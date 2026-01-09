El frente frío 27 bajará temperaturas; habrá lluvias en el sureste, alerta la Conagua

Redacción/SinEmbargo

08/01/2026 - 9:18 pm

Las autoridades alertaron que existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas del norte de Sonora y Chihuahua.

Las autoridades alertaron que el fenómeno meteorológico propiciará las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas del norte de Sonora y Chihuahua.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó este jueves que, a partir del sábado y hasta inicios de la próxima semana, el frente frío número 27 ocasionará un marcado descenso de temperatura en gran parte del país, así como lluvias de fuertes a puntuales torrenciales en el sureste.

“A partir del sábado y hasta inicios de la próxima semana, el frente núm. 27, su masa de aire polar y la segunda tormenta invernal de la temporada, generarán un marcado descenso de temperatura en gran parte del país, lluvias intensas a puntuales torrenciales en el sureste de México, prolongado evento de ‘Norte’ en el litoral del Golfo de México, el Istmo y Golfo de Tehuantepec y la península de Yucatán, además de la posible caída de nieve o aguanieve en el norte, centro y oriente del territorio nacional”, explicó la Conagua en un comunicado.

De acuerdo con el pronóstico, el frente frío 27 se desplazará sobre el noreste de la República Mexicana y provocará intervalos de chubascos, de cinco a 25 milímetros (mm), en Sonora, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Además, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas del norte de Sonora y Chihuahua.

Frente frío 27 causará vientos fuertes

También se pronostican vientos fuertes en amplias zonas del territorio nacional. Se esperan rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango; de 50 a 70 kilómetros por hora en el Golfo de California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, así como vientos de menor intensidad en estados del noroeste, centro y sureste del país.

A estas condiciones se suma oleaje elevado, de 2.5 a 3.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California y de hasta 2.5 metros en Baja California Sur y la costa de Tamaulipas.

Asimismo, el ingreso de humedad del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe favorecerá lluvias y chubascos en entidades del occidente, sur, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

¿En qué estados bajará la temperatura por el frente frío 27?

En cuanto a temperaturas, se prevén valores mínimos de hasta -15 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, de -10 a -5 grados en regiones montañosas de Baja California, Sonora y Coahuila, y de -5 a 0 grados en sierras de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Para la Ciudad de México y Morelos, se esperan mínimas de 0 a 5 grados en zonas altas.

Por el contrario, las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 35 y 40 grados Celsius en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como de 30 a 35 grados en estados del occidente, el Golfo de México y la península de Yucatán.

Ante estas condiciones, Conagua recomendó a la población mantenerse informada a través de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y atender las indicaciones de Protección Civil, debido a que el frío intenso, las lluvias y los vientos fuertes podrían generar afectaciones en distintas regiones del país.

El frente frío 27 bajará temperaturas; habrá lluvias en el sureste, alerta la Conagua.
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) exhorta a la población a implementar acciones de autocuidado y prevención, ante las lluvias intensas con puntuales torrenciales para este sábado 10 y domingo 11 de enero, con base en el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Foto: Rogelio Morales Ponce, Cuartoscuro

Protección Civil pide protegerse ante frente frío

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) exhortó a la población a implementar acciones de autocuidado y prevención, ante las lluvias intensas con puntuales torrenciales para este sábado 10 y domingo 11 de enero. Estas son:

  • Mantenerse informada a través de fuentes oficiales y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.
  • Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, ya sea a pie o en vehículo.
  • Retirar basura y objetos que obstruyan coladeras, desagües y drenajes.
  • Identificar refugios temporales y rutas de evacuación en su comunidad.
  • Asegurar techos, ventanas y objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Abrigarse adecuadamente y proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y con enfermedades crónicas ante el descenso de temperatura.
  • En zonas de montaña, extremar precauciones ante la posible caída de nieve o aguanieve.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Una historia de bandidos

"El supuesto tráfico de cocaína a Trump le importa un bledo. Otra vez, como en tantas otras...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Oscuridad

"En estas horas de locura y oscuridad, es menester cuidar el lenguaje, querido lector. No consentir con...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

En el nombre de los cárteles… que vulneran a México

"Por tanto, y así lo ha demostrado desde que tomó posesión, Donald Trump encontrará la forma, sea...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Por una reforma electoral democrática

"La reforma que propone la 4T no sólo pretende imponerse desde arriba y no desde abajo, sino...
Por Gustavo de Hoyos Walther
La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

Maduro contra el azufre
Por Juan Carlos Monedero

Maduro contra el azufre

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

El ejercicio podría tener el mismo beneficio que la terapia psicológica.

El ejercicio podría reducir la depresión tanto como tomar terapia, según un estudio

El estrés crónico es un factor que incide en nuestra salud mental y emocional; puede afectar la toma de decisiones y provocar enfermedades a largo plazo.

Especialista explica por qué el estrés te desgasta y cómo aprender a sobrellevarlo

Una investigación de Oregón sugiere que la falta de sueño puede acortar los años de vida, incluso más que los malos hábitos de alimentación y de ejercicio.

Un estudio revela qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Especialista explica por qué los niños están más irritables tras el Día de Reyes

Durante la temporada de frío, los ojos están sometidos a cambios ambientales muy bruscos que alteran su equilibrio natural. Aquí algunos tips para protegerlos.

¿Cómo puedes proteger tus ojos del frío esta temporada? Aquí te dejamos algunos tips

Investigadores de todo el mundo descubrieron que la capsaicina, una propiedad del chile, podría tener beneficios como extender la longevidad humana.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

Hoy No Circula CDMX Edomex
1

Doble Hoy No Circula este viernes 9 de enero: así aplicará la medida en CDMX y Edomex

La nominación de Alejandro Gertz Manero como Embajador de México en Reino Unido y la declaración patrimonial de Genaro Lozano ponen bajo la lupa sus ingresos.
2

DATOS ¬ Ser Embajador te da fortunas. Vean lo que ganan Pavlovich, Quirino, Lozano...

Agentes de CBP disparan y hieren a dos personas en Portland, según autoridades
3

Y ahora, agentes federales de EU disparan contra un hombre y una mujer en Portland

Trump amenaza de nuevo a México.
4

Trump insiste en que cárteles gobiernan México. Y dice que los atacará “por tierra”

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, se ha mostrado firme tras ser secuestrado por EU.
5

Maduro contra el azufre

WSJ dice que ante la escasez de crudo pesado, el mejor para refinerías de EU, Trump y su círculo habrían hecho la operación en Venezuela para robar su petróleo.
6

Refinerías de EU ya no tenían crudo pesado. La solución fue secuestrar a Maduro: WSJ

Alejandra Ang Hernández, Diputada local de Morena en Baja California, fue retenida durante aproximadamente cinco horas por autoridades de Estados Unidos (EU).
7

EU retiene a Diputada de Morena con 800 mil pesos; oposición de BC pide destituirla

El Presidente Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves a las autoridades iraníes con "golpear muy duro" si comenzaban a matar" manifestantes.
8

Trump redobla amenazas contra Irán por protestas y de Cuba dice: "pende de un hilo"

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo una llamada con Claudia Sheinbaum Pardo, en la que repudiaron los ataques de EU en Venezuela.
9

Lula Da Silva y Sheinbaum hablan por teléfono: repudian ataque de EU a Venezuela

La mujer que falleció este miércoles 7 de enero fue identificada luego de que un agente del ICE disparara a muerte durante un operativo al sur de Minneapolis.
10

“Era muy compasiva. ¿Por qué la mataron?": El asesinato de Renee Good estremece a EU

Las protestas contra el ICE se extendieron desde Minneapolis hasta otras ciudades a lo largo y ancho de EU.
11

Las protestas contra el ICE se extienden en todo EU tras el asesinato de Renee Good

Activan contingencia ambiental por ozono
12

CAMe activa Doble Hoy No Circula en la Zona Metropolitana por mala calidad del aire

13

La era de mala vecindad

En un mensaje a la BMV, Grupo Televisa informó que Emilio Azcárraga Jean vendió una parte minoritaria de sus acciones a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia.
14

Azcárraga Jean, destronado por caso de corrupción, vende acciones adentro de Televisa

El Ministro de Exteriores de Francia dijo que Groenlandia no está en venta y que el mundo ya no está "en la era en la que Luisiana podía comprarse o venderse".
15

"Ya no estamos en la era en la que Luisiana podía comprarse o venderse", dice Francia

Las autoridades alertaron que existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas del norte de Sonora y Chihuahua.
1

El frente frío 27 bajará temperaturas; habrá lluvias en el sureste, alerta la Conagua

Trump amenaza de nuevo a México.
2

Trump insiste en que cárteles gobiernan México. Y dice que los atacará “por tierra”

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo una llamada con Claudia Sheinbaum Pardo, en la que repudiaron los ataques de EU en Venezuela.
3

Lula Da Silva y Sheinbaum hablan por teléfono: repudian ataque de EU a Venezuela

Agentes de CBP disparan y hieren a dos personas en Portland, según autoridades
4

Y ahora, agentes federales de EU disparan contra un hombre y una mujer en Portland

La nominación de Alejandro Gertz Manero como Embajador de México en Reino Unido y la declaración patrimonial de Genaro Lozano ponen bajo la lupa sus ingresos.
5

DATOS ¬ Ser Embajador te da fortunas. Vean lo que ganan Pavlovich, Quirino, Lozano...

Línea B de Metro cerrará tramo el fin de semana por mantenimiento; esto se sabe.
6

El Metro de la CdMx anuncia cierre de 6 estaciones de la Línea B este fin de semana

Las protestas contra el ICE se extendieron desde Minneapolis hasta otras ciudades a lo largo y ancho de EU.
7

Las protestas contra el ICE se extienden en todo EU tras el asesinato de Renee Good

Activan contingencia ambiental por ozono
8

CAMe activa Doble Hoy No Circula en la Zona Metropolitana por mala calidad del aire

La Cofepris emitió una alerta sanitaria por el retiro del mercado de cuatro lotes de fórmulas infantiles de Nestlé ante la probable presencia de una toxina.
9

La Cofepris alerta por retiro de fórmulas infantiles de Nestlé. ¿Cuáles y por qué?

El Presidente Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves a las autoridades iraníes con "golpear muy duro" si comenzaban a matar" manifestantes.
10

Trump redobla amenazas contra Irán por protestas y de Cuba dice: "pende de un hilo"

La mujer que falleció este miércoles 7 de enero fue identificada luego de que un agente del ICE disparara a muerte durante un operativo al sur de Minneapolis.
11

“Era muy compasiva. ¿Por qué la mataron?": El asesinato de Renee Good estremece a EU

Nicolás Maduro custodiado por agentes de la DEA. Foto: Gobierno de EU
12

Trump rechaza que vaya a indultar a Nicolás Maduro: "no, no lo veo", le dice al NYT