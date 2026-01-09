Petro invita a Delcy Rodríguez a Colombia para abordar la crisis política con EU

El mandatario colombiano propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar a la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y el secuestro de Maduro.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- Yolanda Villavicencio Mapy, encargada de la Cancillería de Colombia, confirmó este jueves que el gobierno de Gustavo Petro formalizó una invitación a la Presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para visitar el país y abordar la crisis política tras el secuestro de Nicolás Maduro.

“Con el fin de contribuir a una salida de la crisis política de Venezuela, el mandatario colombiano se reunirá con la Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de una visita oficial en la Casa de Nariño, con el propósito de avanzar en la construcción de la paz y la reconciliación del vecino país”, confirmó también el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) mediante un comunicado.

Villavicencio comentó en rueda de prensa que la invitación es necesaria y se hizo en función de los intereses que comparten ambas naciones para restablecer un diálogo que beneficie a sus respectivos pueblos y contribuya a distender las relaciones con Estados Unidos.

La extensión de esta invitación a la mandataria venezolana se da en el marco de una conversación previa que sostuvieron por teléfono los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. Ayer, el Jefe de Estado colombiano ofreció al republicano servir como “mediador” o canal de comunicación con Venezuela a la par de concretar en el futuro próximo una reunión en la Casa Blanca.

De acuerdo con la Canciller, el Presidente Petro “lo hizo bajo el argumento de que la paz de Colombia pasa por la paz de Venezuela, y la paz de Venezuela pasa por la paz de Colombia por la cantidad de kilómetros que tenemos de frontera”.

La funcionaria recalcó que "en cuanto al papel de mediador con Venezuela, lo ofrecemos, pero lógicamente una mediación debe ser aceptada por las partes”. Asimismo, aseguró que la experiencia de su país “en procesos de negociación y de paz” puede ser útil en el momento que vive Venezuela, país con el que tiene una frontera de dos mil 219 kilómetros, vínculos históricos y problemas comunes.

Por su parte, la titular de la Dapre, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, destacó en el comunicado de la dependencia que "el diálogo es el camino para buscar la solución a los conflictos".