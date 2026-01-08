Trump ordena retirada de EU de 66 entidades internacionales, casi la mitad de la ONU

De acuerdo con el republicano, la medida prohibirá que el dinero de los contribuyentes acabe en entidades que promueven "agendas globalista".

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, ordenó este miércoles la "retirada" de su país de 66 organizaciones internacionales, incluidas una treintena de entidades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a las que acusa de actuar contra los intereses del país norteamericano en cuestiones relaciones con su seguridad, economía o soberanía.

Así lo recoge un memorándo firmado por el mandatario que obliga a "todos" los Departamentos y agencias a no "participar" ni financiar a 31 organizaciones de Naciones Unidas y otras 35 no pertenecientes al organismo multilateral, sin aportar nombres, alegando que "operan en contra de los intereses nacionales, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos".

La medida, señala el escrito, impedirá que el dinero de los contribuyentes acabe en entidades que "promueven agendas globalistas por encima de las prioridades estadounidenses o que abordan cuestiones importantes de manera ineficaz o ineficiente", sino que éste se asignará "mejor de otras maneras para apoyar las misiones pertinentes".

AMERICA FIRST 🇺🇸 Today, President Donald J. Trump signed a Presidential Memorandum directing the withdrawal of the United States from 66 international organizations that no longer serve American interests including: 🔴35-non UN organizations

🔴31 UN entities pic.twitter.com/72pTyV811N — The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026

En esta línea, Trump denuncia que las organizaciones afectadas "socavan la independencia" de Washington, en particular, al promover "políticas climáticas radicales, gobernanza global y programas ideológicos que entran en conflicto con la soberanía y la fortaleza económica de Estados Unidos".

"Los contribuyentes estadounidenses han gastado miles de millones en estas organizaciones con escasos resultados, mientras que estas suelen criticar las políticas de Estados Unidos [...] Al abandonar estas entidades, el Presidente Trump está ahorrando dinero a los contribuyentes y reorientando los recursos hacia las prioridades de 'America First' [Estados Unidos primero]", agrega el documento.

El texto recuerda que la Administración Trump ya ordenó la retirada del Acuerdo Climático de París y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) y prohibió cualquier financiación futura para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).