La CAMe activa Doble No Circula en la Zona Metropolitana por mala calidad del aire

La dependencia indicó que la escasa humedad y ventilación, así como las temperaturas atípicas para esta temporada impiden la dispersión de los contaminantes en el área metropolitana.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó este jueves la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que mañana viernes 8 de enero habrá doble hoy no circula.

"Con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la ZMVM, publicados por los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que a las 16:00 horas del día de hoy, se registró una concentración horaria máxima de ozono de 160 ppb en la estación Cuajimalpa (CUA), ubicada en la Alcaldía del mismo nombre en la Ciudad de México", indicó la dependencia en un comunicado.