La Semar asegura laboratorio y bodega, y detiene a 7 presuntos criminales en Sinaloa

La institución indicó que fueron destruidos unos 500 litros de precursores químicos para la elaboración de estupefacientes sintéticos.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).-La Secretaría de Marina (Semar) informó este jueves la detención de siete presuntos integrantes de "Los Rugrats", brazo armado del Cártel de Sinaloa, así como el aseguramiento de un laboratorio clandestino y una bodega empleados para la elaboración de drogas sintéticas en esta entidad.

"En Sinaloa, en dos acciones personal naval localizó, desmanteló e inhabilitó un laboratorio clandestino y una bodega, presuntamente empleados para la fabricación y almacenamiento de drogas sintéticas", señaló la dependencia en su cuenta oficial de X.

La institución detalló que en una primera acción localizó y neutralizó un laboratorio clandestino dedicado a la producción de metanfetamina en inmediaciones del poblado de Los Cedritos, en el Municipio de Cosalá.

En #Sinaloa, en dos acciones #PersonalNaval localizó, desmanteló e inhabilitó un laboratorio clandestino y una bodega, presuntamente empleados para la fabricación y almacenamiento de drogas sintéticas. En #Cosalá aseguramos y destruimos aproximadamente 500 litros de producto en… pic.twitter.com/cavq4a8TPj — SEMAR México (@SEMAR_mx) January 8, 2026

Este operativo resultó en la destrucción de aproximadamente 500 litros de producto en "cocimiento" y una variedad de precursores líquidos y sólidos, entre los que destacan aproximadamente:

200 litros de tolueno.

200 litros de alcohol bencílico.

180 kilogramos de sosa cáustica.

15 kilogramos de ácido tartárico.

Asimismo, en el poblado Las Tranquitas, Culiacán, se llevó a cabo un segundo operativo en el que fueron detenidas siete personas que se encontraban en una bodega de almacenamiento de drogas sintéticas.

"Fueron asegurados aproximadamente mil kilogramos de producto terminado con características similares a la metanfetamina, aproximadamente 12 kilogramos de producto en seco con características similares a la metanfetamina, diversos precursores químicos, vehículos, armamento, cargadores y cartuchos de diferentes calibres", indicó la Semar en un comunicado.

Las autoridades destacaron que esta infraestructura criminal contaba con extensas áreas de operación, materiales y accesorios para la producción de estupefacientes, mismos que fueron inhabilitados en su totalidad para evitar su reutilización.

Con respecto a las personas detenidas, los elementos de la Marina indicaron que fueron remitidos a las autoridades correspondientes para el inicio de las investigaciones y el deslinde de responsabilidades.