El frente frío 27 bajará temperaturas; habrá lluvias en el sureste, alerta la Conagua.

Las autoridades alertaron que el fenómeno meteorológico propiciará las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas del norte de Sonora y Chihuahua.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó este jueves que, a partir del sábado y hasta inicios de la próxima semana, el frente frío número 27 ocasionará un marcado descenso de temperatura en gran parte del país, así como lluvias de fuertes a puntuales torrenciales en el sureste.

“A partir del sábado y hasta inicios de la próxima semana, el frente núm. 27, su masa de aire polar y la segunda tormenta invernal de la temporada, generarán un marcado descenso de temperatura en gran parte del país, lluvias intensas a puntuales torrenciales en el sureste de México, prolongado evento de ‘Norte’ en el litoral del Golfo de México, el Istmo y Golfo de Tehuantepec y la península de Yucatán, además de la posible caída de nieve o aguanieve en el norte, centro y oriente del territorio nacional”, explicó la Conagua en un comunicado.

De acuerdo con el pronóstico, el frente frío 27 se desplazará sobre el noreste de la República Mexicana y provocará intervalos de chubascos, de cinco a 25 milímetros (mm), en Sonora, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Además, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas del norte de Sonora y Chihuahua.

Conoce las #CondicionesMeteorológicasAdversas que ocasionará el #FrenteFrío Núm. 27 en su desplazamiento por los estados del norte del país y la vertiente del #GolfoDeMéxico, durante este fin de semana y a principios de la siguiente. Ve los detalles ⬇️ pic.twitter.com/wJiu5KVpnS — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 8, 2026

Frente frío 27 causará vientos fuertes

También se pronostican vientos fuertes en amplias zonas del territorio nacional. Se esperan rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango; de 50 a 70 kilómetros por hora en el Golfo de California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, así como vientos de menor intensidad en estados del noroeste, centro y sureste del país.

A estas condiciones se suma oleaje elevado, de 2.5 a 3.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California y de hasta 2.5 metros en Baja California Sur y la costa de Tamaulipas.

Asimismo, el ingreso de humedad del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe favorecerá lluvias y chubascos en entidades del occidente, sur, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Visita https://t.co/R8Yan9wj3l y entérate sobre qué fenómenos #Meteorológicos determinarán las condiciones del tiempo de esta noche y mañana viernes, en #México pic.twitter.com/BLqRm6OZZb — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 9, 2026

¿En qué estados bajará la temperatura por el frente frío 27?

En cuanto a temperaturas, se prevén valores mínimos de hasta -15 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, de -10 a -5 grados en regiones montañosas de Baja California, Sonora y Coahuila, y de -5 a 0 grados en sierras de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Para la Ciudad de México y Morelos, se esperan mínimas de 0 a 5 grados en zonas altas.

Por el contrario, las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 35 y 40 grados Celsius en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como de 30 a 35 grados en estados del occidente, el Golfo de México y la península de Yucatán.

Ante estas condiciones, Conagua recomendó a la población mantenerse informada a través de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y atender las indicaciones de Protección Civil, debido a que el frío intenso, las lluvias y los vientos fuertes podrían generar afectaciones en distintas regiones del país.

Protección Civil pide protegerse ante frente frío

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) exhortó a la población a implementar acciones de autocuidado y prevención, ante las lluvias intensas con puntuales torrenciales para este sábado 10 y domingo 11 de enero. Estas son: