores y demás instrumentos necesarios para asegurar cuidadosa y efectivamente a los animales y trasladarlos a los distintos centros donde serán recibidos, incluidas las instalaciones de la propia corporación especializada en el bienestar de los seres sintientes, que va a recibir a algunos de los de los perros para su atención.

El jefe de la policía capitalina aseguró que se va a “supervisar que en todo momento los animales reciban la atención que merecen”, principalmente los que tienen una salud más deteriorada, y que se hará todo lo posible para restituir su estado de salud y se sigan los procesos conforme a derecho.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

En el nombre de los cárteles… que vulneran a México

"Por tanto, y así lo ha demostrado desde que tomó posesión, Donald Trump encontrará la forma, sea...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Por una reforma electoral democrática

"La reforma que propone la 4T no sólo pretende imponerse desde arriba y no desde abajo, sino...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cámaras, regalo de Reyes

"Mientras las familias recorren calles y centros comerciales, niñas y niños esperan juguetes y la vida pública...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

MAGA 2026

"Al parecer, el actual gobierno de Estados Unidos ha optado por la ruta iliberal y belicista para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

+ Sección

Galileo

Un estudio de Oregón señala un hábito que aporta más años de vida que el ejercicio.

Un estudio señala qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Especialista explica por qué los niños están más irritables tras el Día de Reyes

Durante la temporada de frío, los ojos están sometidos a cambios ambientales muy bruscos que alteran su equilibrio natural. Aquí algunos tips para protegerlos.

¿Cómo puedes proteger tus ojos del frío esta temporada? Aquí te dejamos algunos tips

Investigadores de todo el mundo descubrieron que la capsaicina, una propiedad del chile, podría tener beneficios como extender la longevidad humana.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El hecho ocurrió durante una operación migratoria encabezada por el ICE en Minneapolis; el Alcalde Jacob Frey exigió a los agentes retirarse de las calles.
1

VIDEO MUY FUERTE ¬ Agente del ICE mata a mujer de disparo en operativo en Minneapolis

Cabello Rondón también ha sido presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y vicepresidente.
2

"Dudar es traición": Diosdado encabeza resistencia chavista y enciende focos en EU

En un mensaje a la BMV, Grupo Televisa informó que Emilio Azcárraga Jean vendió una parte minoritaria de sus acciones a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia.
3

Azcárraga Jean, destronado por caso de corrupción, vende acciones adentro de Televisa

Alejandra Ang Hernández, Diputada local de Morena en Baja California, fue retenida durante aproximadamente cinco horas por autoridades de Estados Unidos (EU).
4

EU retiene a Diputada de Morena con 800 mil pesos; oposición de BC pide destituirla

The New Yorker relató que Trump autorizó una redada de la Delta Force en Caracas en una reunión con Rubio, Hegseth, Ratcliffe, Dan Caine y Stephen Miller.
5

Los “halcones” ganaron en Washington... y Trump se está volviendo más y más peligroso

6

Trump le roba el petróleo a Venezuela y ahora lo obliga a comprar productos sólo a EU

Petro habla con Trump.
7

Petro y Trump mitigan las tensiones e incluso planean próximo encuentro en Washington

DATOS ¬ La denuncia de EU contra Maduro por narco salpica al México de Fox y Calderón
8

DATOS ¬ La denuncia de EU contra Maduro por narco salpica al México de Fox y Calderón

En EU, el negocio de la pizza tiene un rival formidable: la comida mexicana y los restaurantes mexicanos, que han crecido en el cariño de los estadounidenses.
9

Las pizzerías ya no son los restaurantes favoritos de EU. Les ganó la comida mexicana

Con México o con el imperio
10

Con México o con el imperio

Un estudio de Oregón señala un hábito que aporta más años de vida que el ejercicio.
11

Un estudio señala qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Detienen a Eduardo N, colaborador de García Luna
12

Eduardo "N", excolaborador de García Luna, es detenido por peculado, anuncia la FGR

Un Juez del Poder Judicial de la CdMx formalizó este miércoles una orden de aprehensión en contra de Gabriela Gómez Córdoba, quien arrolló a un repartidor.
13

Juez gira orden de aprehensión a mujer que arrolló y arrastró a repartidor en CdMx

Las tesis del imperialismo de Trump.
14

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

El Departamento de Justicia de EU admitió que no existe el "Cártel de los Soles" en Venezuela. La decisión se da luego de que el gobierno secuestrara a Maduro.
15

EU acepta que no existe un “Cártel de los Soles”. Lo utilizó para secuestrar a Maduro

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Un Juez del Poder Judicial de la CdMx formalizó este miércoles una orden de aprehensión en contra de Gabriela Gómez Córdoba, quien arrolló a un repartidor.
1

Juez gira orden de aprehensión a mujer que arrolló y arrastró a repartidor en CdMx

Petro habla con Trump.
2

Petro y Trump mitigan las tensiones e incluso planean próximo encuentro en Washington

Cabello Rondón también ha sido presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y vicepresidente.
3

"Dudar es traición": Diosdado encabeza resistencia chavista y enciende focos en EU

Alejandra Ang Hernández, Diputada local de Morena en Baja California, fue retenida durante aproximadamente cinco horas por autoridades de Estados Unidos (EU).
4

EU retiene a Diputada de Morena con 800 mil pesos; oposición de BC pide destituirla

5

Trump le roba el petróleo a Venezuela y ahora lo obliga a comprar productos sólo a EU

El Gobierno de México dio a conocer que para este 2026 las Becas para el Bienestar tendrán una cobertura nacional que superará los 22 millones de estudiantes.
6

Becas para el Bienestar: ¿Qué monto entregará cada una en 2026? Checa cuánto te toca

Detienen a Eduardo N, colaborador de García Luna
7

Eduardo "N", excolaborador de García Luna, es detenido por peculado, anuncia la FGR

The New Yorker relató que Trump autorizó una redada de la Delta Force en Caracas en una reunión con Rubio, Hegseth, Ratcliffe, Dan Caine y Stephen Miller.
8

Los “halcones” ganaron en Washington... y Trump se está volviendo más y más peligroso

- La jefa de Gobierno dela Ciudad de México, Clara Brugada Molina, adelantó este miércoles que la modernización de la Línea 3 del Metro, la segunda línea más utilizada del Sistema de Transporte Colectivo (STC), comenzará en los próximos días en la estación Universidad con una inversión es 41 mil millones de pesos.
9

Brugada anuncia modernización de la Línea 3 del Metro; obras iniciarán en Universidad

Aspectos del rescate del Refugio Franciscano, esto luego de diversas denuncias por supuesto maltrato animal.
10

Gobierno de la CdMx rescata a 936 perros y gatos maltratados en Refugio Franciscano

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró siete días de luto por las víctimas mortales que hubo durante el ataque de Estados Unidos.
11

Venezuela decreta 7 días de luto nacional por muertos durante la intervención de EU

La Policía Nacional de España desmanteló, en la segunda parte de la "Operación Saga" junto la DEA, la organización criminal vinculada al Cártel de Sinaloa.
12

VIDEO ¬ Desmantelan una red del Cártel de Sinaloa en España; ocultaba droga en mármol