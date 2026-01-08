Beca Rita Cetina: ¿Qué monto recibirán estudiantes de primaria a partir de este 2026?

La Beca Rita Cetina comenzará a llegar a alumnas y alumnos de las primarias públicas del país; el apoyo estará enfocado a ayudar a cubrir los gastos de uniformes y materiales escolares.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- El Gobierno de México dio a conocer que la Beca Rita Cetina para estudiantes de primarias públicas se otorgará a partir de 2026 como un apoyo económico destinado a la compra de uniformes y útiles escolares.

De acuerdo con las autoridades, este programa forma parte de las Becas para el Bienestar, el cual está dirigido a quienes se encuentran inscritas o inscritos en escuelas públicas de este nivel educativo en el país, por lo que aquí te decimos cuál será el monto de la ayuda.

¿De cuánto será el apoyo de la Beca Rita Cetina en primarias?

La Beca Rita Cetina consistirá en un pago único anual de dos mil 500 pesos por cada estudiante y estará disponible para los seis grados de primaria, desde primero hasta sexto año.

¡Atención, madre y padre de familia! 👨‍👩‍👧‍👦 En febrero inician las asambleas informativas de la #Beca #RitaCetina, impulsada por la presidenta @Claudiashein: un apoyo anual de 2,500 pesos para niñas y niños de primero a sexto de primarias públicas, destinado a útiles escolares y… pic.twitter.com/46xIfabDpX — SEP México (@SEP_mx) January 5, 2026

Las autoridades informaron que en febrero de 2026 se realizarán asambleas informativas dirigidas a madres, padres, tutoras y tutores en los planteles educativos, con el objetivo de integrarse al programa.

Durante estas reuniones se explicarán los requisitos, las fechas de registro y el proceso para la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar, medio por el cual se dispersará el apoyo económico.

El pago se realizará de manera directa a las familias beneficiarias a través de dichas tarjetas, una vez que se complete el registro correspondiente y se validen los datos de las y los alumnos.

Con la incorporación de la Beca Rita Cetina en primaria, el Gobierno federal ampliará la cobertura de apoyos económicos en educación básica para atender los gastos escolares recurrentes de las familias.