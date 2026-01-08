Petro y Trump mitigan las tensiones e incluso planean próximo encuentro en Washington

El republicano dijo que ya se están realizando arreglos pertinentes para realizar un encuentro con el mandatario colombiano en territorio estadounidense.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, confirmó este miércoles que sostuvo una llamada telefónica con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en una desescalada de tensiones entre los dirigentes de ambos países. Tras la conversación, Trump detalló que espera reunirse con el mandatario pronto.

"Fue un gran honor hablar con el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Aprecié su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano", escribió Trump en su red social.

En ese sentido, el mandatario republicano adelantó que ya se están realizando arreglos entre el Secretario de Estado Marco Rubio y el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. "La reunión se llevará a cabo en la Casa Blanca, en Washington, D.C.", finalizó.

El intercambio entre los dirigentes ocurre en un contexto de alarma regional causada por el secuestro del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizado por tropas estadounidenses el sábado, bajo la excusa de llevarlo ante la justicia por narcotráfico, una acusación que Trump llegó a hacerle a Petro el año pasado.

Petro cambia tono con Trump

Petro, quien ha sido uno de los dirigentes más críticos de aceptó de la Administración de Trump, aceptó que tuvo que cambiar de tono en su relación con el republicano luego de la llamada, la primera que han sostenido.

"Hoy traía un discurso y tengo que dar otro; el primer discurso era bastante duro", aseguró en un mitin político en Bogotá, tras una manifestación multitudinaria para defender la soberanía de Colombia y protestar por la acción militar en Caracas.

El líder colombiano también reveló que hace dos días conversó con la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y le propuso establecer un diálogo tripartito con Estados Unidos.

"Hablé también hace dos días con la Presidenta actual en Venezuela, Delcy. A ella la conozco desde el principio de todo esto; la invité a Colombia y queremos establecer un diálogo tripartito, y ojalá mundial, para evitar que la sociedad venezolana —como podría ocurrir en Colombia— llegue a un punto de estallido interno", apuntó.

Está es plaza de Bolívar en Bogotá. Llena por completo. Defensa del pueblo de la soberanía nacional pic.twitter.com/z50B7N47z5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 8, 2026

En septiembre del año pasado, Estados Unidos le retiró la visa a Gustavo Petro luego de que en Nueva York, en el marco de su visita para la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), criticara fuertemente a la Administración de Trump por su papel en el genocidio que comete Israel en Gaza.