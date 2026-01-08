“Era muy compasiva. ¿Por qué la mataron?": El asesinato de Renee Good estremece a EU

"Es una estupidez que la mataran", expresó Donna Ganger en entrevista para The Minnesota Star Tribune, sobre las circunstancias en las que asesinaron a su hija Renee Nicole Good, quien murió tras el ataque del que fue blanco por parte de agentes del ICE durante una redada antiinmigrante.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- "Era un ser humano increíble", así se expresó Donna Ganger sobre su hija Renee Nicole Good, quien este 7 de enero perdió la vida luego de que fue baleada por un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, durante un operativo al sur de Minneapolis, Minnesota.

"Es una estupidez que la mataran", agregó Ganger en entrevista para The Minnesota Star Tribune, sobre las circunstancias en las que asesinaron a su hija, a quien el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) acuosa de intentar atropellar a un agente federal, por lo que éste disparó en defensa propia. Sin embargo, las versiones locales y los videos difundidos públicamente contradicen esa narrativa.

“Renée era una de las personas más amables que he conocido”, dijo la mujer. “Era sumamente compasiva, ha cuidado de personas toda su vida. Era cariñosa, comprensiva y cariñosa, era un ser humano increíble”, añadió en entrevista para el Minnesota Star Tribune.

Renee Good, quien era originaria de Colorado Springs, se describió a sí misma como una “poeta, escritora, esposa, madre y una mala guitarrista de Colorado”, era madre de tres hijos, una joven de 15 años de edad, un adolescente de 12 años y un pequeño de seis años de edad, quien quedó huérfano, ya que su padre, identificado como Tim Macklin, murió en 2023.

NOW: Massive Protest in Minneapolis Somali Neighborhood After ICE Killing Thousands of protesters are marching through a Somali neighborhood in Minneapolis, chanting "ICE Out, Fu$k ICE" following the fatal shooting of Renee Good by ICE agents during an operation this morning.… https://t.co/qiqQGaWmN0 pic.twitter.com/skZWs5jnCq — Atulkrishan (@iAtulKrishan1) January 8, 2026

De acuerdo con el relato de sus familiares, Good, de 37 años de edad, vivía con su pareja en el área metropolitana de Mineápolis-St. Paul, a donde se había mudado el año pasado desde la ciudad de Kansas, donde anteriormente residía. Tim Ganger, padre de Renee, comentó al Washington Post que aunque su hija "tuvo una buena vida, pero también una vida difícil", a pesar de lo cual "era una persona maravillosa", dijo.

La mujer tenía entre sus pasatiempos escribir y tocar la guitarra. Además, era licenciada en inglés, por la Facultad de Artes y Letras de la Universidad Old Dominion en Norfolk, Virginia, en donde, en 2020, fue galardonada con el premio de poesía de pregrado de dicha institución, en cuya página habrían incluido una biografía de la víctima.

De acuerdo con la prensa, en el portal se señalaba que “cuando no está escribiendo, leyendo o hablando de escritura, hace maratones de películas y crea arte desordenado con su hija y sus dos hijos”. Sin embargo, según indicaron medios estadounidenses, la biografía fue eliminada de la página web.

Por su parte, agencia de noticias Associated Press (AP), dio a conocer que Renee Nicole también laboró en una una cooperativa de crédito y se desempeñó como asistente dental, aunque en los últimos años estaba dedicada a las labores del hogar. El padre de dos de sus hijos, quien prefirió mantenerse en el anonimato, la describió como una cristiana devota, quien incluso en su juventud viajó a Irlanda del Norte como misionera, pero que actualmente no era activista.

Brian O. Hemphil, rector de la universidad, expresó a The Washington Post su consternación por el contexto de violencia en Estados Unidos, al señalar que "el miedo y la violencia se han vuelto, lamentablemente, comunes en nuestra nación", asimismo, hizo un llamado para que "que la vida de Renee sea un recordatorio de lo que nos une: libertad, amor y paz".

Vecinos de Renee la describieron como una buena vecina con una “familia preciosa y muy dulce”. Mary Radford comentó a The Minnesota Star Tribune. Añadió que aunque tenían poco tiempo viviendo en la zona tuvieron "conversaciones maravillosas". “Los vamos a extrañar para siempre”, dijo Radford. “Es muy doloroso pensar en cómo le irá en la vida. Y no puedo ni imaginarme lo que está pasando esa familia”, expresó la mujer.

El medio estadounidense también recogió el sentir de los asistentes que acudieron a la vigilia en honor de Good, de quien dijeron era “una buena vecina que protegía a los demás”. incluso un orador que se identificó como Noah rechazó las acusaciones que el Gobierno de Estados Unidos ha hecho contra Renee, a quien califican de “terrorista doméstico”.

Otra vecina de Good, identificada como Megan Kocher, dedicó unas palabras en redes sociales para la víctima, de quien dijo era “una madre tan cálida y amorosa”, por lo que calificó el asesinato de la mujer como “una tragedia indescriptible”. “Conocí a Renee y a su esposa hace apenas unas semanas. Me dio té y galletas en su casa mientras hablábamos de cosas de la escuela”, recordó en su mensaje.

I am aware of a shooting involving an ICE agent at 34th Street & Portland. The presence of federal immigration enforcement agents is causing chaos in our city. We’re demanding ICE to leave the city immediately. We stand rock solid with our immigrant and refugee communities. — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 7, 2026

Aunque hasta el momento se desconoce la identidad del agente que terminó con la vida de Renee, el medio autoridades federales estadounidenses aseguran que el agente agresor habría disparado contra la mujer, de 37 años de edad, en defensa propia. Sin embargo, versiones de testigos y videos que han salido a la luz contradicen las afirmaciones oficiales.

Un video del momento del asesinato muestran que la vida del agente no estaba corriendo peligro. En las imágenes se observa a Renee al interior de su vehículo, con el que bloquea el paso de los agentes de ICE, por el que un oficiales rodea el automóvil al tiempo que le ordenan a la mujer que salga de la unidad, por lo que la mujer trata de alejarse de esa área lentamente, sin embargo, uno de los agentes sin más motivo le dispara al parabrisas.

Testigos que lograron grabar el momento del ataque dejan ver sus clips que los agentes rodearon el vehículo mientras la conductora retrocedía y aceleraba, pero en las grabaciones hay evidencia clara de que el auto fuera dirigido hacia los oficiales. Se observan al menos dos o tres disparos mientras el vehículo se mueve, y la policía local señaló que la víctima bloqueaba la vía y no estaba bajo investigación.

Tras el asesinato de Good, decenas de ciudadanos salieron a las calles de Minneapolis, la mayor ciudad de Minnesota, para exigir justicia por el asesinato de la mujer a manos del ICE, indignación que creció luego de que el Presidente Donald Trump acusó a la mujer de ser una "agitadora profesional" y por "agresivamente atropellar a un oficial del ICE" que, dijo, disparó "en defensa propia".

Al grito de “Fuck Ice”, los manifestantes hicieron oír su malestar por las acciones de los agentes de migración y contra el mandatario estadounidense. Asimismo, el Gobernador de Minnesota, Tim Walz, llamó a los estadounidenses a salir a las calles para manifestarse pacíficamente contra las acciones del ICE y activó una emergencia nacional en el estado.

"Si estás en Portland, Los Ángeles, Chicago o en cualquier otro lugar donde vayan a ser los próximos, acompáñanos. Apóyanos en la lucha contra esto", expresó el mandatario local, quien pese a que reconoció el enojo de la población, pidió que las protestas se realicen de manera pacífica. “Entiendo su enojo. Yo también estoy enfadado. No podemos darles lo que quieren”, declaró durante una conferencia de prensa.

Además, aseveró que “Minnesota no permitirá” que su comunidad sea utilizada como arma en una disputa política nacional, y aseguró que no caerán en provocaciones. “De ahora en adelante, tengo un mensaje muy simple: no necesitamos más ayuda del Gobierno federal. Donald Trump y Kristi Noem (Secretaria de Seguridad Nacional), ya han hecho suficiente”, concluyó

🚨🇺🇸 BREAKING — MASSIVE CROWDS Aerial View Shows Thousands of Peaceful Protestors at Vigil for Slain Woman in Minneapolis. pic.twitter.com/AzkjT7ijTx — ★★★★★ Pamphlets ★★★★★ (@PamphletsY) January 8, 2026

– Con información de La Opinión y Erika Hernández