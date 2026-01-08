El ejercicio podría reducir la depresión tanto como tomar terapia, según un estudio

Europa Press

08/01/2026 - 6:26 am

El ejercicio podría tener el mismo beneficio que la terapia psicológica.

La Universidad de Lancashire señala que el ejercicio ofrece beneficios adicionales para la salud, lo que lo convierte en una opción atractiva para pacientes y profesionales de la salud.

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS).- Según una revisión Cochrane actualizada, realizada por investigadores de la Universidad de Lancashire (Reino Unido), el ejercicio puede reducir los síntomas de depresión en un grado similar al de la terapia psicológica. En comparación con los antidepresivos, el ejercicio también mostró un efecto similar, pero la evidencia fue de baja certeza.

La depresión es una de las principales causas de mala salud y discapacidad, y afecta a más de 280 millones de personas en todo el mundo. El ejercicio es económico, está ampliamente disponible y ofrece beneficios adicionales para la salud, lo que lo convierte en una opción atractiva para pacientes y profesionales de la salud.

La revisión, examinó 73 ensayos controlados aleatorizados que incluyeron a casi cinco mil adultos con depresión. Los estudios compararon el ejercicio con ningún tratamiento o intervenciones de control, así como con terapias psicológicas y antidepresivos.

Los resultados muestran que el ejercicio puede tener un beneficio moderado en la reducción de los síntomas depresivos, en comparación con la ausencia de tratamiento o una intervención de control. En comparación con la terapia psicológica, el ejercicio tuvo un efecto similar en los síntomas depresivos, según evidencia de certeza moderada de diez ensayos.

Las comparaciones con antidepresivos también sugirieron un efecto similar, pero la evidencia es limitada y de baja certeza. Los efectos a largo plazo no están claros, ya que pocos estudios realizaron el seguimiento de los participantes después del tratamiento.

¿Es para todos?

Los efectos secundarios fueron raros, incluyendo lesiones musculoesqueléticas ocasionales para quienes hacían ejercicio y efectos típicos relacionados con la medicación para quienes tomaban antidepresivos, como fatiga y problemas gastrointestinales.

“Nuestros hallazgos sugieren que el ejercicio parece ser una opción segura y accesible para ayudar a controlar los síntomas de la depresión”, asegura el profesor Andrew Clegg, autor principal de la revisión y miembro de la Sociedad Británica de Geriatría. “Esto sugiere que el ejercicio funciona bien para algunas personas, pero no para todas, y es importante encontrar enfoques que las personas estén dispuestas y sean capaces de mantener”.

La revisión encontró que el ejercicio de intensidad ligera a moderada puede ser más beneficioso que el ejercicio vigoroso, y que completar entre 13 y 36 sesiones de ejercicio estaba asociado con mayores mejoras en los síntomas depresivos.

Ningún tipo de ejercicio demostró ser claramente superior, aunque los programas de ejercicios combinados y el entrenamiento de resistencia parecieron ser más efectivos que el ejercicio aeróbico solo. Algunas formas de ejercicio, como el yoga, el qigong y los estiramientos, no se incluyeron en el análisis y representan áreas de investigación para futuras investigaciones. Los efectos a largo plazo no están claros, ya que pocos estudios realizaron un seguimiento de los participantes después del tratamiento.

Esta actualización añade 35 nuevos ensayos a las versiones anteriores publicadas en 2008 y 2013. A pesar de la evidencia adicional, las conclusiones generales se mantienen prácticamente sin cambios. Esto se debe a que la mayoría de los ensayos fueron pequeños, con menos de 100 participantes, lo que dificulta la elaboración de conclusiones definitivas.

“Aunque hemos añadido más ensayos en esta actualización, los hallazgos son similares”, agrega el profesor Clegg. “El ejercicio puede ayudar a las personas con depresión, pero si queremos determinar qué tipos funcionan mejor, para quiénes y si los beneficios perduran en el tiempo, aún necesitamos estudios más amplios y de alta calidad. Un ensayo amplio y bien realizado es mucho mejor que numerosos ensayos pequeños de baja calidad con un número limitado de participantes cada uno”.

Galileo

El ejercicio podría tener el mismo beneficio que la terapia psicológica.

El ejercicio podría reducir la depresión tanto como tomar terapia, según un estudio

El estrés crónico es un factor que incide en nuestra salud mental y emocional; puede afectar la toma de decisiones y provocar enfermedades a largo plazo.

Especialista explica por qué el estrés te desgasta y cómo aprender a sobrellevarlo

Una investigación de Oregón sugiere que la falta de sueño puede acortar los años de vida, incluso más que los malos hábitos de alimentación y de ejercicio.

Un estudio revela qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Especialista explica por qué los niños están más irritables tras el Día de Reyes

Durante la temporada de frío, los ojos están sometidos a cambios ambientales muy bruscos que alteran su equilibrio natural. Aquí algunos tips para protegerlos.

¿Cómo puedes proteger tus ojos del frío esta temporada? Aquí te dejamos algunos tips

Investigadores de todo el mundo descubrieron que la capsaicina, una propiedad del chile, podría tener beneficios como extender la longevidad humana.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

