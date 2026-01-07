Eduardo "N", excolaborador de García Luna, es detenido por peculado, anuncia la FGR

Redacción/SinEmbargo

07/01/2026 - 3:58 pm

Detienen a Eduardo N, colaborador de García Luna

El detenido habría suscrito contratos de servicio, de manera ilícita, para diversos centros federales de readaptación social que el exsecretario de seguridad federal tenía a su cargo.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- Policías ministeriales detuvieron este miércoles a Eduardo "N", exfuncionario público vinculado a Genaro García Luna -Secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón-, por su presunta participación en los delitos de peculado y delincuencia organizada, informó el vocero de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara López.

"Su aprehensión se logró con base en trabajos coordinados con el gabinete de seguridad del Gobierno de México, como resultado de labores de inteligencia que permitieron su aseguramiento a efecto de ser presentado ante la autoridad judicial que lo requirió", detalló el funcionario.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Eduardo "N" habría suscribió de manera ilícita contratos de servicios para diversos centros federales de readaptación social entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, cuando fungía como servidor público.

 

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

