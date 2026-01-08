La SSPC alerta por “toque fantasma”, nuevo fraude con tarjetas. Así puedes evitarlo

Redacción/SinEmbargo

07/01/2026 - 10:31 pm

La dependencia advirtió que esta modalidad de estafa puede ocurrir en espacios públicos de alta afluencia, como mercados, eventos masivos y sistemas de transporte.

Ciudad de México,  7 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, compartió una serie de recomendaciones a la ciudadanía para prevenir fraudes mediante la modalidad conocida como “toque fantasma”. Aquí te contamos en qué consiste y qué hacer para evitarla.

Esta modalidad, indicó la dependencia, permite realizar cargos no autorizados en tarjetas bancarias o billeteras digitales, sin el conocimiento del titular, a través de tecnología de pago sin contacto (NFC).

¿En qué consiste el nuevo fraude "toque fantasma"?

De acuerdo con la SSPC, en este mecanismo los delincuentes acercan una terminal portátil a una tarjeta o dispositivo con tecnología NFC, que al no requerir contacto físico, firma o número confidencial, permite que la transacción se procese de manera automática.

"Este tipo de fraude ocurre con mayor frecuencia en espacios públicos de alta afluencia, como mercados, eventos masivos y sistemas de transporte, donde los delincuentes aprovechan la cercanía física y el uso de distractores para activar la señal de pago", alertó la institución.

¿Cómo evitar el "toque fantasma" y los cargos no autorizados?

Para evitar que la ciudadanía sea víctima de este tipo de fraude, la SSPC compartió una serie de recomendaciones a fin de reducir riesgos y proteger las tarjetas bancarias de pagos no autorizados. Estas son:

  • Utilizar carteras, fundas o tarjeteros con bloqueo de señales, diseñados para impedir la lectura no autorizada de la información contenida en tarjetas de crédito o débito.
  • Mantener las tarjetas en lugares seguros y evitar llevarlas en bolsillos externos o mochilas abiertas, con el fin de evitar la exposición y dificultar su acceso por terceros.
  • Desactivar la función NFC en dispositivos móviles cuando no sea necesaria, a fin de impedir la emisión o recepción involuntaria de señales de pago.
  • Verificar el monto que aparece en la terminal antes de autorizar cualquier pago, para confirmar que el importe corresponde al acordado y prevenir cargos indebidos.
  • Activar alertas en la aplicación bancaria, con el objetivo de recibir notificaciones inmediatas de cada transacción y detectar oportunamente movimientos inusuales.
  • Consultar de manera periódica los movimientos de las cuentas, revisando estados de cuenta y notificaciones para identificar cargos no reconocidos y solicitar su aclaración.
Buró de crédito.
La SSPC alertó sobre fraudes a través de tecnología de pago sin contacto (NFC). Foto: Crisanta Espinosa Aguilar, Cuartoscuro

Las autoridades recomendaron comunicarse a la Unidad de Policía Cibernética de la entidad correspondiente en caso de requerir más información o de que sea necesario presentar una denuncia. También puso a disposición de los usuarios la ciberguía en la siguiente liga: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es

"Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refrenda su compromiso de fortalecer el uso responsable de dispositivos digitales, promover una navegación segura y prevenir ciberdelitos que vulneran el patrimonio de la ciudadanía", reafirmó la dependencia.

