Fuerzas federales aseguran 7 aeronaves en cateo de helipuerto clandestino en Veracruz

Redacción/SinEmbargo

08/01/2026 - 1:35 am

Fuerzas federales aseguran 7 aeronaves en Veracruz.

Las autoridades detuvieron a una persona durante el operativo en Medellín, donde además se aseguraron seis aeronaves de ala rotativa y una aeronave de ala fija, así como arsenal.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Marina (Semar) informó el miércoles que fuerzas federales y estatales llevaron a cabo el cateo y desarticulación de un helipuerto clandestino en la localidad de Medellín de Bravo, en el estado de Veracruz.

Los hechos se produjeron a unos 18 kilómetros del Puerto de Veracruz, donde una persona resultó detenida, además de que las autoridades realizaron el decomiso de seis aeronaves de ala rotativa, una aeronave de ala fija, un fuselaje, tres armas cortas, tres cargadores, 45 cartuchos útiles y un vehículo.

En este operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal de Veracruz. La Semar detalló que el despliegue derivó de un cateo a un predio acondicionado como base aérea privada en una zona estratégica de Medellín de Bravo.

Las autoridades también explicaron que la persona detenida durante este operativo, cuya identidad se mantiene bajo resguardo, fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar las indagatorias de ley.

A la par, el Gabinete de Seguridad dio a conocer que se llevó a cabo otro cateo en el municipio de Tierra Blanca, ubicado a aproximadamente 90 minutos de Medellín.

En este marco, las fuerzas de seguridad aseguraron un arsenal y equipo logístico consistente en cuatro armas largas y 13 cargadores, equipo táctico, nueve chalecos blindados, cuatro dispositivos de radiocomunicación y un vehículo.

Las autoridades enfatizaron que ambos cateos se dieron de manera coordinada entre instancias federales y estatales, lo cual forma parte de las acciones de seguridad en dicha entidad para fortalecer la inteligencia y la investigación para desarticular las redes logísticas de grupos delictivos.

Dado lo anterior, las aeronaves localizadas en los predios quedaron bajo el resguardo federal.

