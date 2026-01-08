La SSPC alerta por “toque fantasma”, nuevo fraude con tarjetas. Así puedes evitarlo

La dependencia advirtió que esta modalidad de estafa puede ocurrir en espacios públicos de alta afluencia, como mercados, eventos masivos y sistemas de transporte.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, compartió una serie de recomendaciones a la ciudadanía para prevenir fraudes mediante la modalidad conocida como “toque fantasma”. Aquí te contamos en qué consiste y qué hacer para evitarla.

Esta modalidad, indicó la dependencia, permite realizar cargos no autorizados en tarjetas bancarias o billeteras digitales, sin el conocimiento del titular, a través de tecnología de pago sin contacto (NFC).

¿En qué consiste el nuevo fraude "toque fantasma"?

De acuerdo con la SSPC, en este mecanismo los delincuentes acercan una terminal portátil a una tarjeta o dispositivo con tecnología NFC, que al no requerir contacto físico, firma o número confidencial, permite que la transacción se procese de manera automática.

"Este tipo de fraude ocurre con mayor frecuencia en espacios públicos de alta afluencia, como mercados, eventos masivos y sistemas de transporte, donde los delincuentes aprovechan la cercanía física y el uso de distractores para activar la señal de pago", alertó la institución.

La #SSPC emite recomendaciones para evitar cargos no autorizados en tarjetas bancarias. https://t.co/kXuZ59aMfr pic.twitter.com/FynlYdvaJn — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) January 7, 2026

¿Cómo evitar el "toque fantasma" y los cargos no autorizados?

Para evitar que la ciudadanía sea víctima de este tipo de fraude, la SSPC compartió una serie de recomendaciones a fin de reducir riesgos y proteger las tarjetas bancarias de pagos no autorizados. Estas son:

Utilizar carteras, fundas o tarjeteros con bloqueo de señales, diseñados para impedir la lectura no autorizada de la información contenida en tarjetas de crédito o débito.

Mantener las tarjetas en lugares seguros y evitar llevarlas en bolsillos externos o mochilas abiertas, con el fin de evitar la exposición y dificultar su acceso por terceros.

Desactivar la función NFC en dispositivos móviles cuando no sea necesaria, a fin de impedir la emisión o recepción involuntaria de señales de pago.

Verificar el monto que aparece en la terminal antes de autorizar cualquier pago, para confirmar que el importe corresponde al acordado y prevenir cargos indebidos.

Activar alertas en la aplicación bancaria, con el objetivo de recibir notificaciones inmediatas de cada transacción y detectar oportunamente movimientos inusuales.

Consultar de manera periódica los movimientos de las cuentas, revisando estados de cuenta y notificaciones para identificar cargos no reconocidos y solicitar su aclaración.

Las autoridades recomendaron comunicarse a la Unidad de Policía Cibernética de la entidad correspondiente en caso de requerir más información o de que sea necesario presentar una denuncia. También puso a disposición de los usuarios la ciberguía en la siguiente liga: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es

"Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refrenda su compromiso de fortalecer el uso responsable de dispositivos digitales, promover una navegación segura y prevenir ciberdelitos que vulneran el patrimonio de la ciudadanía", reafirmó la dependencia.