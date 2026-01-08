Trump ordena retirada de EU de 66 entidades internacionales, casi la mitad de la ONU

Redacción/SinEmbargo

07/01/2026 - 10:24 pm

Trump ordena la "retirada" de EU de 66 entidades internacionales, casi la mitad de la ONU.

De acuerdo con el republicano, la medida prohibirá que el dinero de los contribuyentes acabe en entidades que promueven "agendas globalista".

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, ordenó este miércoles la "retirada" de su país de 66 organizaciones internacionales, incluidas una treintena de entidades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a las que acusa de actuar contra los intereses del país norteamericano en cuestiones relaciones con su seguridad, economía o soberanía.

Así lo recoge un memorándo firmado por el mandatario que obliga a "todos" los Departamentos y agencias a no "participar" ni financiar a 31 organizaciones de Naciones Unidas y otras 35 no pertenecientes al organismo multilateral, sin aportar nombres, alegando que "operan en contra de los intereses nacionales, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos".

La medida, señala el escrito, impedirá que el dinero de los contribuyentes acabe en entidades que "promueven agendas globalistas por encima de las prioridades estadounidenses o que abordan cuestiones importantes de manera ineficaz o ineficiente", sino que éste se asignará "mejor de otras maneras para apoyar las misiones pertinentes".

En esta línea, Trump denuncia que las organizaciones afectadas "socavan la independencia" de Washington, en particular, al promover "políticas climáticas radicales, gobernanza global y programas ideológicos que entran en conflicto con la soberanía y la fortaleza económica de Estados Unidos".

"Los contribuyentes estadounidenses han gastado miles de millones en estas organizaciones con escasos resultados, mientras que estas suelen criticar las políticas de Estados Unidos [...] Al abandonar estas entidades, el Presidente Trump está ahorrando dinero a los contribuyentes y reorientando los recursos hacia las prioridades de 'America First' [Estados Unidos primero]", agrega el documento.

El texto recuerda que la Administración Trump ya ordenó la retirada del Acuerdo Climático de París y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) y prohibió cualquier financiación futura para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

Adela Navarro Bello

En el nombre de los cárteles… que vulneran a México

"Por tanto, y así lo ha demostrado desde que tomó posesión, Donald Trump encontrará la forma, sea...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Por una reforma electoral democrática

"La reforma que propone la 4T no sólo pretende imponerse desde arriba y no desde abajo, sino...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cámaras, regalo de Reyes

"Mientras las familias recorren calles y centros comerciales, niñas y niños esperan juguetes y la vida pública...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

MAGA 2026

"Al parecer, el actual gobierno de Estados Unidos ha optado por la ruta iliberal y belicista para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
