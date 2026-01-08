Karla Díaz, fiscal de Veracruz, renuncia tras acusar de terrorismo a un periodista

Tanto Claudia Sheinbaum como Rocío Nahle rechazaron la existencia de terrorismo en México, cargo por el que Karla Díaz Hermosilla acusó al periodista Rafael León Segovia, quien no fue procesado por este delito.
Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- Karla Díaz Hermosilla, titular de la Fiscalía Regional de la Zona Sur Coatzacoalcos, en Veracruz, renunció a su cargo el miércoles tras acusar de terrorismo al periodista Rafael León Segovia, quien fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública.
Díaz Hermosilla aseguró que su salida se dio por motivos de salud, situación por la que Braulio Salvador Conde Rivas, quien se desempeñaba como coordinador regional de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión en Coatzacoalcos, asumió el cargo en la Fiscalía Regional.
“Conde Rivas encabezó un gran equipo, quienes lograron liberar a un promedio de 60 personas en operativos del 2017 a la fecha, además de ejecutar ordenes de aprehensión por los delitos de secuestro y extorsión“, señaló la la Fiscalía General del Estado de Veracruz en un comunicado.
La misma institución detuvo a Rafael León Segovia el pasado 24 de diciembre bajo las acusaciones de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra instituciones de seguridad pública, por lo que fue vinculado a proceso el 30 de diciembre, pero sólo por los dos últimos señalamientos.
El Juez de control José Guadalupe Nucamendi Albores dictó el auto de vinculación a proceso tras un discurso de la fiscal general Lisbeth Jiménez, quien escuchó los argumentos de la defensa y valoró los datos de prueba expuestos por la fiscalía.
“Al valorar los datos expuestos por esta Fiscalía y atendiendo lo dispuesto del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales dictó el auto de vinculación a proceso únicamente y exclusivamente por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra las instituciones de seguridad pública”, expuso Lisbeth Jiménez.
Horas antes de la audiencia de Rafael León Segovia, la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, rechazó la existencia de terrorismo en la entidad o en alguna otra parte de México, afirmación a la que se sumó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien señaló que nunca ha habido una acusación por terrorismo en el país.
“Yo no puedo opinar ahorita, hasta que pase el proceso de vinculación, y que opine la Fiscalía y el Poder Judicial (…) No, no hay terrorismo pero hay que revisar el Código Penal de Veracruz”, expresó Rocío Nahle ante los medios de comunicación.