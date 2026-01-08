“Era muy compasiva. ¿Por qué la mataron?": El asesinato de Renee Good estremece a EU

Nora Gaspar Reséndiz

08/01/2026 - 4:00 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump defiende a ICE y culpa a izquierda radical tras muerte de mujer en Minneapolis

Familia de pescador colombiano asesinado en bombardeos de Trump acusa a EU en la CIDH

Minnesota declara emergencia y alista a su GN tras asesinato de mujer a manos del ICE

"Es una estupidez que la mataran", expresó Donna Ganger en entrevista para The Minnesota Star Tribune, sobre las circunstancias en las que asesinaron a su hija Renee Nicole Good, quien murió tras el ataque del que fue blanco por parte de agentes del ICE durante una redada antiinmigrante.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- "Era un ser humano increíble", así se expresó Donna Ganger sobre su hija Renee Nicole Good, quien este 7 de enero perdió la vida luego de que fue baleada por un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, durante un operativo al sur de Minneapolis, Minnesota.

"Es una estupidez que la mataran", agregó Ganger en entrevista para The Minnesota Star Tribune, sobre las circunstancias en las que asesinaron a su hija, a quien el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) acuosa de intentar atropellar a un agente federal, por lo que éste disparó en defensa propia. Sin embargo, las versiones locales y los videos difundidos públicamente contradicen esa narrativa.

“Renée era una de las personas más amables que he conocido”, dijo la mujer. “Era sumamente compasiva, ha cuidado de personas toda su vida. Era cariñosa, comprensiva y cariñosa, era un ser humano increíble”, añadió en entrevista para el Minnesota Star Tribune.

Renee Good, quien era originaria de Colorado Springs, se describió a sí misma como una “poeta, escritora, esposa, madre y una mala guitarrista de Colorado”, era madre de tres hijos, una joven de 15 años de edad, un adolescente de 12 años y un pequeño de seis años de edad, quien quedó huérfano, ya que su padre, identificado como Tim Macklin, murió en 2023.

De acuerdo con el relato de sus familiares, Good, de 37 años de edad, vivía con su pareja en el área metropolitana de Mineápolis-St. Paul, a donde se había mudado el año pasado desde la ciudad de Kansas, donde anteriormente residía. Tim Ganger, padre de Renee, comentó al Washington Post que aunque su hija "tuvo una buena vida, pero también una vida difícil", a pesar de lo cual "era una persona maravillosa", dijo.

La mujer tenía entre sus pasatiempos escribir y tocar la guitarra. Además, era licenciada en inglés, por la Facultad de Artes y Letras de la Universidad Old Dominion en Norfolk, Virginia, en donde, en 2020, fue galardonada con el premio de poesía de pregrado de dicha institución, en cuya página habrían incluido una biografía de la víctima.

De acuerdo con la prensa, en el portal se señalaba que “cuando no está escribiendo, leyendo o hablando de escritura, hace maratones de películas y crea arte desordenado con su hija y sus dos hijos”. Sin embargo, según indicaron medios estadounidenses, la biografía fue eliminada de la página web.

Por su parte, agencia de noticias Associated Press (AP), dio a conocer que Renee Nicole también laboró en una una cooperativa de crédito y se desempeñó como asistente dental, aunque en los últimos años estaba dedicada a las labores del hogar. El padre de dos de sus hijos, quien prefirió mantenerse en el anonimato, la describió como una cristiana devota, quien incluso en su juventud viajó a Irlanda del Norte como misionera, pero que actualmente no era activista.

Brian O. Hemphil, rector de la universidad, expresó a The Washington Post su consternación por el contexto de violencia en Estados Unidos, al señalar que "el miedo y la violencia se han vuelto, lamentablemente, comunes en nuestra nación", asimismo, hizo un llamado para que "que la vida de Renee sea un recordatorio de lo que nos une: libertad, amor y paz".

Vecinos de Renee la describieron como una buena vecina con una “familia preciosa y muy dulce”. Mary Radford comentó a The Minnesota Star Tribune. Añadió que aunque tenían poco tiempo viviendo en la zona tuvieron "conversaciones maravillosas". “Los vamos a extrañar para siempre”, dijo Radford. “Es muy doloroso pensar en cómo le irá en la vida. Y no puedo ni imaginarme lo que está pasando esa familia”, expresó la mujer.

El medio estadounidense también recogió el sentir de los asistentes que acudieron a la vigilia en honor de Good, de quien dijeron era “una buena vecina que protegía a los demás”. incluso un orador que se identificó como Noah rechazó las acusaciones que el Gobierno de Estados Unidos ha hecho contra Renee, a quien califican de “terrorista doméstico”.

Otra vecina de Good, identificada como Megan Kocher, dedicó unas palabras en redes sociales para la víctima, de quien dijo era “una madre tan cálida y amorosa”, por lo que calificó el asesinato de la mujer como “una tragedia indescriptible”. “Conocí a Renee y a su esposa hace apenas unas semanas. Me dio té y galletas en su casa mientras hablábamos de cosas de la escuela”, recordó en su mensaje.

Aunque hasta el momento se desconoce la identidad del agente que terminó con la vida de Renee, el medio autoridades federales estadounidenses aseguran que el agente agresor habría disparado contra la mujer, de 37 años de edad, en defensa propia. Sin embargo, versiones de testigos y videos que han salido a la luz contradicen las afirmaciones oficiales.

Un video del momento del asesinato muestran que la vida del agente no estaba corriendo peligro. En las imágenes se observa a Renee al interior de su vehículo, con el que bloquea el paso de los agentes de ICE, por el que un oficiales rodea el automóvil al tiempo que le ordenan a la mujer que salga de la unidad, por lo que la mujer trata de alejarse de esa área lentamente, sin embargo, uno de los agentes sin más motivo le dispara al parabrisas.

Testigos que lograron grabar el momento del ataque dejan ver sus clips que los agentes rodearon el vehículo mientras la conductora retrocedía y aceleraba, pero en las grabaciones hay evidencia clara de que el auto fuera dirigido hacia los oficiales. Se observan al menos dos o tres disparos mientras el vehículo se mueve, y la policía local señaló que la víctima bloqueaba la vía y no estaba bajo investigación.

Tras el asesinato de Good, decenas de ciudadanos salieron a las calles de Minneapolis, la mayor ciudad de Minnesota, para exigir justicia por el asesinato de la mujer a manos del ICE, indignación que creció luego de que el Presidente Donald Trump acusó a la mujer de ser una "agitadora profesional" y por "agresivamente atropellar a un oficial del ICE" que, dijo, disparó "en defensa propia".

Al grito de “Fuck Ice”, los manifestantes hicieron oír su malestar por las acciones de los agentes de migración y contra el mandatario estadounidense. Asimismo, el Gobernador de Minnesota, Tim Walz, llamó a los estadounidenses a salir a las calles para manifestarse pacíficamente contra las acciones del ICE y activó una emergencia nacional en el estado.

"Si estás en Portland, Los Ángeles, Chicago o en cualquier otro lugar donde vayan a ser los próximos, acompáñanos. Apóyanos en la lucha contra esto", expresó el mandatario local, quien pese a que reconoció el enojo de la población, pidió que las protestas se realicen de manera pacífica. “Entiendo su enojo. Yo también estoy enfadado. No podemos darles lo que quieren”, declaró durante una conferencia de prensa.

Además, aseveró que “Minnesota no permitirá” que su comunidad sea utilizada como arma en una disputa política nacional, y aseguró que no caerán en provocaciones. “De ahora en adelante, tengo un mensaje muy simple: no necesitamos más ayuda del Gobierno federal. Donald Trump y Kristi Noem (Secretaria de Seguridad Nacional), ya han hecho suficiente”, concluyó

&

– Con información de La Opinión y Erika Hernández

Nora Gaspar Reséndiz

Nora Gaspar Reséndiz

Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Una historia de bandidos

"El supuesto tráfico de cocaína a Trump le importa un bledo. Otra vez, como en tantas otras...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Oscuridad

"En estas horas de locura y oscuridad, es menester cuidar el lenguaje, querido lector. No consentir con...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

En el nombre de los cárteles… que vulneran a México

"Por tanto, y así lo ha demostrado desde que tomó posesión, Donald Trump encontrará la forma, sea...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Por una reforma electoral democrática

"La reforma que propone la 4T no sólo pretende imponerse desde arriba y no desde abajo, sino...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

+ Sección

Galileo

Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

El ejercicio podría tener el mismo beneficio que la terapia psicológica.

El ejercicio podría reducir la depresión tanto como tomar terapia, según un estudio

El estrés crónico es un factor que incide en nuestra salud mental y emocional; puede afectar la toma de decisiones y provocar enfermedades a largo plazo.

Especialista explica por qué el estrés te desgasta y cómo aprender a sobrellevarlo

Una investigación de Oregón sugiere que la falta de sueño puede acortar los años de vida, incluso más que los malos hábitos de alimentación y de ejercicio.

Un estudio revela qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Especialista explica por qué los niños están más irritables tras el Día de Reyes

Durante la temporada de frío, los ojos están sometidos a cambios ambientales muy bruscos que alteran su equilibrio natural. Aquí algunos tips para protegerlos.

¿Cómo puedes proteger tus ojos del frío esta temporada? Aquí te dejamos algunos tips

Investigadores de todo el mundo descubrieron que la capsaicina, una propiedad del chile, podría tener beneficios como extender la longevidad humana.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
WSJ dice que ante la escasez de crudo pesado, el mejor para refinerías de EU, Trump y su círculo habrían hecho la operación en Venezuela para robar su petróleo.
1

Refinerías de EU ya no tenían crudo pesado. La solución fue secuestrar a Maduro: WSJ

Hoy No Circula CDMX Edomex
2

Hoy No Circula viernes 9 de enero: los autos que descansan en CDMX y Edomex

El Ministro de Exteriores de Francia dijo que Groenlandia no está en venta y que el mundo ya no está "en la era en la que Luisiana podía comprarse o venderse".
3

"Ya no estamos en la era en la que Luisiana podía comprarse o venderse", dice Francia

El Senado de EU avanzó una resolución que busca limitar las acciones militares que Trump pueda tomar en Venezuela; sería una medida sobre todo simbólica.
4

Senado de EU vs. Trump: avanza medida contra acción militar sin permiso en Venezuela

Alejandra Ang Hernández, Diputada local de Morena en Baja California, fue retenida durante aproximadamente cinco horas por autoridades de Estados Unidos (EU).
5

EU retiene a Diputada de Morena con 800 mil pesos; oposición de BC pide destituirla

El Gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunció a la "máquina de propaganda" de Trump y emitió una "orden de advertencia" para preparar a la Guardia Nacional.
6

Minnesota declara emergencia y alista a su GN tras asesinato de mujer a manos del ICE

La mujer que falleció este miércoles 7 de enero fue identificada luego de que un agente del ICE disparara a muerte durante un operativo al sur de Minneapolis.
7

“Era muy compasiva. ¿Por qué la mataron?": El asesinato de Renee Good estremece a EU

El Inegi informó que la Unidad de Medida y Actualización (UMA) tendrá un incremento de 3.69% en 2026, en línea con la inflación registrada al cierre de 2025.
8

El Inegi actualiza el valor de la UMA. Checa cómo quedó y a partir de cuándo aplica

Nicolás Maduro custodiado por agentes de la DEA. Foto: Gobierno de EU
9

Trump rechaza que vaya a indultar a Nicolás Maduro: "no, no lo veo", le dice al NYT

En un mensaje a la BMV, Grupo Televisa informó que Emilio Azcárraga Jean vendió una parte minoritaria de sus acciones a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia.
10

Azcárraga Jean, destronado por caso de corrupción, vende acciones adentro de Televisa

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura este 2026: ahora llegará a estudiantes de primaria, a fin de ayudar con los gastos de uniformes y útiles escolares.
11

Beca Rita Cetina: ¿Qué monto recibirán estudiantes de primaria a partir de este 2026?

Meses después del asesinato de Carlos Manzo, quien se desempeñaba como Alcalde de Uruapan, Michoacán, el Secretario Omar García Harfuch reveló avances del caso.
12

Harfuch detalla avances de caso Manzo: ¿cómo se planeó ataque y quiénes están presos?

El mito de Venezuela.
13

El mito de Venezuela

DATOS ¬ La denuncia de EU contra Maduro por narco salpica al México de Fox y Calderón
14

DATOS ¬ La denuncia de EU contra Maduro por narco salpica al México de Fox y Calderón

Karla Díaz Hermosilla renuncia como fiscal regional de Coatzacoalcos, Veracruz.
15

Karla Díaz, fiscal de Veracruz, renuncia tras acusar de terrorismo a un periodista

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Cofepris emitió una alerta sanitaria por el retiro del mercado de cuatro lotes de fórmulas infantiles de Nestlé ante la probable presencia de una toxina.
1

La Cofepris alerta por retiro de fórmulas infantiles de Nestlé. ¿Cuáles y por qué?

El Presidente Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves a las autoridades iraníes con "golpear muy duro" si comenzaban a matar" manifestantes.
2

Trump redobla amenazas contra Irán por protestas y de Cuba dice: "pende de un hilo"

La mujer que falleció este miércoles 7 de enero fue identificada luego de que un agente del ICE disparara a muerte durante un operativo al sur de Minneapolis.
3

“Era muy compasiva. ¿Por qué la mataron?": El asesinato de Renee Good estremece a EU

Nicolás Maduro custodiado por agentes de la DEA. Foto: Gobierno de EU
4

Trump rechaza que vaya a indultar a Nicolás Maduro: "no, no lo veo", le dice al NYT

El Inegi informó que la Unidad de Medida y Actualización (UMA) tendrá un incremento de 3.69% en 2026, en línea con la inflación registrada al cierre de 2025.
5

El Inegi actualiza el valor de la UMA. Checa cómo quedó y a partir de cuándo aplica

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura este 2026: ahora llegará a estudiantes de primaria, a fin de ayudar con los gastos de uniformes y útiles escolares.
6

Beca Rita Cetina: ¿Qué monto recibirán estudiantes de primaria a partir de este 2026?

El Ministro de Exteriores de Francia dijo que Groenlandia no está en venta y que el mundo ya no está "en la era en la que Luisiana podía comprarse o venderse".
7

"Ya no estamos en la era en la que Luisiana podía comprarse o venderse", dice Francia

WSJ dice que ante la escasez de crudo pesado, el mejor para refinerías de EU, Trump y su círculo habrían hecho la operación en Venezuela para robar su petróleo.
8

Refinerías de EU ya no tenían crudo pesado. La solución fue secuestrar a Maduro: WSJ

El Gobierno federal reportó la detención de 40 mil 735 personas por delitos de alto impacto y el aseguramiento de más de 318 toneladas de droga con Sheinbaum.
9

Gobierno de CSP destaca que van 40,735 detenidos y 318 toneladas de drogas aseguradas

Venezuela anuncia liberación de presos políticos.
10

Venezuela anuncia liberación de presos políticos; medida busca "consolidar paz", dice

El Senado de EU avanzó una resolución que busca limitar las acciones militares que Trump pueda tomar en Venezuela; sería una medida sobre todo simbólica.
11

Senado de EU vs. Trump: avanza medida contra acción militar sin permiso en Venezuela

El Gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunció a la "máquina de propaganda" de Trump y emitió una "orden de advertencia" para preparar a la Guardia Nacional.
12

Minnesota declara emergencia y alista a su GN tras asesinato de mujer a manos del ICE