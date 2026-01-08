CSP pide "vida honesta" a servidores públicos tras retención de Diputada con efectivo

Sheinbaum se refirió al caso de la Diputada de Morena que fue retenida en una garita de Estados Unidos por llevar 800 mil pesos en efectivo; pidió a servidores llevar una "vida honesta y en la justa medianía".

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mandó un nuevo mensaje a los servidores públicos del país luego de que Alejandra Ang Hernández, Diputada local de Morena en Baja California, fuera retenida varias horas en Estados Unidos (EU) por llevar 800 mil pesos en efectivo, una cifra que no declaró a las autoridades.

"Es un mensaje a todos, no sólo a los que pertenecen al movimiento: el poder es humildad, uno tiene que comportarse siempre sirviendo al pueblo y manteniendo una vida honesta y en la justa medianía, como debe ser", señaló Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina, desde Cuernavaca, Morelos.

"Si hay un delito, tiene que ser investigado por las fiscalías, en este caso no tengo más información, pero veremos si es un tema de la Fiscalía estatal o de la Fiscalía General de la República", añadió la mandataria.