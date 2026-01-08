"Ya no estamos en la era en la que Luisiana podía comprarse o venderse", dice Francia

Un funcionario del gobierno francés reiteró su respaldo a Dinamarca y a Groenlandia, por lo que anunció el fortalecimiento de su presencia diplomática y estratégica en el Ártico.

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS).- El Ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, recalcó este jueves que Groenlandia no está en venta y manifestó que el mundo ya no está "en la era en la que Luisiana podía comprarse o venderse", unas palabras con las que ha vuelto a ofrecer todo su apoyo al territorio danés en pleno aumento de las amenazas por parte del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump.

"Ya no estamos en la era en la que Luisiana podía comprarse o venderse. Estas intimidaciones deben cesar, y Dinamarca sabe que cuenta con la solidaridad de los países europeos, que han rearmado su apoyo a través de los jefes de Estado y de gobierno en un comunicado conjunto firmado ayer", aseveró en un boletín.

En este sentido, recordó la visita realizada por el Presidente francés, Emmanuel Macron, a Groenlandia el pasado mes de junio, una clara señal de "apoyo" a los groenlandeses. "No me quiero repetir, ya he hablado de este asunto. [...] Yo también fui hasta allí en agosto para rearmar nuestra solidaridad a las autoridades danesas y groenlandesas", expresó.

Nous ne sommes plus à l'époque où on pouvait acheter ou vendre la Louisiane. pic.twitter.com/RRv4xQiaF6 — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) January 8, 2026

"Con estas visitas", sostuvo, Francia buscaba también "reforzar su presencia diplomática y estratégica en el Ártico". "Anunciamos la apertura de un Consulado en Nuuk (la capital de Groenlandia) y, como ha indicado la propia Primera Ministra danesa recientemente, Groenlandia no está en venta y no puede ser tomada", destacó.

Sus palabras llegan después de que la Casa Blanca asegurara que la Administración Trump está discutiendo "activamente" una potencial compra de Groenlandia con Dinamarca. Por su parte, el Secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó una reunión con altos cargos daneses para hablar del territorio autónomo, en el marco de las tensiones por las aspiraciones expansionistas bajo la justificación de la seguridad nacional en el Ártico.

