"Ya no estamos en la era en la que Luisiana podía comprarse o venderse", dice Francia

Europa Press

08/01/2026 - 2:09 pm

El Ministro de Exteriores de Francia dijo que Groenlandia no está en venta y que el mundo ya no está "en la era en la que Luisiana podía comprarse o venderse".

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Líderes europeos defienden que sólo Groenlandia y Dinamarca pueden decidir su futuro

La Primera Ministra de Dinamarca prevé el fin de la OTAN si EU atacara Groenlandia

"Es inaceptable", dice la Primera Ministra de Dinamarca sobre visita EU a Groenlandia

Un funcionario del gobierno francés reiteró su respaldo a Dinamarca y a Groenlandia, por lo que anunció el fortalecimiento de su presencia diplomática y estratégica en el Ártico.

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS).- El Ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, recalcó este jueves que Groenlandia no está en venta y manifestó que el mundo ya no está "en la era en la que Luisiana podía comprarse o venderse", unas palabras con las que ha vuelto a ofrecer todo su apoyo al territorio danés en pleno aumento de las amenazas por parte del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump.

"Ya no estamos en la era en la que Luisiana podía comprarse o venderse. Estas intimidaciones deben cesar, y Dinamarca sabe que cuenta con la solidaridad de los países europeos, que han rearmado su apoyo a través de los jefes de Estado y de gobierno en un comunicado conjunto firmado ayer", aseveró en un boletín.

En este sentido, recordó la visita realizada por el Presidente francés, Emmanuel Macron, a Groenlandia el pasado mes de junio, una clara señal de "apoyo" a los groenlandeses. "No me quiero repetir, ya he hablado de este asunto. [...] Yo también fui hasta allí en agosto para rearmar nuestra solidaridad a las autoridades danesas y groenlandesas", expresó.

"Con estas visitas", sostuvo, Francia buscaba también "reforzar su presencia diplomática y estratégica en el Ártico". "Anunciamos la apertura de un Consulado en Nuuk (la capital de Groenlandia) y, como ha indicado la propia Primera Ministra danesa recientemente, Groenlandia no está en venta y no puede ser tomada", destacó.

Sus palabras llegan después de que la Casa Blanca asegurara que la Administración Trump está discutiendo "activamente" una potencial compra de Groenlandia con Dinamarca. Por su parte, el Secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó una reunión con altos cargos daneses para hablar del territorio autónomo, en el marco de las tensiones por las aspiraciones expansionistas bajo la justificación de la seguridad nacional en el Ártico.

Las aspiraciones expansionistas de Trump sobre Groenlandia han sido una constante desde que regresó hace un año a la Casa Blanca. Bajo la justificación de la seguridad nacional, apelando a la presencia de buques chinos y rusos en la región, el Presidente de Estados Unidos ha venido reclamando el control de la isla.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Una historia de bandidos

"El supuesto tráfico de cocaína a Trump le importa un bledo. Otra vez, como en tantas otras...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Oscuridad

"En estas horas de locura y oscuridad, es menester cuidar el lenguaje, querido lector. No consentir con...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

En el nombre de los cárteles… que vulneran a México

"Por tanto, y así lo ha demostrado desde que tomó posesión, Donald Trump encontrará la forma, sea...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Por una reforma electoral democrática

"La reforma que propone la 4T no sólo pretende imponerse desde arriba y no desde abajo, sino...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

+ Sección

Galileo

Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

El ejercicio podría tener el mismo beneficio que la terapia psicológica.

El ejercicio podría reducir la depresión tanto como tomar terapia, según un estudio

El estrés crónico es un factor que incide en nuestra salud mental y emocional; puede afectar la toma de decisiones y provocar enfermedades a largo plazo.

Especialista explica por qué el estrés te desgasta y cómo aprender a sobrellevarlo

Una investigación de Oregón sugiere que la falta de sueño puede acortar los años de vida, incluso más que los malos hábitos de alimentación y de ejercicio.

Un estudio revela qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Especialista explica por qué los niños están más irritables tras el Día de Reyes

Durante la temporada de frío, los ojos están sometidos a cambios ambientales muy bruscos que alteran su equilibrio natural. Aquí algunos tips para protegerlos.

¿Cómo puedes proteger tus ojos del frío esta temporada? Aquí te dejamos algunos tips

Investigadores de todo el mundo descubrieron que la capsaicina, una propiedad del chile, podría tener beneficios como extender la longevidad humana.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Alejandra Ang Hernández, Diputada local de Morena en Baja California, fue retenida durante aproximadamente cinco horas por autoridades de Estados Unidos (EU).
1

EU retiene a Diputada de Morena con 800 mil pesos; oposición de BC pide destituirla

WSJ dice que ante la escasez de crudo pesado, el mejor para refinerías de EU, Trump y su círculo habrían hecho la operación en Venezuela para robar su petróleo.
2

Refinerías de EU ya no tenían crudo pesado. La solución fue secuestrar a Maduro: WSJ

El Gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunció a la "máquina de propaganda" de Trump y emitió una "orden de advertencia" para preparar a la Guardia Nacional.
3

Minnesota declara emergencia y alista a su GN tras asesinato de mujer a manos del ICE

El Senado avanzó la resolución para limitar las acciones militares que Trump pueda tomar en Venezuela, pues requerirían permiso del Congreso.
4

Senado de EU vs. Trump: avanza medida contra acción militar sin permiso en Venezuela

DATOS ¬ La denuncia de EU contra Maduro por narco salpica al México de Fox y Calderón
5

DATOS ¬ La denuncia de EU contra Maduro por narco salpica al México de Fox y Calderón

Venezuela anuncia liberación de presos políticos.
6

Venezuela anuncia liberación de presos políticos; medida busca "consolidar paz", dice

Karla Díaz Hermosilla renuncia como fiscal regional de Coatzacoalcos, Veracruz.
7

Karla Díaz, fiscal de Veracruz, renuncia tras acusar de terrorismo a un periodista

En un mensaje a la BMV, Grupo Televisa informó que Emilio Azcárraga Jean vendió una parte minoritaria de sus acciones a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia.
8

Azcárraga Jean, destronado por caso de corrupción, vende acciones adentro de Televisa

Meses después del asesinato de Carlos Manzo, quien se desempeñaba como Alcalde de Uruapan, Michoacán, el Secretario Omar García Harfuch reveló avances del caso.
9

Harfuch detalla avances de caso Manzo: ¿cómo se planeó ataque y quiénes están presos?

El mito de Venezuela.
10

El mito de Venezuela

11

La era de mala vecindad

La mujer que falleció este miércoles 7 de enero fue identificada luego de que un agente del ICE disparara a muerte durante un operativo al sur de Minneapolis.
12

VIDEOS ¬ Miles piden justicia por Renee Good, madre abatida por el ICE en Minneapolis

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló este jueves que el homicidio doloso disminuyó 40 por ciento en México entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025.
13

El homicidio doloso cayó 40% entre septiembre 2024 y diciembre 2025. Y es tendencia

Trump ha emprendido una campaña contra los migrantes.
14

PODEROSOS ¬ Golpes de Estado, invasiones, saqueo, apoyo a dictadores y ahora, Trump

Delcy Rodríguez afirma que Venezuela "no está en guerra".
15

Rodríguez defiende negociaciones con EU pese a intervención y secuestro de Maduro

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Ministro de Exteriores de Francia dijo que Groenlandia no está en venta y que el mundo ya no está "en la era en la que Luisiana podía comprarse o venderse".
1

"Ya no estamos en la era en la que Luisiana podía comprarse o venderse", dice Francia

WSJ dice que ante la escasez de crudo pesado, el mejor para refinerías de EU, Trump y su círculo habrían hecho la operación en Venezuela para robar su petróleo.
2

Refinerías de EU ya no tenían crudo pesado. La solución fue secuestrar a Maduro: WSJ

El Gobierno federal reportó la detención de 40 mil 735 personas por delitos de alto impacto y el aseguramiento de más de 318 toneladas de droga con Sheinbaum.
3

Gobierno de CSP destaca que van 40,735 detenidos y 318 toneladas de drogas aseguradas

Venezuela anuncia liberación de presos políticos.
4

Venezuela anuncia liberación de presos políticos; medida busca "consolidar paz", dice

El Senado avanzó la resolución para limitar las acciones militares que Trump pueda tomar en Venezuela, pues requerirían permiso del Congreso.
5

Senado de EU vs. Trump: avanza medida contra acción militar sin permiso en Venezuela

El Gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunció a la "máquina de propaganda" de Trump y emitió una "orden de advertencia" para preparar a la Guardia Nacional.
6

Minnesota declara emergencia y alista a su GN tras asesinato de mujer a manos del ICE

Meses después del asesinato de Carlos Manzo, quien se desempeñaba como Alcalde de Uruapan, Michoacán, el Secretario Omar García Harfuch reveló avances del caso.
7

Harfuch detalla avances de caso Manzo: ¿cómo se planeó ataque y quiénes están presos?

Sheinbaum se refirió al caso de la Diputada de Morena retenida en una garita de EU por llevar 800 mil pesos en efectivo; pidió llevar una "vida honesta".
8

CSP pide "vida honesta" a servidores públicos tras retención de Diputada con efectivo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló este jueves que el homicidio doloso disminuyó 40 por ciento en México entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025.
9

El homicidio doloso cayó 40% entre septiembre 2024 y diciembre 2025. Y es tendencia

La inflación en México cerró diciembre de 2025 en 3.69 por ciento anual, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
10

La inflación anual en México se modera en diciembre de 2025: cierra el año en 3.69 %

Delcy Rodríguez afirma que Venezuela "no está en guerra".
11

Rodríguez defiende negociaciones con EU pese a intervención y secuestro de Maduro

Diosdado Cabello señala que hay 100 muertos por la intervención de EU en Venezuela.
12

Diosdado señala 100 muertos por intervención de EU; Maduro fue herido en la pierna