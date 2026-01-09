Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

Alfonso López Dávila

08/01/2026 - 10:08 pm

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

Científicos descubren en Argentina el fósil de uno de los dinosaurios más antiguos

El uso de herramientas con toxinas ayudó al ser humano a subsistir, además de representar una tecnología que combinó conocimiento botánico y comportamiento cooperativo.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- El uso de venenos en armas de caza ocurrió mucho antes de lo que se pensaba. Un artículo publicado en Science presentó la primera evidencia directa del empleo de toxinas vegetales en puntas de flecha hace aproximadamente 60 mil años en el sur de África, lo que revela un nivel notable de conocimiento técnico y cognitivo entre los humanos del Pleistoceno.

El hallazgo se basó en el análisis de diminutas puntas de piedra, conocidos como microlitos, provenientes del refugio rocoso de Umhlatuzana, ubicada en la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal. Estas piezas formaban parte de un complejo tecnológico de herramientas asociado a la tradición conocida como Howiesons Poort.

Mediante estudios microquímicos y biomoleculares, el arqueólogo Sven Isaksson, profesor e investigador de la Universidad de Estocolmo y su equipo de investigación identificaron restos de alcaloides tóxicos de origen vegetal, específicamente buphanidrina y epibuphanisina, compuestos que solo se encuentran en plantas de la familia Amaryllidaceae nativas de la región.

Los compuestos apuntan como fuente más probable a la planta Boophone disticha, conocida localmente como gifbol o “bulbo venenoso”, históricamente documentada como ingrediente para envenenar flechas. El análisis confirma que los residuos no corresponden a simples adhesivos o contaminantes modernos, sino a sustancias tóxicas aplicadas deliberadamente en armas de caza.

Cinco de las diez piezas analizadas mostraron trazas de estos compuestos, junto con señales de impacto y desgaste compatibles con su uso como puntas de proyectil.

El descubrimiento en Sudáfrica identifica alcaloides tóxicos en estos proyectiles, utilizados para cazar durante el Paleolítico
El descubrimiento en Sudáfrica identifica alcaloides tóxicos en estos proyectiles, utilizados para cazar durante el Paleolítico. Foto: Science

¿Qué revela el hallazgo?

Hasta ahora, la evidencia directa más antigua del uso de venenos en flechas procedía de contextos del Holoceno medio, entre hace 6 mil 700 y 4 mil años, en Egipto y Sudáfrica. El estudio de Umhlatuzana empuja el registro decenas de miles de años atrás y sugiere que los grupos humanos ya desarrollaban estrategias de caza altamente especializadas en plena Edad de Hielo africana.

Las fechas, obtenidas mediante luminiscencia ópticamente estimulada, sitúan el uso de estos artefactos en torno a 60 mil años, y los estudios sedimentológicos señalan que los estratos permanecieron suficientemente intactos como para descartar mezclas que pudieran alterar la cronología.

La investigación también aporta información sobre el funcionamiento de este tipo de armas.

Las flechas envenenadas en el sur de África no buscaban matar por penetración profunda o por un golpe inmediato, sino mediante una acción química retardada. Las puntas, pequeñas y ligeras, estaban diseñadas para romperse y quedar bajo la piel del animal, permitiendo que el veneno entrara en el torrente sanguíneo.

El animal herido podía correr durante kilómetros, mientras los cazadores lo seguían hasta que finalmente se debilitaba. Ensayos toxicológicos previos citados por los autores señalan que el exudado lechoso de Boophone disticha puede resultar letal en pequeñas dosis, y en humanos provoca desde náuseas y pérdida de conciencia hasta parálisis respiratoria.

Un descubrimiento que reescribe la historia

El estudio sugiere que los grupos del Pleistoceno no solo producían herramientas, sino que poseían un conocimiento complejo del entorno. Para manipular estas toxinas fue necesario identificar plantas específicas, extraer y procesar los compuestos activos, combinarlos con resinas o gomas como adhesivos y diseñar armas capaces de administrarlos eficazmente.

Además, los cazadores debieron comprender el comportamiento de las presas y planificar persecuciones prolongadas, confiando en un efecto de largo alcance que no era visible de manera inmediata. Los autores sostienen que esta combinación de planeación, razonamiento causal y conocimiento ecológico constituye un fuerte indicador de complejidad cognitiva humana hace 60 mil años.

El estudio sugiere que los grupos del Pleistoceno no solo producían herramientas, sino que poseían un conocimiento complejo del entorno.
El estudio sugiere que los grupos del Pleistoceno no solo producían herramientas, sino que poseían un conocimiento complejo del entorno. Foto: Science

Los microlitos estudiados no solo muestran restos químicos, también presentan fracturas y microestrías compatibles con su uso en proyectiles. El patrón de residuos sugiere, además, que algunos fueron montados de manera transversal, como se ha observado en flechas holocenas envenenadas conservadas etnográficamente. La comparación con flechas recolectadas en el siglo XVIII, que también utilizaron Boophone disticha, permitió corroborar la presencia de los mismos alcaloides, reforzando la interpretación de los residuos arqueológicos.

El descubrimiento reconfigura la cronología de la innovación tecnológica humana en África austral y obliga a reconsiderar la idea de que la sofisticación en las armas de caza apareció solo en periodos recientes. Para los autores, los resultados muestran que ya en el Pleistoceno tardío existían formas de conocimiento acumulativo, transmisión cultural y experimentación con sustancias químicas naturales que no pueden explicarse únicamente como soluciones prácticas, sino también como expresión de una capacidad simbólica y técnica avanzada.

El estudio concluye que el uso de venenos en flechas durante el Pleistoceno no fue un episodio aislado, sino parte de estrategias de subsistencia complejas que combinaban tecnología, conocimiento botánico y comportamiento cooperativo. Estos resultados se suman a otras evidencias del sur de África que indican que, desde fechas tempranas, los humanos desarrollaban innovaciones de manera acumulativa, modificando su relación con el paisaje y con los animales que cazaban.

Alfonso López Dávila

Alfonso López Dávila

Escribo sobre temas de interés social, salud, política y deportes. Apasionado del futbol, el cine de superhéroes, la ciencia ficción y las películas de Rocky.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Una historia de bandidos

"El supuesto tráfico de cocaína a Trump le importa un bledo. Otra vez, como en tantas otras...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Oscuridad

"En estas horas de locura y oscuridad, es menester cuidar el lenguaje, querido lector. No consentir con...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

En el nombre de los cárteles… que vulneran a México

"Por tanto, y así lo ha demostrado desde que tomó posesión, Donald Trump encontrará la forma, sea...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Por una reforma electoral democrática

"La reforma que propone la 4T no sólo pretende imponerse desde arriba y no desde abajo, sino...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

Maduro contra el azufre
Por Juan Carlos Monedero

Maduro contra el azufre

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

+ Sección

Galileo

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

El ejercicio podría tener el mismo beneficio que la terapia psicológica.

El ejercicio podría reducir la depresión tanto como tomar terapia, según un estudio

El estrés crónico es un factor que incide en nuestra salud mental y emocional; puede afectar la toma de decisiones y provocar enfermedades a largo plazo.

Especialista explica por qué el estrés te desgasta y cómo aprender a sobrellevarlo

Una investigación de Oregón sugiere que la falta de sueño puede acortar los años de vida, incluso más que los malos hábitos de alimentación y de ejercicio.

Un estudio revela qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Especialista explica por qué los niños están más irritables tras el Día de Reyes

Durante la temporada de frío, los ojos están sometidos a cambios ambientales muy bruscos que alteran su equilibrio natural. Aquí algunos tips para protegerlos.

¿Cómo puedes proteger tus ojos del frío esta temporada? Aquí te dejamos algunos tips

Investigadores de todo el mundo descubrieron que la capsaicina, una propiedad del chile, podría tener beneficios como extender la longevidad humana.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Trump amenaza de nuevo a México.
1

Trump insiste en que cárteles gobiernan México. Y dice que los atacará “por tierra”

Hoy No Circula CDMX Edomex
2

Doble Hoy No Circula este viernes 9 de enero: así aplicará la medida en CDMX y Edomex

La nominación de Alejandro Gertz Manero como Embajador de México en Reino Unido y la declaración patrimonial de Genaro Lozano ponen bajo la lupa sus ingresos.
3

DATOS ¬ Ser Embajador te da fortunas. Vean lo que ganan Pavlovich, Quirino, Lozano...

Agentes de CBP disparan y hieren a dos personas en Portland, según autoridades
4

Y ahora, agentes federales de EU disparan contra un hombre y una mujer en Portland

WSJ dice que ante la escasez de crudo pesado, el mejor para refinerías de EU, Trump y su círculo habrían hecho la operación en Venezuela para robar su petróleo.
5

Refinerías de EU ya no tenían crudo pesado. La solución fue secuestrar a Maduro: WSJ

6

La era de mala vecindad

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo una llamada con Claudia Sheinbaum Pardo, en la que repudiaron los ataques de EU en Venezuela.
7

Lula Da Silva y Sheinbaum hablan por teléfono: repudian ataque de EU a Venezuela

Alejandra Ang Hernández, Diputada local de Morena en Baja California, fue retenida durante aproximadamente cinco horas por autoridades de Estados Unidos (EU).
8

EU retiene a Diputada de Morena con 800 mil pesos; oposición de BC pide destituirla

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, se ha mostrado firme tras ser secuestrado por EU.
9

Maduro contra el azufre

ICE agrede a manifestantes en EU
10

VIDEOS ¬ La represión se instala en EU. Ciudadanos documentan las agresiones del ICE

La mujer que falleció este miércoles 7 de enero fue identificada luego de que un agente del ICE disparara a muerte durante un operativo al sur de Minneapolis.
11

“Era muy compasiva. ¿Por qué la mataron?": El asesinato de Renee Good estremece a EU

El Presidente Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves a las autoridades iraníes con "golpear muy duro" si comenzaban a matar" manifestantes.
12

Trump redobla amenazas contra Irán por protestas y de Cuba dice: "pende de un hilo"

Las autoridades alertaron que existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas del norte de Sonora y Chihuahua.
13

El frente frío 27 bajará temperaturas; habrá lluvias en el sureste, alerta la Conagua

Activan contingencia ambiental por ozono
14

CAMe activa Doble Hoy No Circula en la Zona Metropolitana por mala calidad del aire

Las protestas contra el ICE se extendieron desde Minneapolis hasta otras ciudades a lo largo y ancho de EU.
15

Las protestas contra el ICE se extienden en todo EU tras el asesinato de Renee Good

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El gobierno de Gustavo Petro formalizó una invitación a la Presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para visitar el país y abordar la crisis que vive el país.
1

Petro invita a Delcy Rodríguez a Colombia para abordar la crisis política con EU

La Semar informó que detuvo a siete presuntos delincuentes, aseguró un laboratorio y una bodega empleados para la elaboración de droga sintética en Sinaloa.
2

La Semar asegura laboratorio y bodega, y detiene a 7 presuntos criminales en Sinaloa

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años
3

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

ICE agrede a manifestantes en EU
4

VIDEOS ¬ La represión se instala en EU. Ciudadanos documentan las agresiones del ICE

Las autoridades alertaron que existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas del norte de Sonora y Chihuahua.
5

El frente frío 27 bajará temperaturas; habrá lluvias en el sureste, alerta la Conagua

Trump amenaza de nuevo a México.
6

Trump insiste en que cárteles gobiernan México. Y dice que los atacará “por tierra”

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo una llamada con Claudia Sheinbaum Pardo, en la que repudiaron los ataques de EU en Venezuela.
7

Lula Da Silva y Sheinbaum hablan por teléfono: repudian ataque de EU a Venezuela

Agentes de CBP disparan y hieren a dos personas en Portland, según autoridades
8

Y ahora, agentes federales de EU disparan contra un hombre y una mujer en Portland

La nominación de Alejandro Gertz Manero como Embajador de México en Reino Unido y la declaración patrimonial de Genaro Lozano ponen bajo la lupa sus ingresos.
9

DATOS ¬ Ser Embajador te da fortunas. Vean lo que ganan Pavlovich, Quirino, Lozano...

Línea B de Metro cerrará tramo el fin de semana por mantenimiento; esto se sabe.
10

El Metro de la CdMx anuncia cierre de 6 estaciones de la Línea B este fin de semana

Las protestas contra el ICE se extendieron desde Minneapolis hasta otras ciudades a lo largo y ancho de EU.
11

Las protestas contra el ICE se extienden en todo EU tras el asesinato de Renee Good

Activan contingencia ambiental por ozono
12

CAMe activa Doble Hoy No Circula en la Zona Metropolitana por mala calidad del aire