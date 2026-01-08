Rodríguez defiende negociaciones con EU pese a intervención y secuestro de Maduro

Redacción/SinEmbargo

08/01/2026 - 5:20 am

Delcy Rodríguez afirma que Venezuela "no está en guerra".

Artículos relacionados

Artículos relacionados

"Dudar es traición": Diosdado encabeza resistencia chavista y enciende focos en EU

El Fiscal de Venezuela exige a Juez de EU reconocer la inmunidad de Nicolás Maduro

Trump le roba el petróleo a Venezuela y ahora lo obliga a comprar productos sólo a EU

"Venezuela no está en guerra. Venezuela es un país de paz que fue agredido por una potencia nuclear", argumento Delcy Rodríguez tras defender las negociaciones en materia de petróleo con Estados Unidos.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió el miércoles que su país debe mantener relaciones con "todos los países de este hemisferio", luego de iniciar negociaciones con Estados Unidos (EU) en materia de petróleo, pese a la intervención de esta ultima nación en territorio venezolano y al secuestro del Presidente Nicolás Maduro, llevados a cabo el pasado 3 de enero.

"Las relaciones económicas de Venezuela están diversificadas en distintos mercados en el mundo, como están diversificadas nuestras relaciones geopolíticas. Y así debe ser, es lo correcto. Venezuela debe tener relaciones con todos los países de este hemisferio, como las debe tener con Asia, con África, con Oriente Próximo, con Europa", dijo Rodríguez durante la sesión inaugural de la Asamblea Nacional para el período 2026-2031.

En este sentido, la mandataria dijo que "quienes se han excluido" de estas relaciones con Caracas son aquellos que "se han prestado para agredir a nuestro país".

 "Venezuela no está en guerra. Venezuela es un país de paz que fue agredido por una potencia nuclear", expresó en referencia la operación militar de Estados Unidos.

No obstante, Delcy Rodríguez reconoció que el ataque en Caracas dejó "una mancha en nuestras relaciones que nunca había ocurrido en nuestra historia". Además, consideró que "no es extraordinario ni irregular" que Estados Unidos y Venezuela mantengan acuerdos económicos.

"El 71 por ciento de las exportaciones venezolanas está concentrado en ocho países, y de ese 71 por ciento, el 27 por ciento el destino es Estados Unidos", argumentó.

En el evento, la Presidenta anunció al nuevo Vicepresidente de Economía, Calixto Ortega, y también reiteró el respaldo del gobierno de Venezuela para impulsar la presencia de empresas de su país en mercados internacionales.

"Los sectores productivos privados de Venezuela saben que cuentan con las políticas públicas de este gobierno para seguir impulsando la diversificación de los mercados y garantizar que la producción nacional cruce nuestra frontera", externó Rodríguez.

Las declaraciones de la funcionaria se dieron luego de que el Presidente de EU, Donald Trump, aseguró que Venezuela entregará a su país "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado". En ese marco, la petrolera estatal venezolana confirmó el inicio de negociaciones en esta materia con las autoridades del país norteamericano.

Delcy Rodríguez asume Presidencia de Venezuela

Ayer, la exvicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, juró ante el Parlamento como nueva Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela.

En su discurso de juramentación, Rodríguez evocó la figura de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, a quienes calificó como “héroes secuestrados” en EU.

"Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica: el Presidente Nicolás Maduro y la 'primera combatiente', primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas", afirmó.

Con tono solemne, aseguró que asumía el cargo en nombre de los venezolanos y las venezolanas, jurando por Simón Bolívar, Hugo Chávez y por su propia familia.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Una historia de bandidos

"El supuesto tráfico de cocaína a Trump le importa un bledo. Otra vez, como en tantas otras...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Oscuridad

"En estas horas de locura y oscuridad, es menester cuidar el lenguaje, querido lector. No consentir con...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

En el nombre de los cárteles… que vulneran a México

"Por tanto, y así lo ha demostrado desde que tomó posesión, Donald Trump encontrará la forma, sea...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Por una reforma electoral democrática

"La reforma que propone la 4T no sólo pretende imponerse desde arriba y no desde abajo, sino...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

+ Sección

Galileo

El estrés crónico es un factor que incide en nuestra salud mental y emocional; puede afectar la toma de decisiones y provocar enfermedades a largo plazo.

Especialista explica por qué el estrés te desgasta y cómo aprender a sobrellevarlo

Una investigación de Oregón sugiere que la falta de sueño puede acortar los años de vida, incluso más que los malos hábitos de alimentación y de ejercicio.

Un estudio revela qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Especialista explica por qué los niños están más irritables tras el Día de Reyes

Durante la temporada de frío, los ojos están sometidos a cambios ambientales muy bruscos que alteran su equilibrio natural. Aquí algunos tips para protegerlos.

¿Cómo puedes proteger tus ojos del frío esta temporada? Aquí te dejamos algunos tips

Investigadores de todo el mundo descubrieron que la capsaicina, una propiedad del chile, podría tener beneficios como extender la longevidad humana.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Karla Díaz Hermosilla renuncia como fiscal regional de Coatzacoalcos, Veracruz.
1

Karla Díaz, fiscal de Veracruz, renuncia tras acusar de terrorismo a un periodista

Diosdado Cabello señala que hay 100 muertos por la intervención de EU en Venezuela.
2

Diosdado señala 100 muertos por intervención de EU; Maduro fue herido en la pierna

La mujer que falleció este miércoles 7 de enero fue identificada luego de que un agente del ICE disparara a muerte durante un operativo al sur de Minneapolis.
3

VIDEOS ¬ Miles piden justicia por Renee Good, madre abatida por el ICE en Minneapolis

Delcy Rodríguez afirma que Venezuela "no está en guerra".
4

Rodríguez defiende negociaciones con EU pese a intervención y secuestro de Maduro

Cabello Rondón también ha sido presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y vicepresidente.
5

"Dudar es traición": Diosdado encabeza resistencia chavista y enciende focos en EU

Fuerzas federales aseguran 7 aeronaves en Veracruz.
6

Fuerzas federales aseguran 7 aeronaves en cateo de helipuerto clandestino en Veracruz

Alejandra Ang Hernández, Diputada local de Morena en Baja California, fue retenida durante aproximadamente cinco horas por autoridades de Estados Unidos (EU).
7

EU retiene a Diputada de Morena con 800 mil pesos; oposición de BC pide destituirla

8

La SSPC alerta por “toque fantasma”, nuevo fraude con tarjetas. Así puedes evitarlo

En un mensaje a la BMV, Grupo Televisa informó que Emilio Azcárraga Jean vendió una parte minoritaria de sus acciones a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia.
9

Azcárraga Jean, destronado por caso de corrupción, vende acciones adentro de Televisa

The New Yorker relató que Trump autorizó una redada de la Delta Force en Caracas en una reunión con Rubio, Hegseth, Ratcliffe, Dan Caine y Stephen Miller.
10

Los “halcones” ganaron en Washington... y Trump se está volviendo más y más peligroso

Trump ha emprendido una campaña contra los migrantes.
11

PODEROSOS ¬ Golpes de Estado, invasiones, saqueo, apoyo a dictadores y ahora, Trump

Venezuela
12

Oscuridad

- La jefa de Gobierno dela Ciudad de México, Clara Brugada Molina, adelantó este miércoles que la modernización de la Línea 3 del Metro, la segunda línea más utilizada del Sistema de Transporte Colectivo (STC), comenzará en los próximos días en la estación Universidad con una inversión es 41 mil millones de pesos.
13

Brugada anuncia modernización de la Línea 3 del Metro; obras iniciarán en Universidad

El mito de Venezuela.
14

El mito de Venezuela

DATOS ¬ La denuncia de EU contra Maduro por narco salpica al México de Fox y Calderón
15

DATOS ¬ La denuncia de EU contra Maduro por narco salpica al México de Fox y Calderón

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Delcy Rodríguez afirma que Venezuela "no está en guerra".
1

Rodríguez defiende negociaciones con EU pese a intervención y secuestro de Maduro

Diosdado Cabello señala que hay 100 muertos por la intervención de EU en Venezuela.
2

Diosdado señala 100 muertos por intervención de EU; Maduro fue herido en la pierna

Karla Díaz Hermosilla renuncia como fiscal regional de Coatzacoalcos, Veracruz.
3

Karla Díaz, fiscal de Veracruz, renuncia tras acusar de terrorismo a un periodista

Fuerzas federales aseguran 7 aeronaves en Veracruz.
4

Fuerzas federales aseguran 7 aeronaves en cateo de helipuerto clandestino en Veracruz

Trump ha emprendido una campaña contra los migrantes.
5

PODEROSOS ¬ Golpes de Estado, invasiones, saqueo, apoyo a dictadores y ahora, Trump

6

La SSPC alerta por “toque fantasma”, nuevo fraude con tarjetas. Así puedes evitarlo

Trump ordena la "retirada" de EU de 66 entidades internacionales, casi la mitad de la ONU.
7

Trump ordena retirada de EU de 66 entidades internacionales, casi la mitad de la ONU

La mujer que falleció este miércoles 7 de enero fue identificada luego de que un agente del ICE disparara a muerte durante un operativo al sur de Minneapolis.
8

VIDEOS ¬ Miles piden justicia por Renee Good, madre abatida por el ICE en Minneapolis

Un agente del ICE disparó a muerte a una ciudadana estadounidense que iba en un automóvil, durante una operación migratoria en Minneapolis.
9

Trump defiende a ICE y culpa a izquierda radical tras muerte de mujer en Minneapolis

Un Juez del Poder Judicial de la CdMx formalizó este miércoles una orden de aprehensión en contra de Gabriela Gómez Córdoba, quien arrolló a un repartidor.
10

Juez gira orden de aprehensión a mujer que arrolló y arrastró a repartidor en CdMx

Petro habla con Trump.
11

Petro y Trump mitigan las tensiones e incluso planean próximo encuentro en Washington

Cabello Rondón también ha sido presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y vicepresidente.
12

"Dudar es traición": Diosdado encabeza resistencia chavista y enciende focos en EU