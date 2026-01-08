Clínica del ISSSTE en Cancún será Hospital General de 90 camas, anuncia Mara Lezama

El Gobierno de Quintana Roo anunció que el 2026 se impulsará la conversión de clínicas en hospitales, nuevas obras y equipamiento médico, por lo que será declarado el Año de la Salud en el estado.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, anunció este jueves la conversión de la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Cancún en un Hospital General de 90 camas, como parte de una estrategia de fortalecimiento al sistema de salud estatal que se desarrollará durante 2026.

Durante el programa “La Voz del Pueblo”, la mandatario local anunció que este año será histórico en la entidad ante la gran inversión de infraestructura, realizada por el Gobierno federal, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-Bienestar y el ISSSTE.

Entre estas obras se encuentran:

Torre de Especialidades Médicas del Hospital General de Cancún, tercer nivel, con Pabellón de Centro de Salud Mental y Unidad Especializada de Oftalmología.

Hospital Materno Infantil de Cancún, con espacio recuperado del antiguo hospital general, más de 100 camas y una unidad de cuidados intensivos neonatales.

Rehabilitación de cinco quirófanos, en Tulum, José María Morelos, Kantunilkín y Nicolás Bravo.

Rehabilitación del Hospital Regional No. 17 del IMSS en Cancún.

Hospital Comunitario de José María Morelos del IMSS Bienestar.

Hospital General de Chetumal del IMSS Bienestar, con sala de hemodinamia y 120 camas.

Nuevo tomógrafo en el Hospital Oncológico de Chetumal.

Hospital General de Felipe Carrillo Puerto IMSS Bienestar, con sala de parto tradicional y de 60 camas.

Iniciará la construcción del nuevo Hospital General del @ISSSTE_mx en #Cancún, con una inversión inicial de 400 millones de pesos 🏥. @Claudiashein @martibatres pic.twitter.com/xGRlvp7cMX — Mara Lezama (@MaraLezama) January 8, 2026

También se instaló el nuevo mastógrafo digital 3D y un nuevo tomógrafo de última generación en el Hospital General del IMSS-Bienestar Playa del Carmen.

Además, con el programa Laboratorio en tu Clínica se desarrolló la creación de cinco laboratorios centrales y 73 unidades tomadoras de muestras en diversas comunidades del estado. Entre estos destacan: el Centro de Salud Leona Vicario, Centro de Salud de Tulum, Centro de Salud “Francisco Arana Tun” de Felipe Carrillo Puerto, Centro de Salud de Rojo Gómez en Othón P. Blanco, y el Centro de salud Urbano No.3 de Chetumal.

Por otra parte, se contempló la construcción de tres centros de salud: en Puerto Arturo, José María Morelos; El Cedral, Lázaro Cárdenas; San Ángel, Lázaro Cárdenas.

Por parte del ISSSTE, se hizo la conversión de clínica a Hospital General del ISSSTE Chetumal, de 30 a 90 camas y se incorporará un nuevo mastógrafo, así como de la Nueva Unidad de Medicina Familiar de Playa del Carmen del ISSSTE, que entró en funcionamiento desde el 6 de enero.

Del IMSS ordinario, se realizó el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio del IMSS para Quintana Roo. Además, se desarrollaron los consultorios nocturnos para trabajadores del IMSS Ordinario, principalmente industria turística para mejorar atención continúa; tres consultorios en la UMF 11 de Playa del Carmen y 2 consultorios en la UMF 16 de Cancún; y 21 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIs).

🙌 ¡Un espacio recuperado y aprovechado! 🤩 🏪 La antigua tienda de #SUPERISSSTE en Quintana Roo, que permaneció abandonada durante 14 años… 😱 será aprovechada para ampliar la Clínica Hospital 🏥⬆️ y dar paso a su transformación en un nuevo Hospital General. 💙✨ 👉 Con esta… pic.twitter.com/yIbQGweVCz — ISSSTE (@ISSSTE_mx) January 8, 2026

Con ello, Mara Lezama destacó que, además de este crecimiento en infraestructura, se incrementó el personal médico especializado con la incorporación de 115 profesionales de la salud que se integran a 16 unidades médicas del estado, se refuerza la atención en hospitales y Unidades de Especializadas Médicas.

“Este 2026 será el Año de Salud en Quintana Roo. Hacemos justicia social y cerramos brechas de desigualdad para que todas las familias quintanarroenses tengan acceso a la salud, que es un derecho. Es resultado de las constantes gestiones, el ir y venir, tocar puertas, siempre pensando en el bienestar de la gente”, expresó.

Por otra parte, y entre otros temas, la Gobernadora de Quintana Roo informó durante “La Voz del Pueblo” que las licencias de conducir que se expiden tienen nuevas características de seguridad y todas se tramitan en los módulos de los municipios. Exhortó a la población a evitar usar servicios de coyotes, que es en donde pueden ser víctimas de ilícitos.

Asimismo, dio a conocer que en febrero próximo iniciarán las asambleas informativas en relación con la beca universal “Rita Cetina” que este año será para todas las niñas y niños de educación primaria.

¡Avances históricos en la salud! 🏥

Recuperaremos el antiguo Hospital Kumate para convertirlo en el Hospital Materno Infantil de Cancún, junto al director del @IMSS_Bienestar, Alejandro Svarch. Este nuevo hospital beneficiará a más de 620 mil personas, reducirá traslados y… pic.twitter.com/64dZyjsojh — Mara Lezama (@MaraLezama) January 5, 2026

En relación a los emplacamientos, insistió en que el plazo para obtener el subsidio de la tenencia, para no pagarla, es hasta el 30 de marzo. Reiteró también el exhorto para no pagar a “coyotes”, pues se puede hacer de manera sencilla a través del portal digital sat.qroo.gob.mx, donde se pueden registrar para el cambio de placas.