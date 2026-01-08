Trump defiende a ICE y culpa a izquierda radical tras muerte de mujer en Minneapolis

Un agente del ICE disparó a muerte a una ciudadana estadounidense que iba en un automóvil, durante una operación migratoria en Minneapolis.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, defendió este miércoles la actuación del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que disparó y mató a una mujer en la ciudad de Minneapolis, en el contexto de una serie de protestas que estallaron por las operaciones antimigratorias de su Administración en el estado.

“Acabo de ver el video del incidente ocurrido en Minneapolis, Minnesota. Es horrible verlo. La mujer que gritaba era, obviamente, una alborotadora profesional, y la persona que conducía el auto se comportó de manera muy agresiva, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló de forma violenta, deliberada y cruel al agente del ICE, quien aparentemente disparó en defensa propia”, manifestó en Truth Social.

Trump, quien señaló que el agente se encuentra “recuperándose” en el hospital, declaró que, aunque “la situación está siendo analizada en su totalidad”, la razón por la que ocurren estos “incidentes es porque la izquierda radical amenaza, agrede y ataca” a las fuerzas de seguridad “a diario”.

“Sólo están tratando de hacer su trabajo, que es mantener la seguridad de Estados Unidos. ¡Debemos apoyar y proteger a nuestros agentes del orden frente a este movimiento radical de izquierda que promueve la violencia y el odio!”, expresó el magnate a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social Truth Social.

Kristi Noem califica asesinato como terrorismo doméstico

Por su parte, la Secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, calificó el incidente de "acto de terrorismo doméstico" durante una visita en Texas, pues afirmó que una mujer que intentó atropellar y embestir con su vehículo a los agentes.

"Uno de nuestros agentes actuó rápidamente y de manera defensiva, disparó, para protegerse a sí mismo y a las personas a su alrededor", aseguró.

Today, in an act of domestic terrorism, an anti-ICE rioter weaponized her vehicle against law enforcement. Our officer relied on his training and saved his own life, as well as the lives of his fellow officers. Sanctuary politicians have created an environment that encourages… pic.twitter.com/OGZUkdbr3R — Homeland Security (@DHSgov) January 8, 2026

El Gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien expresó sus condolencias a la familia de la mujer fallecida, reconoció el enojo de la población, pero pidió que las protestas se realicen de manera pacífica.

“Entiendo su enojo. Yo también estoy enfadado. No podemos darles lo que quieren”, declaró durante una conferencia de prensa.

En este contexto, adelantó que emitió una advertencia para preparar a la Guardia Nacional de Minnesota ante un posible despliegue. “Tenemos soldados en entrenamiento y listos para ser desplegados si es necesario”, afirmó, antes de agregar que también activó recursos estatales.

Asimismo, sostuvo que “Minnesota no permitirá” que su comunidad sea utilizada como arma en una disputa política nacional, y aseguró que no caerán en provocaciones.

“De ahora en adelante, tengo un mensaje muy simple: no necesitamos más ayuda del Gobierno federal. Donald Trump y Kristi Noem (Secretaria de Seguridad Nacional), ya han hecho suficiente”, concluyó.

Desde diciembre, el DHS y sus agencias, como ICE, realizan operativos migratorios en Minneapolis, en el estado de Minnesota, que incluso han derivado en una demanda de la Unión Estadounidense por la Libertades Civiles (ACLU), debido a presuntos abusos de agentes, como detener a observadores de operativos.

Cientos de agentes fueron desplegados en el área de Minneapolis para una amplia ofensiva, la cual se vincula a acusaciones de fraude que involucran presuntamente a residentes somalíes, aunque las pruebas son circunstanciales y relacionadas con acusaciones de la extrema derecha.

El director interino de ICE, Todd Lyons, declaró durante una entrevista con Newsmax que la agencia estaba llevando a cabo su “mayor operativo migratorio de la historia”, pero sin dar más detalles.