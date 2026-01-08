Juez gira orden de aprehensión a mujer que arrolló y arrastró a repartidor en CdMx

Las autoridades tomaron la investigación del caso luego de que se viralizara un video en el que se muestra a un vehículo arrastrar por varios metros a un repartidor.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- Un Juez del Poder Judicial de la Ciudad de México (CdMx) formalizó este miércoles una orden de aprehensión en contra de Gabriela "N", identificada como presunta responsable del homicidio del repartidor Roberto Hernández, ocurrido el pasado 3 de enero tras ser arrollado y arrastrado por el automóvil de la mujer por casi dos kilómetros (km).

Respecto al caso, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la CdMx (FGJ-CdMx), Bertha Alcalde Luján, confirmó que las autoridades ya buscan a la conductora responsable del homicidio ocurrido en calles de la Alcaldía Iztapalapa.

"Tenemos ya la investigación avanzada, es muy importante que hoy en día todavía está el sigilo, para que no pongamos en riesgo la investigación, pero sí decir que la tenemos en el radar y que tenemos avances", respondió Alcalde Luján en conferencia de prensa al ser cuestionada sobre la presunta responsable.

La Fiscal dijo que la mujer fue identificada como Gabriela "N", además de que cuentan con las grabaciones del hecho proporcionadas por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

Familiares y amigos despidieron a Roberto Hernández ayer en el Panteón Civil de San Lorenzo, donde exigieron que el caso no quedara impune y que la profesión de la presunta responsable se considere un agravante en la judicialización del caso por la omisión de auxilio y la frialdad mostrada tras el atropellamiento.

ASÍ EMBISTIERON a ROBERTO

El motociclista y repartidor iba en su Italika, tranquilo, por la peligrosa @Alc_Iztapalapa

De la nada el auto azul, lo embiste por atrás.

La moto y Roberto caen.

La moto y Roberto caen.

Pero él queda atorado bajo el auto.

Esto luego de que internautas identificaran a la mujer como una enfermera trabajadora del Hospital Juárez de México.

¿Qué se sabe del homicidio de Roberto Hernández?

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de la 22:00 horas del pasado 3 de enero, el motociclista, quien se dedicaba al reparto de productos lácteos circulaba por las calles Periférico Oriente y Eje 6 Sur cuando fue impactado por una mujer que conducía un auto Honda City azul.

Tras el impacto, el repartidor perdió el control de su unidad, cayó y fue arrastrado debajo del automóvil por al menos dos kilómetros sin que la conductora se detuviera o hiciera algo para prestarle auxilio.

En la grabación que se viralizó en redes sociales, se puede apreciar que la mujer aceleró la marcha atrapando bajo el chasis al hombre sin detenerse. El vehículo continuó su marcha arrastrando el cuerpo de la víctima hasta la colonia Constitución de 1917.

Fue hasta un tope en la calle Ingeniero Félix Palavicini que el cuerpo fue liberado mientras la conductora escapaba sin detenerse.

GIRAN ORDEN de APRENSIÓN Vs la MUJER q EMBISTIÓ, ARRASTRÓ y MATÓ a ROBERTO

Luego de 4 días, la @FiscaliaCDMX se presentó ante un juez del @PJCDMX

Le llevó pruebas, videos y obtuvo Orden de Aprehensión Vs GABY GÓMEZ CÓRDOBA.

Si la ubica avise

En otro video que circuló ampliamente, se registró el momento en el que la presunta responsable arribó a su domicilio en la colonia Ciudad Lago, en el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, a las 22:13 horas. A pesar del aparatoso incidente, las cámaras captan a la conductora mientras desciende del vehículo para entrar a su hogar y guardar la unidad.

Posteriormente, el 5 de enero el automóvil fue abandonado en calles de Nezahualcóyotl sin placas ni documentos de propiedad u objetos personales, lo que dificultó la identificación de la conductora.

La familia de la víctima presume que la conductora pudo haber huido al Estado de México.