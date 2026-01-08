La Cofepris alerta por retiro de fórmulas infantiles de Nestlé. ¿Cuáles y por qué?

La autoridad sanitaria pidió a padres, madres, cuidadoras y cuidadores suspender el uso inmediato de los lotes afectados, con el fin de evitar riesgos en bebés.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en coordinación con la Secretaría de Salud (SSa), emitió una alerta sanitaria por el retiro del mercado de cuatro lotes de fórmulas infantiles de la marca Nestlé, debido a la probable presencia de una toxina producida por el microorganismo Bacillus cereus.

La autoridad sanitaria explicó que la medida se tomó bajo el principio precautorio y en cumplimiento del derecho constitucional a la protección de la salud, con el objetivo de reducir riesgos sanitarios a la población, en particular a lactantes que requieren fórmulas especiales por condiciones médicas o nutricionales.

De acuerdo con el comunicado de la Cofepris, el retiro se limita exclusivamente a las siguientes partidas en presentación de 400 gramos:

NAN Alfamino: lotes 52030017Y2 (caducidad 22 de julio de 2027) y 52040017Y1 (caducidad 23 de julio de 2027).

Alfamino: lotes 51060017Y2 y 51070017Y1, ambos con fecha de caducidad 30 de abril de 2027.

La Cofepris exhortó a la población a no adquirir ni consumir los productos señalados, y que en caso de contar con alguno de los lotes afectados, se debe suspender su uso de inmediato, consultar a un profesional de la salud y contactar a Nestlé México a través del sitio oficial nestle.com.mx/contactanos.

La autoridad federal reiteró que continuará con acciones de control y vigilancia, e informará oportunamente a la población en caso de identificar nuevas evidencias que representen riesgos a la salud.

Por su parte, Nestlé garantizó en un comunicado que, como parte de sus protocolos de seguridad y calidad, se "está realizando un retiro de mercado voluntario precautorio" de los lotes ante un hallazgo de calidad.

"Este retiro es una medida voluntaria precautoria debido a la posible presencia de cereulida, una toxina producida por el microorganismo Bacillus cereus, en uno de los ingredientes provenientes de un proveedor que fue utilizado en los lotes implicados", apuntó.

La empresa destacó que la seguridad y el bienestar de los bebés es su prioridad absoluta, y aclaró que, hasta la fecha, no se han registrado casos confirmados de enfermedad asociados con el consumo de estos productos.