El Metro de la CdMx anuncia cierre de 6 estaciones de la Línea B este fin de semana

Redacción/SinEmbargo

08/01/2026 - 6:57 pm

Línea B de Metro cerrará tramo el fin de semana por mantenimiento; esto se sabe.

El servicio de transporte masivo detalló que estas acciones forman parte del programa de mejora continua, en beneficio de los más de 401 mil pasajeros diarios que utilizan esta ruta.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó este jueves que realizará trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en el tramo elevado de la Línea B, por lo que algunas estaciones permanecerán cerradas el sábado 10 y domingo 11 de enero.

De acuerdo con el STC, lo trabajos serán necesarios para reforzar la seguridad y mejorar la experiencia de viaje de las más de 401 mil personas que usan diario esta ruta, así pues se verá afectado el servicio. Esto es lo que sabemos.

¿Qué estaciones de la Línea B del Metro van a cerrar?

La suspensión parcial del servicio, indicó la institución, obedece a trabajos de colado de cuatro trabes que otorgarán mayor rigidez al cajón de vías en los tramos Oceanía–Romero Rubio y Romero Rubio–Flores Magón, en consecuencia permanecerán cerradas las siguientes estaciones.Estas son:

  • San Lázaro.
  • Ricardo Flores Magón.
  • Oceanía.
  • Deportivo Oceanía.
  • Bosque de Aragón.

Durante estas labores, el servicio de trenes se ofrecerá únicamente en dos tramos:

  • Buenavista a Morelos
  • Ciudad Azteca a Villa de Aragón.

"No habrá servicio de Metro de San Lázaro a Bosque de Aragón, se contará con servicio de apoyo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de Morelos a Villa de Aragón", indicó el Metro en un comunicado.

En ese sentido, en el tramo de Morelos a Villa de Aragón se ofrecerá servicio alternativo durante todo el horario de servicio del Metro, es decir, el sábado de 6:00 a 24:00 y el domingo de 7:00 a 24:00 horas.

¿Por qué no habrá servicio en la Línea B del Metro?

De acuerdo con el Metro, estas labores se realizarán durante la madrugada del sábado y requieren el tiempo necesario para el fraguado del concreto, a fin de evitar afectaciones por el paso de los trenes.

Adicionalmente, se lleva a cabo la sustitución de durmientes obsoletos de madera por 125 nuevos elementos sintéticos en el aparato de vía 11A/21, ubicado entre Oceanía y Deportivo Oceanía.

¿Cuándo se reanuda el servicio de la Línea B del Metro?

El lunes 12 de enero, el servicio se reanudará de manera normal en toda la Línea B.

El STC Metro detalló que estas acciones forman parte del programa de mejora continua, en beneficio de los más de 401 mil pasajeros diarios que utilizan esta ruta, por lo que exhorta a la ciudadanía a tomar previsiones y planear con anticipación sus traslados.

