Petro y Trump mitigan las tensiones e incluso planean próximo encuentro en Washington

Redacción/SinEmbargo

07/01/2026 - 7:17 pm

Petro habla con Trump.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Los “halcones” ganaron en Washington... y Trump se está volviendo más y más peligroso

"Dudar es traición": Diosdado encabeza resistencia chavista y enciende focos en EU

EU acepta que no existe un “Cártel de los Soles”. Lo utilizó para secuestrar a Maduro

El republicano dijo que ya se están realizando arreglos pertinentes para realizar un encuentro con el mandatario colombiano en territorio estadounidense.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, confirmó este miércoles que sostuvo una llamada telefónica con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en una desescalada de tensiones entre los dirigentes de ambos países. Tras la conversación, Trump detalló que espera reunirse con el mandatario pronto.

"Fue un gran honor hablar con el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Aprecié su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano", escribió Trump en su red social.

En ese sentido, el mandatario republicano adelantó que ya se están realizando arreglos entre el Secretario de Estado Marco Rubio y el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. "La reunión se llevará a cabo en la Casa Blanca, en Washington, D.C.", finalizó.

El intercambio entre los dirigentes ocurre en un contexto de alarma regional causada por el secuestro del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizado por tropas estadounidenses el sábado, bajo la excusa de llevarlo ante la justicia por narcotráfico, una acusación que Trump llegó a hacerle a Petro el año pasado.

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump confirmó este miércoles que sostuvo una llamada telefónica con su homólogo colombiano, Gustavo Petro.
El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, hablaron sobre sus diferencias acordaron una reunión. Foto: Captura de pantalla

Petro cambia tono con Trump

Petro, quien ha sido uno de los dirigentes más críticos de aceptó de la Administración de Trump, aceptó que tuvo que cambiar de tono en su relación con el republicano luego de la llamada, la primera que han sostenido.

"Hoy traía un discurso y tengo que dar otro; el primer discurso era bastante duro", aseguró en un mitin político en Bogotá, tras una manifestación multitudinaria para defender la soberanía de Colombia y protestar por la acción militar en Caracas.

El líder colombiano también reveló que hace dos días conversó con la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y le propuso establecer un diálogo tripartito con Estados Unidos.

"Hablé también hace dos días con la Presidenta actual en Venezuela, Delcy. A ella la conozco desde el principio de todo esto; la invité a Colombia y queremos establecer un diálogo tripartito, y ojalá mundial, para evitar que la sociedad venezolana —como podría ocurrir en Colombia— llegue a un punto de estallido interno", apuntó.

En septiembre del año pasado, Estados Unidos le retiró la visa a Gustavo Petro luego de que en Nueva York, en el marco de su visita para la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), criticara fuertemente a la Administración de Trump por su papel en el genocidio que comete Israel en Gaza.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

En el nombre de los cárteles… que vulneran a México

"Por tanto, y así lo ha demostrado desde que tomó posesión, Donald Trump encontrará la forma, sea...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Por una reforma electoral democrática

"La reforma que propone la 4T no sólo pretende imponerse desde arriba y no desde abajo, sino...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cámaras, regalo de Reyes

"Mientras las familias recorren calles y centros comerciales, niñas y niños esperan juguetes y la vida pública...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

MAGA 2026

"Al parecer, el actual gobierno de Estados Unidos ha optado por la ruta iliberal y belicista para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

+ Sección

Galileo

Un estudio de Oregón señala un hábito que aporta más años de vida que el ejercicio.

Un estudio señala qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Especialista explica por qué los niños están más irritables tras el Día de Reyes

Durante la temporada de frío, los ojos están sometidos a cambios ambientales muy bruscos que alteran su equilibrio natural. Aquí algunos tips para protegerlos.

¿Cómo puedes proteger tus ojos del frío esta temporada? Aquí te dejamos algunos tips

Investigadores de todo el mundo descubrieron que la capsaicina, una propiedad del chile, podría tener beneficios como extender la longevidad humana.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El hecho ocurrió durante una operación migratoria encabezada por el ICE en Minneapolis; el Alcalde Jacob Frey exigió a los agentes retirarse de las calles.
1

VIDEO MUY FUERTE ¬ Agente del ICE mata a mujer de disparo en operativo en Minneapolis

Cabello Rondón también ha sido presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y vicepresidente.
2

"Dudar es traición": Diosdado encabeza resistencia chavista y enciende focos en EU

En un mensaje a la BMV, Grupo Televisa informó que Emilio Azcárraga Jean vendió una parte minoritaria de sus acciones a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia.
3

Azcárraga Jean, destronado por caso de corrupción, vende acciones adentro de Televisa

Alejandra Ang Hernández, Diputada local de Morena en Baja California, fue retenida durante aproximadamente cinco horas por autoridades de Estados Unidos (EU).
4

EU retiene a Diputada de Morena con 800 mil pesos; oposición de BC pide destituirla

The New Yorker relató que Trump autorizó una redada de la Delta Force en Caracas en una reunión con Rubio, Hegseth, Ratcliffe, Dan Caine y Stephen Miller.
5

Los “halcones” ganaron en Washington... y Trump se está volviendo más y más peligroso

6

Trump le roba el petróleo a Venezuela y ahora lo obliga a comprar productos sólo a EU

Petro habla con Trump.
7

Petro y Trump mitigan las tensiones e incluso planean próximo encuentro en Washington

DATOS ¬ La denuncia de EU contra Maduro por narco salpica al México de Fox y Calderón
8

DATOS ¬ La denuncia de EU contra Maduro por narco salpica al México de Fox y Calderón

En EU, el negocio de la pizza tiene un rival formidable: la comida mexicana y los restaurantes mexicanos, que han crecido en el cariño de los estadounidenses.
9

Las pizzerías ya no son los restaurantes favoritos de EU. Les ganó la comida mexicana

Con México o con el imperio
10

Con México o con el imperio

Un estudio de Oregón señala un hábito que aporta más años de vida que el ejercicio.
11

Un estudio señala qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Detienen a Eduardo N, colaborador de García Luna
12

Eduardo "N", excolaborador de García Luna, es detenido por peculado, anuncia la FGR

Un Juez del Poder Judicial de la CdMx formalizó este miércoles una orden de aprehensión en contra de Gabriela Gómez Córdoba, quien arrolló a un repartidor.
13

Juez gira orden de aprehensión a mujer que arrolló y arrastró a repartidor en CdMx

Las tesis del imperialismo de Trump.
14

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

El Departamento de Justicia de EU admitió que no existe el "Cártel de los Soles" en Venezuela. La decisión se da luego de que el gobierno secuestrara a Maduro.
15

EU acepta que no existe un “Cártel de los Soles”. Lo utilizó para secuestrar a Maduro

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Un Juez del Poder Judicial de la CdMx formalizó este miércoles una orden de aprehensión en contra de Gabriela Gómez Córdoba, quien arrolló a un repartidor.
1

Juez gira orden de aprehensión a mujer que arrolló y arrastró a repartidor en CdMx

Petro habla con Trump.
2

Petro y Trump mitigan las tensiones e incluso planean próximo encuentro en Washington

Cabello Rondón también ha sido presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y vicepresidente.
3

"Dudar es traición": Diosdado encabeza resistencia chavista y enciende focos en EU

Alejandra Ang Hernández, Diputada local de Morena en Baja California, fue retenida durante aproximadamente cinco horas por autoridades de Estados Unidos (EU).
4

EU retiene a Diputada de Morena con 800 mil pesos; oposición de BC pide destituirla

5

Trump le roba el petróleo a Venezuela y ahora lo obliga a comprar productos sólo a EU

El Gobierno de México dio a conocer que para este 2026 las Becas para el Bienestar tendrán una cobertura nacional que superará los 22 millones de estudiantes.
6

Becas para el Bienestar: ¿Qué monto entregará cada una en 2026? Checa cuánto te toca

Detienen a Eduardo N, colaborador de García Luna
7

Eduardo "N", excolaborador de García Luna, es detenido por peculado, anuncia la FGR

The New Yorker relató que Trump autorizó una redada de la Delta Force en Caracas en una reunión con Rubio, Hegseth, Ratcliffe, Dan Caine y Stephen Miller.
8

Los “halcones” ganaron en Washington... y Trump se está volviendo más y más peligroso

- La jefa de Gobierno dela Ciudad de México, Clara Brugada Molina, adelantó este miércoles que la modernización de la Línea 3 del Metro, la segunda línea más utilizada del Sistema de Transporte Colectivo (STC), comenzará en los próximos días en la estación Universidad con una inversión es 41 mil millones de pesos.
9

Brugada anuncia modernización de la Línea 3 del Metro; obras iniciarán en Universidad

Aspectos del rescate del Refugio Franciscano, esto luego de diversas denuncias por supuesto maltrato animal.
10

Gobierno de la CdMx rescata a 936 perros y gatos maltratados en Refugio Franciscano

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró siete días de luto por las víctimas mortales que hubo durante el ataque de Estados Unidos.
11

Venezuela decreta 7 días de luto nacional por muertos durante la intervención de EU

La Policía Nacional de España desmanteló, en la segunda parte de la "Operación Saga" junto la DEA, la organización criminal vinculada al Cártel de Sinaloa.
12

VIDEO ¬ Desmantelan una red del Cártel de Sinaloa en España; ocultaba droga en mármol