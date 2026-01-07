Brugada anuncia modernización de la Línea 3 del Metro; obras iniciarán en Universidad

La mandataria capitalina detalló las obras iniciarán en los próximos días y concluirán por completo una vez que haya pasado el Mundial 2026, en el que la Ciudad de México será anfitriona.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, adelantó este miércoles que la modernización de la Línea 3 del Metro, la segunda línea más utilizada del Sistema de Transporte Colectivo (STC), comenzará en los próximos días en la estación Universidad con una inversión de 41 mil millones de pesos.

En conferencia de prensa, dijo que el proyecto de rehabilitación busca incrementar en 30 por ciento la capacidad de transporte de pasajeros, así como mejorar la frecuencia y el tiempo de paso de los trenes.