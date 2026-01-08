Karla Díaz, fiscal de Veracruz, renuncia tras acusar de terrorismo a un periodista

Tanto Claudia Sheinbaum como Rocío Nahle rechazaron la existencia de terrorismo en México, cargo por el que Karla Díaz Hermosilla acusó al periodista Rafael León Segovia, quien no fue procesado por este delito.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- Karla Díaz Hermosilla, titular de la Fiscalía Regional de la Zona Sur Coatzacoalcos, en Veracruz, renunció a su cargo el miércoles tras acusar de terrorismo al periodista Rafael León Segovia, quien fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública.

Díaz Hermosilla aseguró que su salida se dio por motivos de salud, situación por la que Braulio Salvador Conde Rivas, quien se desempeñaba como coordinador regional de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión en Coatzacoalcos, asumió el cargo en la Fiscalía Regional.